Лучший робот‑пылесос с огромной силой всасывания до 25 000 рублей. Обзор Dreame F21 Plus

Артем Сутягин

Честно говоря, к роботам-пылесосам ценой около 25 000 рублей я всегда относился с некоторым скептицизмом. И то, что у меня долгое время был как раз такой, не только не переубедило меня в этом, а наоборот укрепило в таком мнении. За эти деньги рынок часто предлагает устройства, которые просто делают вид, что убирают: ездят по квартире, шумят и возвращаются на базу с гордым видом, пока в углах остаётся всё то, что и было. Dreame F21 Plus претендует на то, что он будет работать совсем не так, а намного лучше. Вот именно об этом и стоит поговорить подробнее.

Лучший робот‑пылесос с огромной силой всасывания до 25 000 рублей. Обзор Dreame F21 Plus. Такой пригодится каждому, кто не хочет платить много за уникальные функции. Фото.

Такой пригодится каждому, кто не хочет платить много за уникальные функции.

Чем Dreame F21 Plus отличается от F20 и обычного F21

В актуальной линейке Dreame есть три модели: F20, F21 и F21 Plus. Все три построены на одной аппаратной платформе, имеют одинаковую силу всасывания и поддерживают комбинированную сухую и влажную уборку. Разница между ними — не в качестве уборки, а в уровне автономности и гибкости управления.

F20 — базовая версия. Она поддерживает картографирование и комбинированную уборку, но без тонкой настройки зон и без автоматической очистки контейнера. F21 добавляет более детальное управление комнатами и виртуальными зонами. А F21 Plus — это обычный F21, к которому добавляется станция с автоматическим опустошением пылесборника. То есть ключевое отличие старшей модели — именно эта станция. Всё остальное у них схоже.

Чем Dreame F21 Plus отличается от F20 и обычного F21. Это продвинутая версия, но есть еще и базовая, которая отличается тем, что у нее нет станции самоочистки. Фото.

Это продвинутая версия, но есть еще и базовая, которая отличается тем, что у нее нет станции самоочистки.

Цена F21 Plus составляет 24 990 рублей, а купить его можно на Яндекс Маркете. Такая цена в абсолюте кажется немаленькой, но если смотреть в целом по рынку пылесосов, то она уже перестаёт казаться такой большой. Особенно учитывая всё то, что находится у него внутри.

Мощный робот-пылесос для дома

Главная карта, которую разыгрывает F21 Plus, — сила всасывания до 20 000 Па. Это флагманский показатель, который обычно встречается в роботах стоимостью от 40 000 рублей и выше. Роботы в диапазоне около 25 000 рублей, как правило, работают на уровне 4 000–7 000 Па. Такая разница вполне ощутима, ведь при недостаточной тяге крупный мусор, кошачий корм или песок просто разбрасывается щёткой в разные стороны, а не засасывается.

Мощный робот-пылесос для дома. При такой цене это один из самых мощных пылесосов. Фото.

При такой цене это один из самых мощных пылесосов.

Реализована эта мощность через фирменную систему Vormax Suction. Помимо самой тяги, она умеет адаптировать мощность автоматически: при обнаружении ковра — усиливает всасывание, на твёрдом полу — работает в экономичном режиме. Это разумно и с точки зрения результата уборки, и с точки зрения расхода батареи.

На практике высокая мощность особенно заметна при уборке шерсти домашних животных и крупных загрязнений. Там, где более слабый робот сделает несколько проходов и всё равно что-то оставит, F21 Plus справляется за один проход. В этом плане разница с классом устройств до 10 000–15 000 Па действительно ощутима.

Удобен ли пылесос со станцией самоочистки

Станция — это то, за что берётся доплата, если вы захотите купить не базовый F21, а модель с приставкой Plus. Мешок объёмом 4 литра принимает мусор из контейнера робота автоматически после каждой уборки. Производитель заявляет, что при таком объёме можно обходиться без вмешательства пользователя до 120 уборок.

Удобен ли пылесос со станцией самоочистки. Мусорный мешок уже установлен. Еще один в комплекте. Дальше придется покупать отдельно. Фото.

Мусорный мешок уже установлен. Еще один в комплекте. Дальше придется покупать отдельно.

Число красивое, но я бы не был так оптимистичен. В реальности всё зависит от нескольких факторов: площади квартиры, частоты уборки и наличия животных. В большой квартире с двумя кошками цифра окажется несколько ниже. Так же, если вы весной, когда на обуви приносится домой много песка и грязи, количество очисток тоже сократится. Но фактом остаётся то, что несколько недель автономной работы у вас точно будет.

Работает это так: после каждого цикла уборки робот возвращается на базу, и станция сама вытягивает содержимое контейнера в мешок. Пользователь при этом вообще не контактирует с пылью. Это особенно актуально для людей с аллергией или для тех, кто просто не хочет каждый раз лезть внутрь контейнера.

Удобен ли пылесос со станцией самоочистки. Провод отсоединяемый и стандартный, но из коробки он уже установлен на место. Обычно он лежит отдельно. Мелочь, но приятно. Фото.

Провод отсоединяемый и стандартный, но из коробки он уже установлен на место. Обычно он лежит отдельно. Мелочь, но приятно.

Естественно, через некоторое время обслужить систему всё же придётся. И это надо понимать при покупке такого пылесоса. Мешки надо докупать и менять по мере наполнения. Это дополнительная статья расходов, о которой мало кто говорит. Нельзя сказать, что стоят мешки очень дорого и их надо покупать часто, но просто знайте об этом.

Вертикальный моющий пылесос с роботизированной рукой: обзор Dreame H15S.

Бюджетный робот-пылесос с LiDAR

Навигация в F21 Plus реализована на базе LiDAR — лазерного дальномера, который строит детальные карты помещения и прокладывает маршруты уборки. Это принципиально лучше, чем решения, которые просто движутся по случайным траекториям, формально покрывая всю площадь комнаты. В данном случае применяемая технология называется Smart Pathfinder Technology, и в основе своей это стандартный LiDAR с алгоритмами SLAM.

Бюджетный робот-пылесос с LiDAR. Лидер есть, а камеры нет. Фото.

Лидер есть, а камеры нет.

Через приложение доступны 3D-карты, поддерживается создание карт нескольких этажей, виртуальные запретные зоны и управление уборкой по отдельным комнатам — для квартиры с несколькими зонами, для каждой из которых есть свои требования. Кухня может быть зоной с максимальной мощностью, детская — с ограниченным маршрутом, а под кроватью — запретная зона.

Нельзя не сказать, что у LiDAR-навигации без дополнительной камеры есть ограничения. Робот хорошо строит карту стен и крупной мебели, но мелкие объекты — кабели, детские игрушки на полу, носки — для него потенциальная проблема. Он либо объедет их случайно, либо наедет. Это не уникальный недостаток F21 Plus, это общая особенность класса роботов без системы визуального распознавания препятствий. Правда, системы с такой камерой стоят намного дороже.

Бюджетный робот-пылесос с LiDAR. Есть несколько дополнительных датчиков снизу, чтобы пылесос не упал с лестницы или порога. Фото.

Есть несколько дополнительных датчиков снизу, чтобы пылесос не упал с лестницы или порога.

Полезна ли влажная уборка в пылесосе

Комбинированная уборка — стандарт для современных роботов-пылесосов. F21 Plus поддерживает 32 уровня подачи воды, что даёт хорошую гибкость в настройке: от лёгкого увлажнения для ежедневного ухода за ламинатом до более активной подачи для мытья кухонной плитки. При обнаружении ковра подача воды автоматически корректируется, чтобы не намочить ворс: влажная уборка ему ничего не даст, а после неё он будет долго сохнуть, и внутри будут развиваться бактерии.

Важно понимать: речь идёт о пассивной влажной уборке. Тряпка, смоченная до нужного уровня, скользит по поверхности. Никакого активного трения, вибрации или давления нет. Поэтому с засохшими пятнами и въевшимися загрязнениями робот справится не очень хорошо. Зато улучшить качество уборки, дополнительно собирая пыль, — запросто.

Полезна ли влажная уборка в пылесосе. Благодаря мощным колесам, даже по мокрому и скользкому полу пылесос будет ехать уверенно. Впрочем, колеса сейчас хорошие у всех пылесосов. Фото.

Благодаря мощным колесам, даже по мокрому и скользкому полу пылесос будет ехать уверенно. Впрочем, колеса сейчас хорошие у всех пылесосов.

Отдельно стоит отметить, что F21 Plus не умеет самостоятельно промывать тряпку. Это функция, которая стала появляться только у топовых моделей некоторое время назад, но здесь её нет. Тряпку нужно снимать и стирать вручную.

Лучший среди равных. Обзор робота-пылесоса Dreame Trouver S10

Может ли робот-пылесос убирать пыль в углах

Этому аспекту Dreame уделяет отдельное внимание. Боковая щётка в F21 Plus имеет удлинённые щетинки на 6,8 мм по сравнению со стандартными моделями. Благодаря этому робот лучше захватывает мусор вдоль плинтусов и в углах, обеспечивая, по заявлению производителя, покрытие до 95% краевых зон. Цифру сложно проверить в домашних условиях, но субъективно уборка вдоль стен у F21 Plus выглядит аккуратнее, чем у большинства конкурентов в этой ценовой категории.

Может ли робот-пылесос убирать пыль в углах. Ворс боковой щетки действительно длинный. Фото.

Ворс боковой щетки действительно длинный.

Также реализована двойная система против спутывания волос для основной щетки. Для тех, у кого дома длинноволосые члены семьи или питомцы, это актуально. Как показывает практика, щётки, забитые волосами так, что их приходится срезать ножницами после каждой уборки, являются главной претензией к этому типу устройств. F21 Plus справляется с этим лучше среднего, хотя полностью избавиться от необходимости периодически чистить щётки всё равно не получится.

Может ли робот-пылесос убирать пыль в углах. Щетка снимается буквально одной рукой. Фото.

Щетка снимается буквально одной рукой.

Может ли робот-пылесос убирать пыль в углах. Под ней находится система для расчесывания щетины. Фото.

Под ней находится система для расчесывания щетины.

Управление через приложение и голосом

Приложение Dreame поддерживает весь стандартный набор: расписания уборки, выбор режимов и мощности, настройку зон, историю уборок и отображение карт. Голосовое управление работает с Alexa, Google Assistant, Siri, а также — что приятно для российского рынка — с «Алисой» и «Марусей».

Само приложение функциональное, но интерфейс нельзя назвать образцово интуитивным. Часть настроек спрятана там, где её не сразу найдёшь, но к этому быстро привыкаешь. Базовые вещи — запустить уборку, поставить на базу, задать расписание — всё делается быстро. Но чтобы разобраться с тонкой настройкой зон или 3D-картой, придётся потратить немного времени. Когда поймёшь логику приложения, будешь пользоваться им быстро. Собственно, так бывает с любым функциональным приложением.

Характеристики Dreame F21 Plus

ХарактеристикаЗначение
Сила всасываниядо 20 000 Па
Режимы уборкисухая и влажная, комбинированная
Подача воды32 ступени
Автоматическая регулировка мощностида 
Боковая щётка с удлинёнными щетинками+6,8 мм к стандарту
Система против спутывания волососновная и боковая щётки
Навигация и картографированиеLiDAR, построение 3D-карт, поддержка нескольких этажей, виртуальные запретные зоны
Объём мешка станции автоматической очистки4 л 
Управление через приложениеда
Управление голосомАлиса, Маруся
Цена24 990 рублей
Где купитьна Яндекс Маркете

Стоит ли покупать Dreame F21 Plus

F21 Plus — это честная попытка предложить флагманскую мощность всасывания без флагманского ценника. И в основном это удаётся. 20 000 Па по цене 24 990 рублей — это действительно нетипично для рынка, и это главный аргумент в пользу этой модели. Особенно приятна автоматическая станция самоочистки, которая делает использование максимально ненавязчивым. Но не обошлось и без компромиссов, чтобы сдержать стоимость на определённом уровне.

Стоит ли покупать Dreame F21 Plus. Dreame давно зарекомендовал себя как серьезный бренд, являющийся одним из лидеров рынка роботов-пылесосов. Теперь он это еще раз это подтвердил. Фото.

Dreame давно зарекомендовал себя как серьезный бренд, являющийся одним из лидеров рынка роботов-пылесосов. Теперь он это еще раз это подтвердил.

Из реальных ограничений, о которых надо помнить, можно отметить отсутствие камеры обнаружения препятствий. Это говорит о том, что придётся следить за тем, чтобы на полу не валялись игрушки, тапки и тому подобное. Кроме этого, влажная уборка решает задачу поддержания чистоты, но не глубокого мытья. А сменные мешки являются расходным материалом, стоимость которых нужно закладывать в бюджет эксплуатации.

Если вы рассматриваете первый робот-пылесос со станцией самоочистки и хотите нормальное качество уборки без перехода в ценовой сегмент 40+ тысяч рублей, тогда F21 Plus выглядит логичным выбором. Если уже есть F21 без станции и он вас устраивает, переплачивать только ради автоматической очистки контейнера особого смысла нет.

Купить Dreame D21 Plus на Яндекс Маркете

