Лучший моющий пылесос до 15 тысяч, или почему стоит купить Redroad H15 со скидкой

Моющий вертикальный пылесос — один из самых полезных приборов последних лет. Ведь помимо обычного пылесоса он объединяет в себе швабру, которая не только смачивает пол, но и всасывает грязь. Все это делает подобное устройство универсальным, однако его цена способна отпугнуть многих потенциальных покупателей. Потому стоит ловить каждую скидку, и сейчас топовый пылесос Redroad H15 продают на Ozon просто за смешные деньги.

Сколько стоит Redroad H15 со скидкой

При официальной цене в 39 990 ₽, Redroad H15 продается сейчас на Ozon менее чем за 12 500 ₽. Причем по промокоду H152026600 действует дополнительная скидка на 600 ₽.

Купить Redroad H15

Кроме того, вертикальный пылесос Redroad H15 поставляется в расширенном комплекте, в который помимо самого устройства и аксессуаров к нему входит пара флаконов с чистящей жидкостью по 500 мл каждый.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Вертикальный пылесос для сухой и влажной уборки

Главная фишка Redroad H15 заключается в том, что, по сути, перед нами устройство «3 в 1», выполняющее сразу несколько функций одновременно:

сухая уборка;

мытье пола;

всасывание жидкости.

За счет мощного двигателя с силой всасывания до 18 000 Па Redroad H15 можно использовать просто, чтобы пропылисосить гладкую поверхность, а, залив в бак воды с чистящим средством, предлагается начисто отмыть пол от любых загрязнений или убрать разлившийся соус.

Со свой задачей пылесос Redroad H15 справляется на 100 баллов, ведь помимо продвинутых характеристик он отличается удобством в эксплуатации. Легкий корпус и встроенная система поддержки снижают сопротивление при движении, благодаря чему пользоваться им будет удобно даже пожилому человеку.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Но самое главное — простота в обслуживании. Пылесос поставляется с зарядной станцией, где выполняется автоматическая очистка и последующая сушка валика. Время автономной работы при этом достигает 50 минут.

Кому стоит купить Redroad H15

При своей текущей цене Redroad H15 — один из лучший моющих вертикальных пылесосов. Он прост в обслуживании, обладает завидной мощностью и справляется с любой задачей по очистке пола. Поэтому его можно рекомендовать семьям с разными зонами уборки дома, а также всем занятым людям, которые ценят свободное время.

Купить Redroad H15

Но по текущей цене пылесос доступен в рамках ограниченного по времени предложения. Так что стоит поторопиться с покупкой пылесоса Redroad H15, не забыв применить промокод H152026600 на дополнительную скидку.