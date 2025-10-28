Моя коллекция товаров с AliExpress, которые нужно заказать

На AliExpress продается так много товаров, что каждый может найти в закромах китайского маркетплейса что-то свое. Вот и я решил собрать коллекцию товаров с AliExpress, которые обязательно стоит купить. Среди претендентов на попадание в корзину недорогая робособака, термометр для душа, носки с электрическом подогревом и многое другое из того, что также понравится всем вам.

Недорогая робособака с AliExpress

Рейтинг: 5.0

Цена: от 629 ₽

Робособака — это уже не что-то из ряда фантастики, а вполне себе доступный гаджет, чья цена составляет менее тысячи рублей. Можно оценить технику самому или приобрести для ребенка.

Купить робособаку

Хорошая рация Baofeng

Рейтинг: 5.0

Цена: от 649 ₽

Рации Baofeng пользуются огромной популярностью из-за низкой цены и высокого качества исполнения. Эта модель — яркий тому пример. Она очень популярна на AliExpress, и ее заказывают все, кто оказывается в местах слабого приема мобильного сигнала.

Купить рацию

Термометр для ванной и душа

Рейтинг: 4.8

Цена: от 942 ₽

С помощью этого гаджета можно узнать температуру воды в кране. Очень полезная штуковина, благодаря которой при всем желании не получится обжечься или внезапно облиться холодной водой под душем. Так что термометр для ванной — гаджет из категории must have.

Купить термометр

Складные столовые приборы

Рейтинг: 5.0

Цена: от 1 095 ₽

Обязательный мультитул для всех, кто отправляется в поход. В его компактном корпусе совмещены и вилка, и ложка. Причем оба столовых прибора выполнены из стали, что гарантирует их долговечность.

Купить мультитул

Машинка на радиоуправлении с камерой

Рейтинг: 5.0

Цена: от 1 524 ₽

Не просто игрушка, а целое устройство для исследования дома. Машинка с камерой выводит изображение на экран смартфона через Wi-Fi, помогая наблюдать за домашними животными, да и просто исследовать площадь. Подойдет как взрослым, так и детям.

Купить машинку

Комплект электрических мельниц для специй

Рейтинг: 5.0

Цена: от 1 527 ₽

Обязательная вещь для кухни. Это целый комплект, состоящий из двух электрических измельчителей, моментально превращающих перец и другие специи в порошок. Мельницы поддерживают 6 режимов работы и заряжаются через USB-C.

Купить электромельницу

Лава-лампа с пультом управления

Рейтинг: 4.8

Цена: от 1 639 ₽

Прикольный ночник с эффектом извергающегося вулкана. Причем эту лампу можно настроить по своему усмотрению при помощи комплектного пульта. Ночник динамически меняет цвет, создавая неповторимую атмосферу внутри комнаты.

Купить лава-лампу

Электронный освежитель воздуха

Рейтинг: 5.0

Цена: от 2 040 ₽

Удивительный прибор, представляющий собой электронный освежитель воздуха. Обычно его покупают для автомобиля, но можно взять такой и в спальню. Работает прибор от встроенного аккумулятора и заряжается через USB-C.

Купить освежитель

Носки с электрическим подогревом

Рейтинг: 4.9

Цена: от 2 229 ₽

Идеальные носки для суровой российской зимы. В каждом из них есть специальный карман, куда кладется аккумулятор из комплекта поставки, нагревающий специальные элементы на стопе до оптимальной температуры. С такими носками ноги точно не замерзнут.

Купить носки

Измельчитель отходов для раковины

Рейтинг: 4.9

Цена: от 7 551 ₽

Прибор для тех, кто постоянно сталкивается с засорами на кухне. Измельчитель сотрет все пищевые отходы в порошок и резво пропустит их через трубу. Обязательная вещь для всех, кто хочет сэкономить на услугах сантехника.

Купить измельчитель