Лучший способ обновить дом: пароочиститель Donlim со скидкой 70% на OZON

  2. Темы
  3. Гаджеты
Юрий Кудлович

Глобальные распродажи сейчас самое подходящее время, чтобы вложиться в технику, которая действительно делает жизнь проще. И в этот раз звездой акций стал пароочиститель Donlim — тот самый прибор из серии “увидено в TikTok”. Только он уже давно вышел за рамки мемной популярности, получил немецкий сертификат качества TÜV и престижную международную награду Red Dot за дизайн. Словом, неплохое сочетание мощности, эффективности и эстетики.

Лучший способ обновить дом: пароочиститель Donlim со скидкой 70% на OZON. Чистит все как в рекламе. Фото.

Чистит все как в рекламе

И сейчас на него действует крупная скидка, а с промокодом можно получить еще больше выгоды. Если давно думали обновить домашнюю уборочную технику, то лучшего момента уже не будет.

Очиститель Donlim: глубокая чистка и паровая дезинфекция

Главная функция пароочистителя Donlim — способность раз и навсегда решить проблему трудных загрязнений. Система нагрева генерирует пар температурой до 120°C, который буквально растворяет следы лап домашних животных, въевшийся жир, застарелую грязь и пыль. Такой температуре под силу уничтожить 99,99% бактерий и бельевых клещей, что делает устройство идеальным выбором для семей с детьми или аллергиков.

DonlimХарактеристики
Потребляемая мощность1600 Вт
Тип пылесборникаАквафильтр, контейнер
Объем пылесборника1 литр
Емкость для чистой воды1,2 литра/td>
Количество насадок2
Тид питанияОт сети 220В
Длина шнура4,5 метра
Вес8,1 кг
Гарантийный срок3 года

Самое приятное то, что после обработки устройство сразу собирает грязную воду. Сила всасывания здесь сопоставима с мощностью многих пылесосов и достигает 13 000 Па. Благодаря этому не нужно ждать высыхания тканей и переживать, что грязь снова впитается. Ковры, диваны и матрасы остаются чистыми и почти сухими, прямо как в рекламе профессиональной химчистки. Кстати, не только мебель и покрытия: этим пароочистителем можно убирать жировые загрязнения с варочной поверхности и даже чистить обувь.

Очиститель Donlim: глубокая чистка и паровая дезинфекция. Есть все для комфортной работы. Фото.

Есть все для комфортной работы

Как работает паровой очиститель Donlim

Donlim создавался для реальной, а не демонстрационной уборки. Длинный кабель на 4,5 метра и большие маневренные колеса позволяют свободно перемещаться по большой комнате, не меняя розетки каждые несколько минут. Раздельные контейнеры для чистой и грязной воды исключают смешивание, делая уборку действительно гигиеничной.

Как работает паровой очиститель Donlim. С выбором режима справится даже ребенок. Фото.

С выбором режима справится даже ребенок

Панель управления интуитивно понятна: четыре режима позволяют выбирать интенсивность чистки в зависимости от типа ткани и уровня загрязнения. Нужно освежить диван? Пара секунд — и готово. Требуется глубокая чистка матраса? Режим переключается так же легко. В общем, Donlim работает быстро, много и без сложных настроек.

Сколько стоит парогенератор Donlim

Сейчас пароочиститель Donlim продается по цене, в которую сложно поверить: чуть больше 15 тысяч рублей при обычной стоимости около 70 тысяч. А по промокоду DL2025 можно получить дополнительные 500 рублей скидки, так что итоговая выгода достигает 80%.

Сколько стоит парогенератор Donlim. Характеристики устройства впечатляют. Фото.

Характеристики устройства впечатляют

Купить Donlim на OZON

С учетом того, что устройство способно заменить профессиональную химчистку мебели, глубокую паровую обработку и качественную уборку, это предложение действительно редкое. Если вам важны чистота, здоровье и комфорт дома, то Donlim себя полностью оправдает.

Теги
Новости по теме
Пользователи iPhone теперь могут пересылать файлы через AirDrop на устройства Android
Раскрыта главная фишка Samsung Galaxy S27 Ultra. Что такое Polar ID?
Новый компонент сделает смартфоны Samsung намного быстрее и автономнее. Что случилось?
Лонгриды для вас
Почему смартфон HUAWEI — это такой же айфон, только на Android 12

Компанию Apple принято ругать по многим причинам. Ее критикуют за скудный комплект поставки смартфонов, закрытую экосистему, технологическое отставание и неоправданно высокую стоимость устройств. Замечания справедливые, но они не мешают Android-производителям копировать повадки Apple, ведь это приносит дополнительную выручку. Поэтому Samsung аналогичным образом урезает комплект поставки, а Xiaomi и вовсе выпускает вместо Xiaomi 16 флагман Xiaomi 17, чтобы его могли спутать с iPhone 17. Однако дальше всех ушла компания HUAWEI, чьи смартфоны стали такими же айфонами, но только на Android.

Читать далее
Производитель рассказал на чем сэкономит в OnePlus 15. Почему так происходит

Компания OnePlus официально подтвердила техническое изменение, которое уже вызвало бурное обсуждение в сообществе поклонников бренда. Все привыкли, что если экономия и есть, то лишь на чем-то незначительном и маловажном для пользователей, вроде официального рейтинга IP при наличии защиты от воды. И вот теперь стало ясно, на чем сэкономит компания. При этом, несмотря на внешне упрощённую характеристику, в компании уверяют, что это не попытка сэкономить, а вынужденная техническая мера, чтобы сделать другие вещи намного лучше.

Читать далее
MAX готовит крупное обновление: сервисы, магазины и банки будут внутри одного приложения

Российский мессенджер MAX скоро перестанет быть просто чатом для домохозяек. Разработчики готовят масштабное обновление, которое превратит приложение в комбайн из повседневных цифровых сервисов. Внутри MAX появятся мини-приложения банков, маркетплейсов Ozon и Wildberries, сервисов путешествий, школ, ЖКХ и других компаний. Пожалуй, это очень веская причина скачать MAX на телефон.

Читать далее
Новости партнеров
Почему укус огненного муравья вызывает ожоги и может убить
Почему укус огненного муравья вызывает ожоги и может убить
10 новогодних товаров с AliExpress для украшения дома и не только. Всё успеет приехать до Нового года!
10 новогодних товаров с AliExpress для украшения дома и не только. Всё успеет приехать до Нового года!
Семья президента США обогатилась на крипте: почему демократы обвиняют Трампа в коррупции и конфликте интересов?
Семья президента США обогатилась на крипте: почему демократы обвиняют Трампа в коррупции и конфликте интересов?