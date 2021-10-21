Лучшие товары для животных с AliExpress

Часто мы даже не догадываемся, как много на AliExpress всяких интересных штук для животных. Обычно мы ищем там что-то для телефона или какие-то необычные мелочи, но именно для Барсика, Мурзика или Шарика там настоящее раздолье. Азиаты не толко креативны, но и любят животных. Сращивая эти два факта, мы получаем огромное количество удобных и недорогих гаджетов для домашних любимцев. О них мы и поговорим в этой подборке, предложив вам не только необычные ошейники и автоматические кормушки, но и другие довольно странные на первый взгляд вещи. Но почти наверняка они вам пригодятся.

Автоматическая кормушка для животных

Кормление животного часто является проблемой. Знаю по себе, что когда куда-то уезжаешь на пару дней оставить еду питомцу не так просто. Если положить корм в большую миску много корма, то при возвращении кажется, что у тебя живет не кот, а свинья, которая все разбросает по сторонам и не съест половину из-за того, что запах выветрился.

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Такая кормушка высыпает корм по мере того, как он заканчивается в основной миске. Механизма подачи нет, поэтому миска будет наполняться до тех пор, пока в банке не кончится корм. Если питомец не из тех, кто ест в меру, то такая кормушка, скорее всего, не подойдет. Зато в комплект к ней можно купить автоматическую поилку. Осталось с лотком что-то придумать и кот не будет испытывать неудобств.

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Складная миска для собаки

Если вы не оставляете питомца дома, а берете его с собой, то вам может пригодиться складная миска для кормления.

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Она силиконовая и складывается сама в себя, чтобы стать плоской. В разложенном состоянии ее объем достигает литра, чего хватит даже для большой собаки. Для крепления на рюкзак или сумку сбоку есть карабин.

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Как снять видео с животным

Пытались ли вы когда-нибудь снять видео с котом или собакой? Если да, то знаете, как это иногда бывает сложно. Привлечь его внимание практически невозможно. Но на этот случай есть один гаджет.

Надо только закрепить его на телефоне или камере и разместить на нем что-то привлекающее внимание. Так животное будет меньше отвлекаться от камеры.

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Чехол на сидение для собаки

Если вы часто возите в машине собаку, вы знаете, что от нее обычно бывает довольно много грязи. А еще когтями она может повредить обивку сидений.

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Решение есть. Надо просто закрепить этот гамак на подголовниках сидений и все части сидения будут защищены от контакта с собакой. Можно не переживать за состояние салона автомобиля.

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Красивая лежанка для собаки

У каждого животного в доме должно быть свое место. Не в том смысле, что оно должно знать свое место, а в том, чтобы ему там было комфортно. Для этого обязательно надо разместить там его лежанку.

Эти лежанки не только мягкие и удобные, но и выглядят хорошо. С ними не надо будет стелить одеяло или придумывать что-то еще. Для того, чтобы она подошла любой собаке, есть 4 размера и огромное количество цветов.

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Ошейник с подсветкой для собаки

Осенью и зимой, когда на улице рано темнеет, а с собакой гулять надо несколько раз в день, часто получается так, что она может куда-то убежать и ее просто не видно. Но есть светящиеся ошейники.

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Такой ошейник работает от встроенного элемента питания и может подзаряжаться. А еще есть три режима работы, чтобы не только вы могли заметить свою собаку, но и водители проезжающих машин, если она вдруг выбежит на дорогу.

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Спасательный жилет для собаки

Если вы часто путешествуете со своей собакой или гуляете на берегу водоема, надо принимать меры предосторожности. Она может просто упасть в воду и, даже если умеет плавать, рискует растеряться и не доплыть до берега.

Обычно собаки отлично плавают, но лишним жилет для нее точно не будет. Пригодится он и зимой, если вы время от времени ходите с ней по льду реки или озера. Жилет легко надевается, не стесняет движений и имеет ручку на спине, за которую собаку можно будет вытащить из воды.

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