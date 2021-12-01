Лучшие товары с AliExpress в первый день зимы

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Артем Сутягин 0

Начинать с того, что сейчас я познакомлю вас с крутой подборкой гаджетов и аксессуаров с AliExpress, не имеет смысла. Наверняка вы уже и так знаете, что эта рубрика выходит у нас еженедельно. Она вызывает большой интерес у наших читателей и мы снова и снова делимся своими находками. Иногда подборки бывают тематическими, иногда это просто личные предпочтения, но всегда это или то, что мы уже заказывали для себя, или то, что собираемся заказать. В этот раз товары не будут объединены какой-то общей тематикой, но все они будут интересными и на них стоит обратить внимание. Тем более сейчас, когда началась настоящая зима.

Зима пришла, пора закупаться.

Самый крутой держатель для ключей

Любите музыку? Гитарный рифф, усилитель и Fender для вас не пустые звуки? Тогда этот аксессуар для вас. Лично я уже заказал себе два таких — один для ключей, второй для всякой мелочевки, которая всегда нужна в студии.

Крутой держатель

Держатель для ключей выполнен в виде усилителя легендарного бренда Fender. В комплекте 4 ”джека”, которые вешаются на ключи, как брелок. Это уже довольно стильный аксессуар, а когда придете домой, то сможете вставить его в ”разъем” и ключи никуда не потеряются. Наверное, это лучшее, что я нашел на AliExpress за последнее время, после карманного осветительного прибора, чтобы подсвечивать гаджеты во время съемок.

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Перчатки для зимнего спорта

Как раз в момент подготовки этой статьи Москву заметает ровным слоем первого серьезного снега этой зимой. А значит, пришло время подумать о перчатках.

В таких перчатках зима не страшна.

Тут еще больше разных аксессуаров с Алиэкспресс, которые отобраны вручную с любовью.

Такие перчатки отлично подойдут для любителей беговых лыж и тех, кто катается зимой на велосипеде. Есть элементы для управления смартфоном, а мембрана защищает от воды. Кататься на сноуборде я бы в таких не стал, так как там контакты со снегом более частые, нагрузка при застегивании креплений более сильная и нет защиты кисти, но для остальных задач они отлично подойдут. Более 15000 покупателей подтверждают это высокой средней оценкой.

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Насадка для крана с подсветкой

Не знаю, является ли такая насадка средством повышения уюта в доме, но выглядит это здорово.

Три варианта цвета для разной температуры воды.

Насадка накручивается на кран и меняет цвет в зависимости от температуры воды. Всего предлагается три цвета, а комфортный диапазон ”отмечается” зеленым. Слепо верить показаниям не стоит, но как ориентир или просто как интересный аксессуар насадки отлично подойдет.

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Швабры для ног

Выглядит этот аксессуар дико, как и многие другие вещи из Китая, но если вдуматься, есть в этом что-то очень крутое.

Выглядит дико, но что-то в этом есть.

Уютные и теплые товары с AliExpress.

Можно пользоваться как отдельным аксессуаром для мытья полов, так и совмещать с классической шваброй. В любом случае лишним во время уборки это не будет, а за относительно небольшие небольшие деньги можно и попробовать. Тем более, что заказов много, а рейтинг довольно высокий.

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Лампа-дискошар

Все помнят олдскульный дискотечный элемент — дискошар. Он вешался на вращающееся основание и отражал свет в виде сотен маленьких огоньков. Теперь его роль выполняют простые лампы.

Диско-диско!

Конкретно эта вкручивается в обычный патрон и может освещать цветными точками всю комнату. Кроме простого свечения, она крутится, что дает еще более интересный эффект. Самое приятное, что она не требует монтажа и может встраиваться в люстру или торшер.

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Скребок для стекол

Скребок для стекол — важная вещь в любом автомобиле. Зимой очистка автомобиля от снега может быть большой проблемой, и тут он придется очень кстати.

Зимой без такого никуда.

Классные товары с AliExpress, для покупки которых не нужен повод.

Долго описывать его нет смысла. Достаточно сказать, что это Baseus, который славится качеством своих аксессуаров и у него длинная ручка. Щетку со щетиной он не заменит, но в качестве отличного дополнения будет незаменим.

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Рюкзак для лыж или сноуборда

Если вы, как и я, относитесь к любителям ”катиться вниз по наклонной”, то вам подойдет такой рюкзак. В него можно не только сложить большое количество вещей, но и прикрепить горные лыжи или сноуборд.

Большой рюкзак для больших покатушек.

Если вы ездите кататься на машине, то большой необходимости в нем для вас не будет. Но если вы катаетесь в горах и/или добираетесь до склонов своим ходом, возможность убрать ботинки и другие аксессуары будет очень кстати. Летом им тоже можно пользоваться, если надо сложить много вещей. В общем, это универсальный рюкзак с хорошими отзывами.

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Ультрафиолетовая лампа

Люди и специалисты по-разному относятся к ультрафиолетовым лампам и озону, но если не включать их на целый день, проблем быть не должно.

Ультрафиолет и озон хорошо борятся с вирусами и бактериями.

Дичь с AliExpress! Товары, которых у вас точно нет.

Эта лампа за счет ультрафиолета и озона убивает бактерии и вирусы, делая помещение более безопасным. Ознакомьтесь с технологией ультрафиолетовой обработки помещений и, если будете готовы к ней, смело покупайте эту лампу. Многие ее хвалят.

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Крючки на дверь

Часто дома просто не хватает поверхностей, куда можно что-то положить или повесить. С такими крючками жить станет немного проще.

С ними порядка станет чуть-чуть больше

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Больше всего сценариев применения для них будет на кухне, в ванной, на балконе, в кладовке или в других подобных местах. Сценарии самые разные — от того, чтобы повесить полотенце, до систематизации инструментов. Они вешаются на дверку и позволяют вешать на них что угодно. Главное, чтобы сама дверка выдержала.

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Автоматическая мыльница

Это сенсорный диспенсер для мыла. Он выдает его в виде пены и всегда будет чистым из-за того, что вы не будете трогать его.

Автоматические мыльницы хороши не только в общественных местах.

В него можно наливать почти любое мыло, которое за копейки продается в магазинах и на маркетплейсах. Это лучше, дешевле и экологичнее, чем каждый раз покупать жидкое мыло в отдельных пузырьках с дозатором и каждый раз выбрасывать их после использования.

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