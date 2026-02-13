Лучший моющий пылесос до 15 тысяч, или почему стоит купить Redroad H15 со скидкой

  2. Темы
  3. Гаджеты
Герман Вологжанин

Моющий вертикальный пылесос — один из самых полезных приборов последних лет. Ведь помимо обычного пылесоса он объединяет в себе швабру, которая не только смачивает пол, но и всасывает грязь. Все это делает подобное устройство универсальным, однако его цена способна отпугнуть многих потенциальных покупателей. Потому стоит ловить каждую скидку, и сейчас топовый пылесос Redroad H15 продают на Ozon просто за смешные деньги.

Лучший моющий пылесос до 15 тысяч, или почему стоит купить Redroad H15 со скидкой. Топовый пылесос для разных сценариев уборки. Фото.

Топовый пылесос для разных сценариев уборки

Сколько стоит Redroad H15 со скидкой

При официальной цене в 39 990 ₽, Redroad H15 продается сейчас на Ozon менее чем за 12 500 ₽. Причем по промокоду H152026600 действует дополнительная скидка на 600 ₽.

Купить Redroad H15

Кроме того, вертикальный пылесос Redroad H15 поставляется в расширенном комплекте, в который помимо самого устройства и аксессуаров к нему входит пара флаконов с чистящей жидкостью по 500 мл каждый.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Вертикальный пылесос для сухой и влажной уборки

Главная фишка Redroad H15 заключается в том, что, по сути, перед нами устройство «3 в 1», выполняющее сразу несколько функций одновременно:

  • сухая уборка;
  • мытье пола;
  • всасывание жидкости.

За счет мощного двигателя с силой всасывания до 18 000 Па Redroad H15 можно использовать просто, чтобы пропылисосить гладкую поверхность, а, залив в бак воды с чистящим средством, предлагается начисто отмыть пол от любых загрязнений или убрать разлившийся соус.

Вертикальный пылесос для сухой и влажной уборки. Пылесос выполняет несколько функций одновременно. Фото.

Пылесос выполняет несколько функций одновременно

Со свой задачей пылесос Redroad H15 справляется на 100 баллов, ведь помимо продвинутых характеристик он отличается удобством в эксплуатации. Легкий корпус и встроенная система поддержки снижают сопротивление при движении, благодаря чему пользоваться им будет удобно даже пожилому человеку.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Но самое главное — простота в обслуживании. Пылесос поставляется с зарядной станцией, где выполняется автоматическая очистка и последующая сушка валика. Время автономной работы при этом достигает 50 минут.

Кому стоит купить Redroad H15

При своей текущей цене Redroad H15 — один из лучший моющих вертикальных пылесосов. Он прост в обслуживании, обладает завидной мощностью и справляется с любой задачей по очистке пола. Поэтому его можно рекомендовать семьям с разными зонами уборки дома, а также всем занятым людям, которые ценят свободное время.

Купить Redroad H15

Но по текущей цене пылесос доступен в рамках ограниченного по времени предложения. Так что стоит поторопиться с покупкой пылесоса Redroad H15, не забыв применить промокод H152026600 на дополнительную скидку.

Теги
Новости по теме
Как записать капсулу времени в Алисе и прослушать ее на Яндекс Станции
Xiaomi выпустила часы Xiaomi Watch 5 с управлением мышцами и наушники Xiaomi Buds 6 с золотой диафрагмой
На Ozon залетели крутые моющие пылесосы для пола и мебели от UWANT. Почему их все покупают?
Лонгриды для вас
Свежая подборка годноты с AliExpress от зубочисток до крутого смартфона

Стоит один раз открыть AliExpress, как становится почти невозможно выбраться из этой пучины китайских товаров. Ведь на маркетплейсе столько всего интересного, что глаза разбегаются. Разбежались и наши, пока мы не пришли в чувство и не подготовили свежую подборку товаров из Китая. В ней собрана исключительная годнота, найденная на просторах AliExpress, и доступная сейчас по скидке.

Читать далее
Стоит ли переходить на новый стандарт Wi-Fi 7 в 2026 году или Wi-Fi 6E еще актуален

К 2026 году домашний интернет переживает стремительные изменения. В квартирах и домах стало нормой одновременно стримить контент в высоком разрешении, использовать облачные сервисы для работы и игр, а также подключать десятки устройств умного дома к единой сети. Wi-Fi 6E улучшил ситуацию, открыв доступ к диапазону 6 ГГц, но Wi-Fi 7 уже появляется в новых роутерах и устройствах. При растущих скоростях интернет-подключений и увеличивающейся нагрузке на сеть возникает вопрос: имеет ли смысл обновляться прямо сейчас или Wi-Fi 6E справится с задачами ближайших лет?

Читать далее
Главные хиты распродажи AliExpress, которые надо брать, не дожидаясь 11.11

Несмотря на то, что до масштабной распродажи 11.11 остается всего несколько дней, в начале месяца AliExpress решил устроить альтернативную акцию. С 1 по 7 ноября на маркетплейсе проходит эксклюзивный ивент, обещающий стать даже более выгодным, чем День холостяка. Курс доллара на AliExpress стал неожиданно ниже биржевого, все купоны на месте, и мы собрали подборку товаров из Китая, которые лучше заказать сейчас, чтобы не кусать локти 11.11.

Читать далее
Новости партнеров
Bithumb по ошибке раздала пользователям биткоины на 43 миллиарда долларов. Как криптобиржа вернёт деньги?
Bithumb по ошибке раздала пользователям биткоины на 43 миллиарда долларов. Как криптобиржа вернёт деньги?
Roborock привезла в Россию две новинки: робот с проточной мойкой и вертикальный 2-в-1. Все сейчас продаются с хорошей скидкой
Roborock привезла в Россию две новинки: робот с проточной мойкой и вертикальный 2-в-1. Все сейчас продаются с хорошей скидкой
Самые большие кошки в мире на 2026 год: топ-7 рекордсменов
Самые большие кошки в мире на 2026 год: топ-7 рекордсменов