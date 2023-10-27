Лучшие товары с АлиЭкспресс для автомобиля, которые пригодятся летом и зимой

Покупая товары на AliExpress, всегда есть риск купить что-то не очень качественное. Вот только разобраться сразу, каким будет товар, довольно сложно. Мы тщательно следим за этим маркетплейсом и знаем, что купить на AliExpress, чтобы не пожалеть. Для этого мы еженедельно выпускаем подборки лучших товаров с этого маркетплейса и делимся ими с вами. На этой неделе поговорим об автомобильных товарах и аксессуарах, которые пригодятся каждому владельцу транспортного средства. Выбирайте на здоровье и добавляйте их в корзину.

Многофункциональная лопата для кемпинга

С такой лопатой вы точно не останетесь без инструментов. Откопать машину зимой, выкопать ямку на пикнике, открыть бутылку, заточить клин? Все это можно сделать ей. Она разбирается и в сложенном виде занимает совсем мало места. Собирать ее можно частично или используя разные насадки. Это незаменимый инструмент в любом автомобиле зимой и в автомобиле путешественника летом.

Цена: 1 790 рублей

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Универсальная канистра для бензина

Крутые товары с распродажи АлиЭкспресс, которые можно купить по 185 рублей. Возьму их сам и вам советую.

Иногда очень полезно бывает иметь про запас несколько литров бензина. А если живете за городом, не обойтись без заправки газонокосилки или бензопилы. Эти канистры хорошо подходят для ГСМ и стоят относительно недорого. На момент подготовки статьи есть только один объем — 5 литром. Но в рамках этого лота иногда бывают представлены и более крупные канистры.

Цена: 850 рублей

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Страховочный металлический тросик

Изначально этот тросик позиционируется, как страховка для GoPro, но если у вас нет такой камеры, можно использовать его и по другому назначению. Например, можно пристегивать ценные вещи внутри машины. Даже если кто-то вскроет машину, он не будет возиться с дополнительным замком. Можно крепить камеру к велосипеду, сумку к мотоциклу и другие вещи. Это металлический трос с петлями на концах, ориентированными под крепление камеры, но в них можно вставить и замок.

Цена: 115 рублей

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Опора для домкрата, чтобы защитить машину

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Попасть домкратом в специальное углубление в днище автомобиля иногда довольно сложно. А иногда его и вовсе нет. Это крепление можно подложить на подкатной домкрат и поднимать на нем машину. Все очень просто, а днище не примет форму домкрата. Обязательная вещь для тех, кто сам меняет колеса и не тратит время/деньги на шиномонтаж.

Цена: 380 рублей

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Карманный светодиодный фонарик

Это небольшой, но чрезвычайно мощный фонарик. Я такой всегда держу в бардачке, вдруг пригодится. Так же его можно использовать на пикнике, в походе, на даче и в других местах, где надо что-то подсветить себе. Кроме основного светодиода, есть дополнительный на боковой части. Его можно включить в качестве основного заполняющего света в темном помещении. Фонарь имеет возможность регулировки светового пучка и защиту от брызг. Под дождем без света вы не останетесь. Зарядка производится через USB.

Цена: 210 рублей

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Цепи против скольжения для любых колес

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Зимой в самый неожиданный момент может понадобиться надеть на колеса цепи. Классические цепи, которые надо надевать на все колесо целиком, неудобны, особенно если машина уже застряла. Сам сталкивался — знаю, о чем говорю. Такие цепи можно надевать на обод колеса, пропуская их между спицами. Допускается использование с колесами от 16 до 21 дюйма. Это примерные значения, которые зависят больше от профиля шины. В общем, должно подойти и на более мелкие колеса — главное, как следует затянуть. Переживать за покрытие диска не стоит — чтобы его не поцарапать, есть подкладка.

Цена: 3 100 рублей

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Сетчатый карман на липучке

Тут все просто — это два слоя сетки, которые могут растягиваться. Крепите конструкцию на липучках к тканевой обивке багажника и можете складывать внутрь мелкие вещи: пузырьки, щетки, скребки, бутылки и многое другое. На выбор есть несколько размеров. Обязательно подумайте, какой вам подойдет, перед покупкой.

Цена: от 380 рублей

Купить карман в машину на липучке

Установить USB в машину

Десяток полезных товаров с AliExpress для всех и на все случаи жизни.

Если у вас в машине нет USB-зарядки, вы сможете ее легко установить. Этот небольшой блок врезается в панель или заднюю часть подлокотника для пассажиров заднего ряда. Питание может подаваться непосредственно от аккумулятора. Провода в комплекте нет, но его можно купить дополнительно в этом же лоте. Предлагаемый провод оснащен плавким предохранителем, чтобы обезопасить систему от замыканий.

Цена: 440 рублей

Купить USB в машину

Накидка с подогревом для автомобиля

Если в машине нет встроенного подогрева сидений, его надо купить в таком виде. Эти универсальные накидки крепятся на сиденье и управляются с пульта. Можно купить одну накидку, а можно сразу две. В последнем случае обе накидки будут управляться с одного пульта, что очень удобно. Для питания используется прикуриватель, или, как его сейчас принято называть, ”розетка 12В”.

Цена: от 1200 рублей

Купить накидку с подогревом