Лучший робот‑пылесос с огромной силой всасывания до 25 000 рублей. Обзор Dreame F21 Plus

Честно говоря, к роботам-пылесосам ценой около 25 000 рублей я всегда относился с некоторым скептицизмом. И то, что у меня долгое время был как раз такой, не только не переубедило меня в этом, а наоборот укрепило в таком мнении. За эти деньги рынок часто предлагает устройства, которые просто делают вид, что убирают: ездят по квартире, шумят и возвращаются на базу с гордым видом, пока в углах остаётся всё то, что и было. Dreame F21 Plus претендует на то, что он будет работать совсем не так, а намного лучше. Вот именно об этом и стоит поговорить подробнее.

Чем Dreame F21 Plus отличается от F20 и обычного F21

В актуальной линейке Dreame есть три модели: F20, F21 и F21 Plus. Все три построены на одной аппаратной платформе, имеют одинаковую силу всасывания и поддерживают комбинированную сухую и влажную уборку. Разница между ними — не в качестве уборки, а в уровне автономности и гибкости управления.

F20 — базовая версия. Она поддерживает картографирование и комбинированную уборку, но без тонкой настройки зон и без автоматической очистки контейнера. F21 добавляет более детальное управление комнатами и виртуальными зонами. А F21 Plus — это обычный F21, к которому добавляется станция с автоматическим опустошением пылесборника. То есть ключевое отличие старшей модели — именно эта станция. Всё остальное у них схоже.

Цена F21 Plus составляет 24 990 рублей, а купить его можно на Яндекс Маркете. Такая цена в абсолюте кажется немаленькой, но если смотреть в целом по рынку пылесосов, то она уже перестаёт казаться такой большой. Особенно учитывая всё то, что находится у него внутри.

Мощный робот-пылесос для дома

Главная карта, которую разыгрывает F21 Plus, — сила всасывания до 20 000 Па. Это флагманский показатель, который обычно встречается в роботах стоимостью от 40 000 рублей и выше. Роботы в диапазоне около 25 000 рублей, как правило, работают на уровне 4 000–7 000 Па. Такая разница вполне ощутима, ведь при недостаточной тяге крупный мусор, кошачий корм или песок просто разбрасывается щёткой в разные стороны, а не засасывается.

Реализована эта мощность через фирменную систему Vormax Suction. Помимо самой тяги, она умеет адаптировать мощность автоматически: при обнаружении ковра — усиливает всасывание, на твёрдом полу — работает в экономичном режиме. Это разумно и с точки зрения результата уборки, и с точки зрения расхода батареи.

На практике высокая мощность особенно заметна при уборке шерсти домашних животных и крупных загрязнений. Там, где более слабый робот сделает несколько проходов и всё равно что-то оставит, F21 Plus справляется за один проход. В этом плане разница с классом устройств до 10 000–15 000 Па действительно ощутима.

Удобен ли пылесос со станцией самоочистки

Станция — это то, за что берётся доплата, если вы захотите купить не базовый F21, а модель с приставкой Plus. Мешок объёмом 4 литра принимает мусор из контейнера робота автоматически после каждой уборки. Производитель заявляет, что при таком объёме можно обходиться без вмешательства пользователя до 120 уборок.

Число красивое, но я бы не был так оптимистичен. В реальности всё зависит от нескольких факторов: площади квартиры, частоты уборки и наличия животных. В большой квартире с двумя кошками цифра окажется несколько ниже. Так же, если вы весной, когда на обуви приносится домой много песка и грязи, количество очисток тоже сократится. Но фактом остаётся то, что несколько недель автономной работы у вас точно будет.

Работает это так: после каждого цикла уборки робот возвращается на базу, и станция сама вытягивает содержимое контейнера в мешок. Пользователь при этом вообще не контактирует с пылью. Это особенно актуально для людей с аллергией или для тех, кто просто не хочет каждый раз лезть внутрь контейнера.

Естественно, через некоторое время обслужить систему всё же придётся. И это надо понимать при покупке такого пылесоса. Мешки надо докупать и менять по мере наполнения. Это дополнительная статья расходов, о которой мало кто говорит. Нельзя сказать, что стоят мешки очень дорого и их надо покупать часто, но просто знайте об этом.

Бюджетный робот-пылесос с LiDAR

Навигация в F21 Plus реализована на базе LiDAR — лазерного дальномера, который строит детальные карты помещения и прокладывает маршруты уборки. Это принципиально лучше, чем решения, которые просто движутся по случайным траекториям, формально покрывая всю площадь комнаты. В данном случае применяемая технология называется Smart Pathfinder Technology, и в основе своей это стандартный LiDAR с алгоритмами SLAM.

Через приложение доступны 3D-карты, поддерживается создание карт нескольких этажей, виртуальные запретные зоны и управление уборкой по отдельным комнатам — для квартиры с несколькими зонами, для каждой из которых есть свои требования. Кухня может быть зоной с максимальной мощностью, детская — с ограниченным маршрутом, а под кроватью — запретная зона.

Нельзя не сказать, что у LiDAR-навигации без дополнительной камеры есть ограничения. Робот хорошо строит карту стен и крупной мебели, но мелкие объекты — кабели, детские игрушки на полу, носки — для него потенциальная проблема. Он либо объедет их случайно, либо наедет. Это не уникальный недостаток F21 Plus, это общая особенность класса роботов без системы визуального распознавания препятствий. Правда, системы с такой камерой стоят намного дороже.

Полезна ли влажная уборка в пылесосе

Комбинированная уборка — стандарт для современных роботов-пылесосов. F21 Plus поддерживает 32 уровня подачи воды, что даёт хорошую гибкость в настройке: от лёгкого увлажнения для ежедневного ухода за ламинатом до более активной подачи для мытья кухонной плитки. При обнаружении ковра подача воды автоматически корректируется, чтобы не намочить ворс: влажная уборка ему ничего не даст, а после неё он будет долго сохнуть, и внутри будут развиваться бактерии.

Важно понимать: речь идёт о пассивной влажной уборке. Тряпка, смоченная до нужного уровня, скользит по поверхности. Никакого активного трения, вибрации или давления нет. Поэтому с засохшими пятнами и въевшимися загрязнениями робот справится не очень хорошо. Зато улучшить качество уборки, дополнительно собирая пыль, — запросто.

Отдельно стоит отметить, что F21 Plus не умеет самостоятельно промывать тряпку. Это функция, которая стала появляться только у топовых моделей некоторое время назад, но здесь её нет. Тряпку нужно снимать и стирать вручную.

Может ли робот-пылесос убирать пыль в углах

Этому аспекту Dreame уделяет отдельное внимание. Боковая щётка в F21 Plus имеет удлинённые щетинки на 6,8 мм по сравнению со стандартными моделями. Благодаря этому робот лучше захватывает мусор вдоль плинтусов и в углах, обеспечивая, по заявлению производителя, покрытие до 95% краевых зон. Цифру сложно проверить в домашних условиях, но субъективно уборка вдоль стен у F21 Plus выглядит аккуратнее, чем у большинства конкурентов в этой ценовой категории.

Также реализована двойная система против спутывания волос для основной щетки. Для тех, у кого дома длинноволосые члены семьи или питомцы, это актуально. Как показывает практика, щётки, забитые волосами так, что их приходится срезать ножницами после каждой уборки, являются главной претензией к этому типу устройств. F21 Plus справляется с этим лучше среднего, хотя полностью избавиться от необходимости периодически чистить щётки всё равно не получится.

Управление через приложение и голосом

Приложение Dreame поддерживает весь стандартный набор: расписания уборки, выбор режимов и мощности, настройку зон, историю уборок и отображение карт. Голосовое управление работает с Alexa, Google Assistant, Siri, а также — что приятно для российского рынка — с «Алисой» и «Марусей».

Само приложение функциональное, но интерфейс нельзя назвать образцово интуитивным. Часть настроек спрятана там, где её не сразу найдёшь, но к этому быстро привыкаешь. Базовые вещи — запустить уборку, поставить на базу, задать расписание — всё делается быстро. Но чтобы разобраться с тонкой настройкой зон или 3D-картой, придётся потратить немного времени. Когда поймёшь логику приложения, будешь пользоваться им быстро. Собственно, так бывает с любым функциональным приложением.

Характеристики Dreame F21 Plus

Характеристика Значение Сила всасывания до 20 000 Па Режимы уборки сухая и влажная, комбинированная Подача воды 32 ступени Автоматическая регулировка мощности да Боковая щётка с удлинёнными щетинками +6,8 мм к стандарту Система против спутывания волос основная и боковая щётки Навигация и картографирование LiDAR, построение 3D-карт, поддержка нескольких этажей, виртуальные запретные зоны Объём мешка станции автоматической очистки 4 л Управление через приложение да Управление голосом Алиса, Маруся Цена 24 990 рублей Где купить на Яндекс Маркете

Стоит ли покупать Dreame F21 Plus

F21 Plus — это честная попытка предложить флагманскую мощность всасывания без флагманского ценника. И в основном это удаётся. 20 000 Па по цене 24 990 рублей — это действительно нетипично для рынка, и это главный аргумент в пользу этой модели. Особенно приятна автоматическая станция самоочистки, которая делает использование максимально ненавязчивым. Но не обошлось и без компромиссов, чтобы сдержать стоимость на определённом уровне.

Из реальных ограничений, о которых надо помнить, можно отметить отсутствие камеры обнаружения препятствий. Это говорит о том, что придётся следить за тем, чтобы на полу не валялись игрушки, тапки и тому подобное. Кроме этого, влажная уборка решает задачу поддержания чистоты, но не глубокого мытья. А сменные мешки являются расходным материалом, стоимость которых нужно закладывать в бюджет эксплуатации.

Если вы рассматриваете первый робот-пылесос со станцией самоочистки и хотите нормальное качество уборки без перехода в ценовой сегмент 40+ тысяч рублей, тогда F21 Plus выглядит логичным выбором. Если уже есть F21 без станции и он вас устраивает, переплачивать только ради автоматической очистки контейнера особого смысла нет.

