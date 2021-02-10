На что компания сооснователя OnePlus получила от Google 15 миллионов долларов

Некоторые дизайнеры часто спорят на тему того, что есть черный цвет. Одни говорят, что это все цвета в одном, а другие говорят, что это, наоборот, отсутствие любого цвета. Примерно так же можно поспорить про название новой компании сооснователя OnePlus, Карла Пея — Nothing (пер. ничего). С одной стороны, это красивый маркетинговый ход, который наверняка призван подчеркнуть простоту и доступность готовящихся продуктов. Кроме этого, подобное название вызвало большое количество обсуждений в Сети своей необычностью, а значит, что уже на старте дало хорошую рекламу. Да и в будущем можно будет красиво использовать слоганы вроде ”ничего не будет как раньше” и тому подобных. Это все хорошо, но стартап уже привлек от Google инвестиций на 15 миллионов долларов. Что разглядел поисковой гигант в молодой компании без единого продукта и когда эти продукты появятся?

Что производит компания Nothing

Когда в конце прошлого месяца Карл Пэй представил свою новую компанию, ради которой осенью 2020 года он ушел из OnePlus, он не сказал ничего о том, что она будет производить. Бизнесмен ограничился только формулировкой о том, что это ”лондонская компания по производству потребительских технологий”. Звучит максимально ни о чем.

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На вопрос, что сейчас производит компания, можно ответить ее названием — ничего. Тем не менее, сейчас стало известно, что первый продукт должен выйти летом этого года. Им будут беспроводные наушники. Чуть позже в этом году компания выпустит другие продукты. В конечном итоге Карл Пэй планирует создать готовую инфраструктуру устройств, которые будут подключаться друг к другу.

Несмотря на неопределенность, компания еще до представления своего бренда привлекла инвестиции от изобретателя iPod и основателя Nest Тони Фаделла, соучредителя Twitch Кевина Линя, генерального директора Reddit Стива Хаффмана, ютубера Кейси Нейстата и других. Всего было собрано 7 миллионов долларов, что нельзя назвать большой суммой в современной IT-индустрии.

Как связаны Google и Nothing

Google, как и Apple, любит покупать перспективные стартапы, чтобы потом на их базе сделать что-то хорошее или просто использовать их наработки в своем бизнесе или существующих продуктах.

Пока речь о покупке не идет и Google просто вкладывается в новое предприятие Карла Пея. Из интервью бизнесмена, которое он дал Bloomberg, стало известно, что Nothing завершила новый раунд финансирования в размере 15 миллионов долларов. Деньги были получены от GV (ранее Google Ventures) венчурного фонда Alphabet.

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Скорее всего, этого компании хватит только на первое время и нужно будет дополнительное финансирование, но начало положено. Одно то, что в молодую компанию вложил деньги такой серьезный игрок, как Google, уже говорит о многом.

Полученные деньги компания планирует потратить на расширение деятельности, укрепление команды и инвестиции в исследования и разработку продуктов.

С кем будет конкурировать Nothing

Пока мы не получили даже утечек и слухов о том, что представит компания летом этого года, кроме понимания того, что это будут беспроводные наушники. Поэтому сложно аргументировано говорить о том, с кем она будет конкурировать.

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Тем не менее, можно предположить, что производство беспроводных наушников Nothing приведет к конкуренции с некоторыми из крупнейших мировых технологических компаний, включая Apple, Samsung, Huawei, Sony, Bose и Sennheiser.

Примечательно, что Nothing также будет конкурировать со старой компанией Пея, OnePlus, которая выпустила свои первые TWS-наушники в прошлом году. Скорее всего, Пэй принимал участие в их создании, и поэтому хорошо знаком со спецификой производства продукта.

Пока рассчитывать на мировое доминирование новому бренду не приходится. На первых порах это будет небольшая компания, которая может производить продукты, но вряд ли они будут настолько высокого качества, чтобы сразу побороться с признанными лидерами индустрии. Да и собранная сумма объективно очень небольшая для содержания большого штата и серьезных разработок.

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Наверняка новый продукт будет построен на готовых компонентах, а ”выезжать” на начальной стадии будет за счет невысокой цены. Ничего не напоминает? Примерно так несколько лет назад и начиналась история OnePlus. Если она повторится с новым брендом наушников и других гаджетов (это особенно интересно), будет очень интересно наблюдать за происходящим. А пока подождем до лета и посмотрим, что нам покажут.