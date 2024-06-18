На AliExpress началась распродажа умных пылесосов для сухой и влажной уборки. Здесь 3 лучшие модели

С 17 по 23 июня на AliExpress проходит распродажа «Месяц красных цен», в которой принимают участие сотни брендов, а также мы — рядовые покупатели. Нас, как это обычно бывает, в первую очередь интересует техника, ее возможности и стоимость в период акции. О смартфонах мы уже поговорили, а теперь настало время не менее важных устройств: пылесосов для дома. Какую модель купить, пока действуют скидки? Сейчас разберемся.

Моющий вертикальный пылесос для дома

Начнем с Dreame H12 Core — сравнительно недорогого вертикального пылесоса, главной фишкой которого является влажная уборка. Причем не при помощи какой-то слегка смоченной тряпки, а при помощи специального механизма, реально моющего полы. Цена Dreame H12 Core во время распродажи — 22 900 ₽ (может немного колебаться в зависимости от текущего курса рубля).

Купить Dreame H12 Core

И что нам предлагает моющий вертикальный пылесос за эти деньги? Во-первых, функцию влажной уборки, ведь Dreame H12 Core оснащен двумя резервуарами: на 900 мл для чистой и 700 мл для грязной воды. Он хорошо отмывает пол и убирает разлитые соусы за счет быстро вращающейся швабры, а главное — делает это с умом.

Пылесос Dreame H12 Core позволяет владельцу самостоятельно регулировать мощность всасывания и вращения швабры, но при этом поддерживает авторегулировку. Датчики могут сами определять степень загрязнения, на основе чего устанавливая нужные обороты для экономии энергии.

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А еще комплект Dreame H12 Core дополняется станцией самоочистки, благодаря которой после уборки нет необходимости вручную отмывать швабру. Пылесос сделает все сам, если вы нажмете на специальную кнопку.

Недорогой робот-пылесос с LiDAR

Следующий пылесос для дома — Dreame D9 Max. Во время распродажи стоит он 18 622 ₽ и представляет собой недорогой робот-пылесос с функцией интеллектуального сканирования пространства.

Купить Dreame D9 Max

Датчики LiDAR тщательно сканируют помещение, что помогает избежать случайного столкновения с препятствиями, а также падения с лестницы, соединяющей разные этажи дома.

В первую очередь, пылесос Dreame D9 Max предназначен для сухой уборки, так как обладает неплохой для подобного рода устройств силой всасывания (4000 Па), а еще обладает постоянно вращающимися щетками. Но вместе с тем робота можно использовать и для влажной уборки, поскольку в его корпус встроен резервуар для воды, а на дне можно закрепить тряпку. Она, кстати, уже идет в комплекте.

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Одного заряда Dreame D9 Max хватит, чтобы убрать помещение площадью 250 м², после чего робот-пылесос для сухой и влажной уборки вернется на станцию восстанавливать энергию, готовясь к следующим заездам. Их при желании можно настроить в фирменном приложении Dreame.

Лучший робот-пылесос Dreame

Лучшим роботом-пылесосом для дома безо всяких оговорок можно назвать Dreame L10s Ultra. Но будьте готовы к тому, что стоимость устройства составляет 88 270 ₽. И почему, спрашивается, у него такая высокая цена?

Купить Dreame L10s Ultra

Ответ прост: техническое оснащение. Dreame L10s Ultra почти полностью избавляет владельца от необходимости постоянного обслуживания. Так, этот хороший робот-пылесос сам опорожняет мусоросборник, а еще моет и сушит швабру для важной уборки.

Стоит заметить, что пылесос Dreame L10s Ultra не просто выполняет влажную уборку, а реально моет полы. Ведь он оснащен двумя вращающимися швабрами, которые обеспечивают сцепление с полом и автоматически поднимаются, когда устройство переходит с гладкой поверхности на ковер.

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На ковре Dreame L10s Ultra тоже чувствует себя уверенно. Мощность всасывания 5300 Па одна из самых высоких в классе, да и встроенные щетки помогают эффективно собирать мусор даже у плинтусов. Стоит ли все это заявленных денег — решайте сами.

Какой пылесос для дома лучше

Если откинуть все предрассудки, то какой пылесос лучше купить? Тут все зависит от того, чего вы ожидаете от уборки. Готовы взять ситуацию в свои руки? Берите Dreame H12 Core. Хочется минимизировать свое участие в процессе уборки? Покупайте Dreame D9 Max. Есть желание полностью поручить уход все роботу? Берите Dreame L10s Ultra.

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Если вы не готовы тратить много денег, переплачивая за дополнительные функции, вам наверняка придется выбирать между Dreame H12 Core и Dreame D9 Max. Обратите внимание, что вертикальный пылесос для дома обладает большей мощностью и вращающейся шваброй, благодаря чему эффективнее справляется с задачей мойки пола. Однако недорогой Dreame D9 Max тоже готов отработать на все 100, если поверхность не имеет сильных загрязнений, и на ней нет разлитых жидкостей.