Моющий робот-пылесос с самоочисткой и высоким рейтингом. Какой лучше

Робот-пылесос — идеальное устройство для дома, которое только можно себе представить. Ну, смотрите сами. В отличие от умных лампочек, он реально приносит пользу, поддерживая ваше жилице в чистоте, управляется голосом или через приложение и реально понимает, где он убрался, а где ещё нет. Да некоторые люди зачастую этого не помнят, а пылесос — помнит. Но есть у них один недостаток в виде слишком маленького контейнера для сбора мусора, который приходится опорожнять на постоянной основе вручную. Однако производитель пылесосов Roidmi решил эту проблему.

Какой робот-пылесос купить

Roidmi — это известный производитель оборудования для уборки, решивший зайти дальше других и сделать робота-пылесоса, который не будет требовать к себе так много внимания. Вместо того, чтобы требовать от вас вытряхивать его контейнер с мусором постоянно, инженеры Roidmi снабдили его особой док-станцией, которая делает это за вас.

Само собой, речь идёт о зарядной станции, куда пылесос приезжает на подзарядку. Просто у Roidmi Eve Plus она немного больше, чем у обычных роботов, потому что имеет не только встроенный блок питания, но и насос, контейнер для сбора мусора объёмом 3 литра, а также встроенная система обеззараживания. Благодаря ей даже мельчайшие частицы пыли и запахи надёжно блокируются внутри контейнера без шанса попасть наружу.

Купить Roidmi Eve Plus

Работает это следующим образом:

Робот-пылесос выезжает на уборку;

Убирается во всех заданных помещениях;

Возвращается на станцию;

Станция активирует механизм самоочистки и с помощью встроенных насосов высасывает весь собранный мусор из пылесоса, перегоняя его в контейнер для долгосрочного хранения;

В этом контейнере происходит обеззараживание и дезодорирование мусора с целью купирования распространения запахов по квартире.

Какой моющий робот-пылесос лучше

Но ведь робот-пылесос — это не только про самоочистку контейнера для сбора мусора. Не менее важно, чтобы он этот мусор ещё и достаточно эффективно собирал. К счастью, с этим у Roidmi Eve Plus нет никаких проблем. Он оборудован по последнему слову техники, а потому справится с уборкой даже в сложных условиях.

Прежде всего нужно понимать, что это моющий робот-пылесос. Для этого он снабжён отдельным отсеком для воды, а на его нижней части расположена подошва-швабра, которой он проводит влажную уборку, не оставляя пятен или разводов. Высокой эффективности уборки удаётся достичь не только за счёт использования влаги, но и за счёт особых движений, которым инженеры Roidmi научили пылесос.

Eve Plus использует U-образную схему мытья, повторяя движения человека, который моет полы руками. Таким образом, во-первых, удаётся избежать непромытых мест, а, во-вторых, повышается качество уборки, потому что остатки пыли не развозятся по полу. А благодаря усиленному HEPA-фильтру он собирает частички мусора размером меньше микрона.

Робот-пылесос Roidmi Eve Plus

Высокоточная лазерная система ориентации в пространстве. Она позволяет пылесосу лучше ориентироваться в пространстве, распознавая препятствия за несколько метров и выстраивая траекторию своего движения таким образом, чтобы не задеть их. Такие манёвры, впрочем, не мешают Eve Plus качественно справляться с уборкой, тщательно собирая пыль и мусор по всей квартире.

А, если нужно, вы можете взять управление на себя. В приложение Roidmi встроен специальный инструмент управления, который позволяет отдавать пылесосу команды как машинке на радиоуправлении. Он очень чувствительно реагирует на них, а значит, проблем с управлением и заездом в места, где он ещё не убрался, точно не будет.

Купить Roidmi Eve Plus

Roidmi Eve Plus имеет высокую силу всасывания до 2700 Па. Это один из самых высоких показателей на рынке, который позволяет ему убираться даже на ковровом покрытии. Пылесос сам регулирует мощность в зависимости от типа покрытия, увеличивая её на ворсистых поверхностях и сбрасывая на гладких. Это позволяет добиться оптимальной эффективности уборки и времени автономной работы.

Робот-пылесос с самоочисткой — какой купить

Кроме того, пылесос сам определяет пороги и стены. Такой навык нужен для качественной уборки в углах и выемках. Поскольку повышение силы всасывания в таких условиях почти не оказывает никакой пользы, Eve Plus начинает сильнее раскручивать боковую щётку, которая и собирает весь мусор и пыль, заталкивая её под всасывающее сопло пылесоса.

Аккумулятор, которым комплектуется Roidmi Eve Plus, имеет ёмкость 5200 мА*ч. Этого запаса ему хватает на 250 минут уборки в эко-режиме. А поскольку убирает он примерно 1 квадратный метр за 1,25 минуты, то путём несложных вычислений получаем запас хода в 200 квадратных метров. Да это же целый дом! Правда, если у вас два этажа, подняться по ступенькам Eve Plus не сможет.

Ступеньки-то он, конечно, не преодолеет, а вот перешагнуть через провода, пороги и другие небольшие препятствия высотой до 2 см ему удаётся без проблем. Кажется, что это совсем немного. Но практика показывает, что большинство пылесосов не могут даже этого, из-за чего запутываются либо зависают, пытаясь преодолеть даже невысокие препятствия.

Купить робот-пылесос — высокий рейтинг

Несмотря на то что Roidmi — это самостоятельный бренд, он входит в экосистему Mi Home от Xiaomi. Так что вы сможете управлять им и другими устройствами умного дома из одного места. А при желании сможете привязать Eve Plus к Алисе или Марусе и отдавать ему голосовые команды с помощью смартфона или умной колонки, если у вас таковая есть. Очень удобно и весело сказать: «Алиса, отправь этого бездельника на уборку!».

Roidmi Eve Plus поддерживает разные сценарии уборки. Вы можете задать их заранее или, обозначив в приложении комнаты, попросить его убраться только в одном помещении. Допустим, вы ждёте гостей, а в прихожей не убрано. Тогда вы можете отправить пылесос на уборку именно туда, причём сразу, без необходимости убираться в других помещениях. Это и быстро, и эффективно.

Купить Roidmi Eve Plus

Обычная цена Roidmi Eve Plus в России — 32 990 рублей, но в рамках акции вы можете приобрести его за 29 990 рублей, если перейдёте по этой ссылке. Это отличный прайс как для пылесоса, который имеет не только функцию влажной уборки, но и самоочистки. Круто, что при покупке через партнёров Roidmi на Яндекс.Маркете доставляться пылесос будет сразу из России, а значит, ждать долго не придётся. Однако учитывайте, что такие выгодные условия будут действовать только до конца июля.