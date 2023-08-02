Лучшие товары с Алиэкспресс, которые стоит взять с собой в поход

Каких только не было у нас на сайте подборок товаров с AliExpress. Мы рассказывали о спортивных товарах, товарах для кухни, вещах, которые пригодятся в автомобиле, и даже просто о дорогих покупках с этого популярного маркетплейса. Но теперь мы обсудим товары для пикника и похода, ведь в этом году еще осталось время, когда можно заняться любимым делом. Да и в следующем все это точно пригодится. Поэтому давайте рассмотрим, что взять с собой в поход и как купить это очень недорого.

Сигнальный свисток для тех, кто потерялся

Мне бы такой свисток, когда я в 2007-ом году искал, как выйти из леса. Тогда повезло и выход нашелся быстро, но когда отправляешься в поход или просто погулять в лес, лучше иметь при себе такой свисток. Он может стать единственным средством привлечения внимания, если вы потерялись и не можете найти выход. Несмотря на небольшой корпус он имеет очень высокую громкость, чем и отличается от остальных свистков, которые вы можете купить, например, в спортивных магазинах.

Цена: 200 рублей

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Палатка для походов и пикников

10 хороших недорогих товаров с АлиЭкспресс, которые нужно купить до конца лета.

Вопреки распространенному мнению, палатка пригодится не только в походе, чтобы переночевать, но и просто на пикнике. Мы с друзьями всегда берем ее с собой. Это позволяет не только время от времени скрыться от солнца, когда становится очень жарко, но и переждать небольшой дождь, который часто разгоняет всех по домам. На выбор предлагается несколько вариантов. Есть двухместные или трехместные палатки разной формы и цвета. Цена на них тоже отличается. А подойдут они для чего угодно — для пикников, походов, горного туризма или просто для тех, кто живет за городом и хочет ради экзотики переночевать на улице.

Цена: от 9 050 рублей (зависит от формы и размера)

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Надувная подушка для всего

В обычном состоянии это просто сложенный кусок материала, но стоит его надуть, и он превращается в удобную подушку. Использовать ее можно на пляже, чтобы прилечь на шезлонг, на пикнике, если вы любите поваляться на земле, в походе для ночлега и даже в автомобиле. Когда она не нужна, вы можете просто сдуть ее и убрать буквально в карман.

Цена: 1 150 рублей

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Складной стул для пикника

10 дорогих, но хороших товаров с Алиэкпресс, которые все хвалят.

Все там же на пикнике, куда я всегда беру с собой платку, особенно когда мы уезжаем на проходимых машинах в непроходимые места, у меня всегда есть с собой несколько таких складных стульев. Они удобны в том, что занимают минимум места в сложенном состоянии, и взять один можно даже если идешь пешком — вешаешь на плечо и готово. На выбор есть несколько разновидностей и цветов. В комплект входит чехол для хранения и переноски.

Цена: 1 570 рублей

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Гамак с москитной сеткой

А этот гамак пригодится даже на даче, если вы хотите просто отдохнуть в тени любимой березы. Натягиваете ее между двух деревьев или столбов и наслаждаетесь отдыхом. Сверху есть москитная сетка, чтобы из вас не пили кровь, а цвет можно выбрать, какой вам больше понравится. Так же есть версии поменьше и побольше. Первая выдерживает одного человека, а вторая — двоих. В каждом случае рюкзак для переноски входит в комплект.

Цена: 1 290 рублей

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Полотенце в виде таблетки

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Взять полотенце с собой в поход можно, но оно занимает место. Или нет? Эти полотенца выпускаются в форме таблеток и для использования их надо намочить. Они разбухнут и превратятся в обычное хлопковое полотенце. Конечно, оно будет тонкое и небольшое, зато их будет много и стирать не придется. В пачку размером в упаковку аскорбинки умещается 10 полотенец. Такой объем вообще не займет места даже в самом плотном рюкзаке. Выпускаются они или такими пачками в пластиковой упаковке, или в одноразовых пластиковых пакетах, но покупаете вы всегда 10 штук в наборе.

Цена: 220 рублей

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Тонкий флисовый плед

Такой плед у меня лежит на качелях на даче. Но взять его с собой можно куда угодно на природу. Он тонкий и не займет много места, но сам по себе материал очень теплый. На выбор доступно несколько цветов, а размер пледа составляет 180 на 80 сантиметров. Этого достаточно и для того, чтобы укрыться, и для того, чтобы на плечи накинуть, и даже для того, чтобы подстелить на землю. Правда, в последнем случае лучше пользоваться им так только в теплую погоду с температурой выше 15 градусов. Об этом говорит и сам продавец.

Цена: 1 390 рублей

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Складные столовые приборы

10 недорогих товаров с АлиЭкспресс, которые пригодятся в отпуске.

Ложе-ноже-вилко-штопор… Но это еще не все, что входит в этот универсальный инструмент. Есть еще два типа открывашек. Удобно то, что вилку можно отсоединить от основного корпуса и пользоваться и ей, и ножом — выбирать не придется, как могло бы показаться. Приборы сделаны из хорошей стали, а пригодиться могут не только в походе или на пикнике, но даже в поезде или в гостинице.

Цена: 250 рублей

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Складной столик

На таком столике не получится ”накрыть поляну”, которую многие делают, когда к ним приезжают все родственники. Это просто небольшой столик, который занимает место не многим более складного зонта, но позволяет разложить на нем еду для двоих, какие-то вещи или аксессуары, который нужны вам в походе. Хотя, это больше аксессуар для пикников. Материал прочный, в верхняя часть хоть и сделана из тканевого полотна, но отлично держит форму благодаря ребрам жесткости.

Цена: 1 740 рублей

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Водонепроницаемая сумка

Видели эти товары с AliExpress? Их так и хочется купить.

Такой рюкзак пусть не уместит в себе много вещей, хотя он и имеет объем вплоть до 30 литров, но точно спасет от воды. Если вы собираетесь поплавать на лодке, занимаетесь спуском по горным рекам или просто не хотите промочить вещи, это идеальная покупка. Если в рюкзаке не очень много вещей, то он может выполнять функцию спасательного плавсредства. Закрываете его, закручиваете верхнюю часть и застегиваете ее. Теперь можно или носить его, как сумку, или пристегнуть лямки, чтобы получился рюкзак. На выбор доступны 5 вариантов объема от 2 до 30 литров и пять цветов. Лучше выбирать яркий. И да, в сложенном состоянии он занимает минимум места. Поэтому его можно взять с собой не как основной рюкзак, а просто на всякий случай.

Цена: от 740 рублей (зависит от объема)

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