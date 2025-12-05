Лучший способ обновить дом: пароочиститель Donlim со скидкой 70% на OZON

Глобальные распродажи сейчас самое подходящее время, чтобы вложиться в технику, которая действительно делает жизнь проще. И в этот раз звездой акций стал пароочиститель Donlim — тот самый прибор из серии “увидено в TikTok”. Только он уже давно вышел за рамки мемной популярности, получил немецкий сертификат качества TÜV и престижную международную награду Red Dot за дизайн. Словом, неплохое сочетание мощности, эффективности и эстетики.

И сейчас на него действует крупная скидка, а с промокодом можно получить еще больше выгоды. Если давно думали обновить домашнюю уборочную технику, то лучшего момента уже не будет.

Очиститель Donlim: глубокая чистка и паровая дезинфекция

Главная функция пароочистителя Donlim — способность раз и навсегда решить проблему трудных загрязнений. Система нагрева генерирует пар температурой до 120°C, который буквально растворяет следы лап домашних животных, въевшийся жир, застарелую грязь и пыль. Такой температуре под силу уничтожить 99,99% бактерий и бельевых клещей, что делает устройство идеальным выбором для семей с детьми или аллергиков.

Donlim Характеристики Потребляемая мощность 1600 Вт Тип пылесборника Аквафильтр, контейнер Объем пылесборника 1 литр Емкость для чистой воды 1,2 литра/td>

Количество насадок 2 Тид питания От сети 220В Длина шнура 4,5 метра Вес 8,1 кг Гарантийный срок 3 года

Самое приятное то, что после обработки устройство сразу собирает грязную воду. Сила всасывания здесь сопоставима с мощностью многих пылесосов и достигает 13 000 Па. Благодаря этому не нужно ждать высыхания тканей и переживать, что грязь снова впитается. Ковры, диваны и матрасы остаются чистыми и почти сухими, прямо как в рекламе профессиональной химчистки. Кстати, не только мебель и покрытия: этим пароочистителем можно убирать жировые загрязнения с варочной поверхности и даже чистить обувь.

Как работает паровой очиститель Donlim

Donlim создавался для реальной, а не демонстрационной уборки. Длинный кабель на 4,5 метра и большие маневренные колеса позволяют свободно перемещаться по большой комнате, не меняя розетки каждые несколько минут. Раздельные контейнеры для чистой и грязной воды исключают смешивание, делая уборку действительно гигиеничной.

Панель управления интуитивно понятна: четыре режима позволяют выбирать интенсивность чистки в зависимости от типа ткани и уровня загрязнения. Нужно освежить диван? Пара секунд — и готово. Требуется глубокая чистка матраса? Режим переключается так же легко. В общем, Donlim работает быстро, много и без сложных настроек.

Сколько стоит парогенератор Donlim

Сейчас пароочиститель Donlim продается по цене, в которую сложно поверить: чуть больше 15 тысяч рублей при обычной стоимости около 70 тысяч. А по промокоду DL2025 можно получить дополнительные 500 рублей скидки, так что итоговая выгода достигает 80%.

С учетом того, что устройство способно заменить профессиональную химчистку мебели, глубокую паровую обработку и качественную уборку, это предложение действительно редкое. Если вам важны чистота, здоровье и комфорт дома, то Donlim себя полностью оправдает.