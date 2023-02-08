Лучшие товары с АлиЭкспресс для машины, животных и просто для жизни

  2. Темы
  3. Гаджеты
Артем Сутягин 0

И снова можно сказать, что AliExpress — это то место, где можно купить что угодно и для чего угодно. Вот только многие посетители этого сайта ограничиваются выбором чего-то недорого и массового, вроде проводов, зарядок, крючков для дома и тому подобной мелочи. А ведь на площадке есть и более интересные товары. В этой подборке мы поговорим о товарах для домашних питомцев, автомобилистов и не забудем просто о приятном времени для себя.

Лучшие товары с АлиЭкспресс для машины, животных и просто для жизни. На Али куча классных товаров на любой вкус. Фото.

На Али куча классных товаров на любой вкус

Автоматическая игрушка для кота

Лучшие товары с АлиЭкспресс для машины, животных и просто для жизни. Автоматическая игрушка для кота. Фото.

Все коты любят побегать. Просто иногда это очень хорошо скрывают. Иногда нам самим хочется с ними поиграть, а порой хочется просто понаблюдать, как он сам бесится и удовлетворяет свой инстинкт охотника. Для этого и нужен такой мячик. Вы его включаете и он рандомно катается по комнате. Внутри есть встроенный аккумулятор, который можно заряжать от любого USB. В общем, проблем минимум, а удовольствия для кота максимум.

Цена: 380 рублей

Купить автоматическую игрушку для кота

Ошейник c маяком для кота или собаки

Лучшие товары с АлиЭкспресс для машины, животных и просто для жизни. Ошейник c маяком для кота или собаки. Фото.

Если ищите что-то интересное на AliExpress, не проходите мимо Telegram-канала "Сундук Али-Бабы"!

Этот ошейник не сам по себе выполняет функцию поиска. Он является аксессуаром для AirTag. И пусть это аксессуар от Apple, не рассказать о нем нельзя. Ведь у вас в семье может быть и iPhone. А значит, искать любимого котика или пса будет проще, если вдруг он убежит. Точка будет отображаться на карте не постоянно, но это все равно лучше, чем ничего.

Цена: 240 рублей

Купить держатель AirTag для животных

Ремень, чтобы собака не бегала по машине

Лучшие товары с АлиЭкспресс для машины, животных и просто для жизни. Ремень, чтобы собака не бегала по машине. Фото.

Кто часто перевозит животных на сидении, знает, как они бегают по салону при первой возможности. Такой ремень не даст возможности вашему питомцу покинуть свое место. Цепляете его за поводок или шлейку, а второй конец вставляете в гнездо для ремня. На выбор есть 13 цветов, а для большего удобства длину можно регулировать в диапазоне от 50 до 75 сантиметров.

Цена: 150 рублей

Купить ремень для собак в автомобиль

Мягкая клетка для перевозки собак и кошек

Лучшие товары с АлиЭкспресс для машины, животных и просто для жизни. Мягкая клетка для перевозки собак и кошек. Фото.

10 отличных товаров с AliExpress дешевле 1000 рублей.

Этот гаджет тоже предназначен для перевозки братьев наших меньших. Но это уже более основательная конструкция, чем просто поводок. Она складывается и при необходимости ее можно легко убрать. В остальном это просто сетчатая мягкая труба, в которой у животного не будет проблем с дыханием и оценкой окружающей ситуации, но при этом оно не сможет ее покинуть и помешать вам управлять автомобилем.

Цена: 1 870 рублей

Купить клетку для перевозки собак

Игрушка для кошки с лазером

Лучшие товары с АлиЭкспресс для машины, животных и просто для жизни. Игрушка для кошки с лазером. Фото.

И снова неплохая игрушка для кота. Это как лазерная указка, но автоматическая. Она проецирует на пол точку, за которой бегает животное. Точка может двигаться в любом направлении абсолютно рандомно. Главное, выбрать режим, который подойдет именно вашему питомцу.

Цена: 1 430 рублей

Купить игрушку для кошки с лазером

Конструктор робот Валли

Лучшие товары с АлиЭкспресс для машины, животных и просто для жизни. Конструктор робот Валли. Фото.

10 отличных товаров на любой кошелек с AliExpress.

Наверняка вы помните этого милого робота, которого по сценарию одноименного мультфильма люди оставили убираться на Земле, когда все окончательно испортили и улетели в космос. Вдаваться в его историю сейчас не будем, а просто покажу вам конструктор в виде этого робота. Есть две версии — обычная или с программируемым приводом. Разница в цене существенная, поэтому выбирайте, что вам важнее — внешний вид или функциональность.

Цена: от 1 490 рублей

Купить робота Валли

Коврик-держатель для телефона в машину

Лучшие товары с АлиЭкспресс для машины, животных и просто для жизни. Коврик-держатель для телефона в машину. Фото.

С этой штукой ваш телефон останется на месте в машине даже при самой активной езде. Просто положите его на плоскую поверхность и все будет нормально. На выбор есть несколько вариантов, среди которых точно будет тот, что вам подойдет.

Цена: от 60 рублей

Купить коврик-держатель для телефона

Карман для телефона в машину

Лучшие товары с АлиЭкспресс для машины, животных и просто для жизни. Карман для телефона в машину. Фото.

Крутые товары для телефона и просто для жизни с AliExpress.

Этот карман прост в использовании, но гениален в своей функциональности. Просто крепите его на вертикальную поверхность и кладете туда один или два телефона. Та не придется искать, куда его положить. Так же в него можно складывать документы, ключи и другие вещи, которые некуда положить, когда вы за рулем. Вот тут можно найти другие крутые товары для машины.

Цена: 650 рублей

Купить карман для телефона

Недорогие наушники с шумоподавлением

Лучшие товары с АлиЭкспресс для машины, животных и просто для жизни. Недорогие наушники с шумоподавлением. Фото.

TWS-наушники становятся все более массовым явлением. Сейчас даже за 3000 рублей можно найти неплохую модель с активным шумоподавлением. Bluetooth 5,1 и снижение шума на 35 дБ — это главное, что надо знать об этих наушниках. А еще они компактные и имеют большую мембрану с диаметром 10 мм.

Цена: 3 100 рублей

Купить наушники с шумоподавлением

Как установить Bluetooth в машину, не меняя магнитолу

Лучшие товары с АлиЭкспресс для машины, животных и просто для жизни. Как установить Bluetooth в машину, не меняя магнитолу. Фото.

Отличные товары с AliExpress, которые можно купить в начале года.

Bluetooth в машине — это очень удобно, но не везде он есть в качестве готовой опции. Менять магнитолу для его получения вовсе не обязательно. Надо просто подключить этот аксессуар. Включаете его в USB, а второй конец в mini jack, которые есть во многих машинах. Дальше просто находите его с телефона и подключаетесь. Можно сразу спарить с ним два смартфона. От этого становится еще удобнее. Так же можно использовать адаптер не только в машине, но и с колонками дома.

Цена: 870 рублей

Купить Bluetooth в машину

Теги
Лонгриды для вас
Нашли крутой вертикальный пылесос с огромной скидкой. Дайте два!

Роботы-пылесосы это, конечно, здорово, но очень часто таким устройствам не хватает мощности для серьезной уборки. Поэтому после них часто приходится использовать обычный проводной пылесос. Да, это тот, который большой, тяжелый и с неудобным шлангом. Но можно облегчить себе задачу и вместо двух этих устройств купить один вертикальный беспроводной пылесос. К 2022 году эти пылесосы обладают такой мощностью и автономностью, то без проблем заменят вам классический вариант пылесоса.

Читать далее
ТОП-10 приятных мелочей с АлиЭкспресс на каждый день и по низкой цене

Несмотря на то, что АлиЭкспресс предлагает сотни товаров, вроде смартфонов и бытовой техники, по довольно низкой цене, на просторах маркетплейса еще больше отличных мелочей на каждый день, которые вы не найдете в обычных магазинах. Некоторые из них предлагаются по сниженной цене, другие, возможно, вы даже никогда не видели. Нашли для вас десяток отличных товаров, среди которых найдете аксессуары для смартфона, для дома, ПК и даже для ремонта. Ну, а что брать или отложить на потом - решать вам! Но надолго не откладывайте!

Читать далее
5 причин почему я купил умные часы Amazfit GTS 4

Если вы когда-нибудь выбирали умные часы в пару к смартфону на Андроиде, то знаете, что это совсем непростое дело. В этом плане владельцам Айфонов значительно проще. Лучше всего со смартфонами Apple взаимодействуют именно Apple Watch. Ни одни другие часы не могут сравниться с ними по глубине синхронизации. Казалось бы, что большой выбор - это хорошо. Можно подобрать устройство под свои потребности. Но, как оказалось, это далеко не так просто.

Читать далее
Новый комментарий