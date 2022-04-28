Мы искали и нашли. Товары с AliExpress, которые редко включают в рекомендации

Давно ли вы заходили на AliExpress, чтобы поискать там что-то интересное? Время от времени это делают почти все, но иногда очень просто утонуть в потоке того, что там предлагается. Порой система рекомендаций сбоит, но бывает, что мы и сами не знаем, чего хотим. А еще случается такое, что рекомендации дают вам только узкий перечень того, что вы постоянно покупаете. То есть выйти за пределы этого мира не получится. Поэтому мы и собираем самые разные товары в наших подборках, которые публикуем на нашем сайте. На этой неделе предлагаем еще несколько товаров, которые могут вам понравиться. А заодно они разнообразят ваши рекомендации. Поэтому обязательно откройте их все — так система поймет, что вам надо показывать и что-то другое.

Рюкзак с солнечными панелями

Такой рюкзак пригодится тем, кто знает, что такое севший аккумулятор. Он может не просто заряжать гаджеты, но и вырабатывать электричество, благодаря размещению на внешней стенке солнечной панели.

Сама панель снимается, а внутри рюкзака она может заряжать Power Bank, который потом будет раздавать энергию. Вы спросите, зачем это надо, если можно просто купить внешний аккумулятор? Можно, но его надо заряжать заранее, а тут об этом можно забыть. Есть модели на 15 и 17 дюймов, внешняя панель снимается, а материал рюкзака защищен от воды. Все это в сочетании с большим количеством карманов делает его отличным выбором на каждый день или для путешествий.

Купить рюкзак с солнечными панелями

Стабилизатор для телефона

Этот стабилизатор для телефона от FeiyuTech может многое, как и другие модели, но стоит дешевле.

Вещички с AliExpress, которые нужны всем.

У него складная конструкция, чтобы занимать как можно меньше места. Телефон держится хорошо и во время движения картинка будет более плавной. При ходьбе вертикальные качения никуда не денутся, но наклон руки он сможет побороть, а это уже хорошо. Есть несколько режимов работы, вертикальный и горизонтальный режим и возможность снимать как других, как и себя. Идеально для блогов.

Купить стабилизатор для телефона

Блокировка дверей от детей

С этим блокиратором можно надежно закрыть дверь. Так, чтобы ребенок не попал внутрь. Так можно закрывать кладовку, кухню и другие помещения. Она подойдет даже для окон.

В основе идеи перекладина, которая в верхнем положении подпирает ручку, а в нижнем позволяет ее нормально открывать. Для смены положения в любом направлении надо нажать кнопку — ребенок не сможет переместить ее сам, а вы не сделаете это случайно. Чтобы снять систему, когда она не будет нужна, надо просто прогреть феном основание и клей отклеится.

Купить блокиратор дверей

Рюкзак-холодильник

Вот и еще один рюкзак, но он сделан не для того, чтобы носить его каждый день. Такой аксессуар пригодится на пикнике — это холодильник.

Самые крутые товары с AliExpress до 1000 рублей.

Сам он холод не генерирует, но может удерживать его. Надо только положить внутрь холодные продукты и напитки, а так же желательно аккумулятор холода, который замораживается в морозилке. Его надо купить отдельно.

Толстый уплотнитель, защита от воды, быстрый доступ к содержимому, карманы для мелочей — все при нем. Объем внутреннего отсека 20 литров. В него уместится все, что нужно.

Купить рюкзак-холодильник

Проекция скорости на лобовое стекло

Такая опция уже есть в богатых комплектациях некоторых машин даже среднего класса, но все равно встречается она довольно редко. Впрочем, если вы хотите видеть скорость на лобовом стекле — это возможно.

Этот прибор подключается к диагностическому разъему под рулем и выводит на экран скорость и обороты двигателя. Информация на нем самом зазеркалена, но при отражении в стекле становится понятной. Поэтому надо просто положить прибор под стекло и считывать информацию в отражении. Пользователи довольны и оставляют хорошие отзывы.

Купить проектор скорости

Умный видеорегистратор

Видеорегистратор нужен не только для того, чтобы заснять драку на дороге и отправить ее в YouTube. Это еще и безопасность при доказательстве спорных ситуаций. Повезет, если не пригодится, но то же самое можно сказать про страховку. Пусть будет!

В этом Telegram-канале самый сок с AliExpress! Все отобрано вручную с рейтингом только 4.8 и выше.

Этот регистратор довольно компактно крепится на стекло, его можно спрятать за зеркалом, чтобы он не маячил перед глазами, и он снимает видео в FullHD (угол обзора 30 градусов). При такой цене сложно будет найти что-то лучше. Есть много дополнительных функций, включая беспроводное подключение и отслеживание парковки, но главное, чтобы он выполнял основные. С этим он хорошо справляется.

Купить видеорегистратор

Вакуумный упаковщик для дома

Вакуумная упаковка удобна, практична и позволяет продуктам не портиться. Раньше ее можно было делать только в заводских условиях, а теперь на любой кухне.

Устройство компактное, а для упаковки нужны специальные пакеты. В комплекте уже есть 10 штук, но можно купить еще набор у этого же продавца. Кладете конец пакета под крышку, из него высасывается воздух и продукты защищены от воздействия кислорода. Все! Так это работает. Продукты будут храниться намного дольше. Идеально подойдет для заготовок или для сохранения продуктов в морозилке.

Купить вакуумный упаковщик