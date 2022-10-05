Много зарядок, гирлянд и приятных мелочей с AliExpress

И снова пришло время поговорить о крутых товарах с AliExpress, которые никогда не будет лишним заказать. Китайские мастера порой придумывают такое, что даже не представляешь, как до этого можно было додуматься. На этой неделе мы не будем рассказывать о каких-то очень необычных гаджетах, а поговорим скорее о том, что пригодится каждому и стоит не очень дорого. Усаживайтесь поудобнее и выбирайте то, что вам может пригодиться. Мы в редакции уже заказали многое из этого. Тут действительно есть на что обратить внимание.

Мощная зарядка для нескольких гаджетов

Давайте начнем с зарядки. Она нужна всем и всегда. Тем более такая. Конечно, можно найти что-то более дешевое, но спалить дорогой смартфон дешевой зарядкой — это вовсе не фантастика, а вполне рядовое явление. Даже если он не сгорит целиком, может пострадать контроллер питания, а это быстрая разрядка аккумулятора и перегрев.

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Чтобы избежать этого, вот вам хорошая зарядка с суммарной мощностью 100 Вт на 4 порта, от которой можно заряжать смартфоны, наушники, планшеты и даже ноутбуки. Для этого есть два обычных порта USB и два USB Type-C. В комплекте есть один кабель с поддержкой PD 100Вт.

Цена: 3 270 рублей

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Кабель USB на USB-C

Еще один аксессуар для зарядки. Это просто кабель, но он качественный, так как сделан хорошо зарекомендовавшей себя Baseus. Он имеет тканевую оплетку, усиленные разъемы и липучку для фиксации в скрученном состоянии. Все это еще и стоит недорого, а значит пригодится каждому хотя бы в качестве запасного кабеля.

Цена: 480 рублей

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Универсальный кабель для зарядки

Гаджеты, которые я уже заказал на AliExpress и вам советую.

С таким кабелем вы забудете о несовместимости. Особенно сейчас, когда все производители отказываются от комплектных аксессуаров. Им можно заряжать все от всего. Со стороны гаджета у него есть все три типа разъемов для любого современного телефона. С другой стороны находится USB Type-С, но есть переходник на обычный USB. Так вы забудете о вопросах «есть ли зарядка для того или другого смартфона». С ним у вас будет зарядка для любого смартфона.

Цена: 1 000 рублей

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Подсветка для бутылки

Помните те красивые украшения, которые представляют из себя бутылку со светящимися внутри лампочками? Вот они! Это набор ”пробок”, в которые вставляются три плоских батарейки, и они обеспечивают свечение светодиодов, которые находятся внутри бутылки. В наборе 10 таких пробок, а использовать их можно как со специальными бутылками, так и с обычными, например, из-под вина или шампанского. Это простое и красивое украшение, которое еще можно успеть купить к Новому году. Есть несколько цветов и вариантов по количеству светодиодов.

Цена: от 580 рублей

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Гирлянда на солнечных батареях

Реально полезные товары с AliExpress, которые лучше взять прямо сейчас.

Главным преимуществом этого гаджета является то, что его не надо заряжать или менять в нем батарейки. Он работает от встроенного источника питания, который заряжается днем от энергии солнца. На выбор есть несколько цветов и несколько вариантов длины — от 7 до 22 метров. Можно купить несколько и украсить загородный дом к Новому году. Так же возможно использование в помещении. Главное, разместить элемент питания на окне так, чтобы на него попадал солнечный свет.

Цена: от 330 рублей

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Гирлянда-штора с USB

Эта гирлянда представляет собой горизонтальный провод, от которого вниз уходят несколько спиралевидных ниток со светодиодами. В итоге получается занавес из лампочек, который смотрится очень красиво и нарядно. Приятнее всего то, что питается такая гирлянда от USB. Можно даже взять Power Bank. Модели на 10 000 мАч хватит на пару дней, что очень даже неплохо. Есть несколько версий, среди которых можно выбрать идеальный для вас. Во всех случаях 3 м — это длина, а ширина будет 1, 2 или 3 метра.

Цена: от 450 рублей

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Городской рюкзак Xiaomi

Хороший рюкзак, как говорится, пригодится в любом хозяйстве. Кроме того, что это функциональный аксессуар для переноски всего необходимого, это еще и элемент стиля. Данная модель довольно строгая и может стать отличным рюкзаком на каждый день, даже для офисных работников, которые предпочитают более официальный внешний вид. Лямки регулируются, много отсеков, а ноутбук внутрь можно положить с диагональю до 15,6 дюйма.

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Многофункциональный переходник для ноутбука

Незаменимые товары с AliExpress, которые вы почему-то до сих пор не купили.

Это не просто аксессуар — он позволяет использовать возможности современных портов USB Type-С на полную мощность. Всего в один разъем вы подключите все, что изображено на картинке выше. Сюда входит даже зарядка, что особенно удобно при использовании MacBook, у которых не так много разъемов, как хотелось бы.

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