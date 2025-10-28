Моя коллекция товаров с AliExpress, которые нужно заказать

Герман Вологжанин

На AliExpress продается так много товаров, что каждый может найти в закромах китайского маркетплейса что-то свое. Вот и я решил собрать коллекцию товаров с AliExpress, которые обязательно стоит купить. Среди претендентов на попадание в корзину недорогая робособака, термометр для душа, носки с электрическом подогревом и многое другое из того, что также понравится всем вам.

Моя коллекция товаров с AliExpress, которые нужно заказать.

Показываю свою коллекцию избранного

Недорогая робособака с AliExpress

Недорогая робособака с AliExpress.

Робособака за сущие копейки

Рейтинг: 5.0

Цена: от 629 ₽

Робособака — это уже не что-то из ряда фантастики, а вполне себе доступный гаджет, чья цена составляет менее тысячи рублей. Можно оценить технику самому или приобрести для ребенка.

Купить робособаку

Хорошая рация Baofeng

Хорошая рация Baofeng.

Можно взять одну или сразу несколько раций

Рейтинг: 5.0

Цена: от 649 ₽

Рации Baofeng пользуются огромной популярностью из-за низкой цены и высокого качества исполнения. Эта модель — яркий тому пример. Она очень популярна на AliExpress, и ее заказывают все, кто оказывается в местах слабого приема мобильного сигнала.

Купить рацию

Термометр для ванной и душа

Термометр для ванной и душа.

Гаджет, помогающий определить температуру воды

Рейтинг: 4.8

Цена: от 942 ₽

С помощью этого гаджета можно узнать температуру воды в кране. Очень полезная штуковина, благодаря которой при всем желании не получится обжечься или внезапно облиться холодной водой под душем. Так что термометр для ванной — гаджет из категории must have.

Купить термометр

Классные гаджеты с AliExpress, на которые действует скидка

Складные столовые приборы

Складные столовые приборы.

Набор для походов и поездок

Рейтинг: 5.0

Цена: от 1 095 ₽

Обязательный мультитул для всех, кто отправляется в поход. В его компактном корпусе совмещены и вилка, и ложка. Причем оба столовых прибора выполнены из стали, что гарантирует их долговечность.

Купить мультитул

Машинка на радиоуправлении с камерой

Машинка на радиоуправлении с камерой.

Прикольная игрушка, которой реально интересно пользоваться

Рейтинг: 5.0

Цена: от 1 524 ₽

Не просто игрушка, а целое устройство для исследования дома. Машинка с камерой выводит изображение на экран смартфона через Wi-Fi, помогая наблюдать за домашними животными, да и просто исследовать площадь. Подойдет как взрослым, так и детям.

Купить машинку

Комплект электрических мельниц для специй

Комплект электрических мельниц для специй.

Обязательный прибор для каждой кухни

Рейтинг: 5.0

Цена: от 1 527 ₽

Обязательная вещь для кухни. Это целый комплект, состоящий из двух электрических измельчителей, моментально превращающих перец и другие специи в порошок. Мельницы поддерживают 6 режимов работы и заряжаются через USB-C.

Купить электромельницу

Лава-лампа с пультом управления

Лава-лампа с пультом управления.

Очень красивый ночник с дистанционным управлением

Рейтинг: 4.8

Цена: от 1 639 ₽

Прикольный ночник с эффектом извергающегося вулкана. Причем эту лампу можно настроить по своему усмотрению при помощи комплектного пульта. Ночник динамически меняет цвет, создавая неповторимую атмосферу внутри комнаты.

Купить лава-лампу

Товары с AliExpress до 100 рублей

Электронный освежитель воздуха

Электронный освежитель воздуха.

Инновационный освежитель на замену вашему Glade

Рейтинг: 5.0

Цена: от 2 040 ₽

Удивительный прибор, представляющий собой электронный освежитель воздуха. Обычно его покупают для автомобиля, но можно взять такой и в спальню. Работает прибор от встроенного аккумулятора и заряжается через USB-C.

Купить освежитель

Носки с электрическим подогревом

Носки с электрическим подогревом.

Носки для суровой зимы

Рейтинг: 4.9

Цена: от 2 229 ₽

Идеальные носки для суровой российской зимы. В каждом из них есть специальный карман, куда кладется аккумулятор из комплекта поставки, нагревающий специальные элементы на стопе до оптимальной температуры. С такими носками ноги точно не замерзнут.

Купить носки

Измельчитель отходов для раковины

Измельчитель отходов для раковины.

Берем и экономим на услугах сантехника

Рейтинг: 4.9

Цена: от 7 551 ₽

Прибор для тех, кто постоянно сталкивается с засорами на кухне. Измельчитель сотрет все пищевые отходы в порошок и резво пропустит их через трубу. Обязательная вещь для всех, кто хочет сэкономить на услугах сантехника.

Купить измельчитель

