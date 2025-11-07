На Ozon решили слить самый умный вертикальный пылесос Redroad X18. Сейчас он стоит всего 7 тысяч

По всему миру началась масштабная распродажа 11.11, к которой с каждым годом подключается все больше маркетплейсов. Ozon уже давно в их числе, но на этот раз российская площадка решила не мелочиться и выкатила беспрецедентные скидки. Так, в период до 17 ноября здесь продают популярный пылесос Redroad X18 по беспрецедентно низкой цене и с быстрой доставкой от ближайшего склада.
Если в обычное время цена Redroad X18 составляет 12 699 ₽, то в честь масштабной распродажи она снижена до 7 086 ₽. Чтобы воспользоваться предложением, при оформлении заказа нужно указать промокод X18202511 на дополнительную скидку в размере 600 ₽.
Мощный вертикальный пылесос Redroad X18
У Redroad X18 есть все, чтобы считаться лучшим вертикальным пылесосом до 10 000 рублей. Он беспроводной, но при этом обладает силой всасывания до 33 000 Па. Пылесос мощный, и в то же время работает на одном заряде более часа. Наконец, он весит меньше 2 кг, что не мешает ему быть одним из самых надежных в классе.
|Характеристики
|Redroad X18
|Сила всасывания
|33 000 Па
|Время работы
|До 65 минут
|Аккумулятор
|Съемный литиевый
|Объем пылесборника
|1.6 л
|Фильтрация
|Четырехуровневая HEPA
(удерживает до 99.9% частиц)
|Особенности
|Датчик пыли, LED-подсветка, защита от наматывания волос
|Вес
|1.77 кг
|Комплектация
|3 насадки, фильтр, настенное крепление
Комбинация легкости пылесоса, высокой мощности и хорошей автономности превращает Redroad X18 в идеального борца с пылью во всем доме. Причем его эффективность обусловлена не только топовыми характеристиками, но и интеллектуальными функциями, которые редко встречаются в такого рода устройствах.
Пылесос с обнаружением грязи
Эффективной уборке способствует автоматическая регулировка мощности. Она позволяет беспроводному пылесосу Redroad X18 не расходовать энергию попусту, а набирать дополнительные обороты лишь при обнаружении сильных загрязнений.
Кроме того, на его щетке расположена подсветка, помогающая заметить и убрать остатки пыли под диваном или в углах, а специальная конструкция предотвратит спутывание волос и шерсти.
Комплектация беспроводного пылесоса
Redroad X18 поставляется в коробке, где помимо самого пылесоса можно найти:
- насадку-щетку с LED-подсветкой;
- щелевую насадку;
- щетку для мебели;
- настенное крепление;
- фильтр;
- зарядное устройство.
Таким образом, пылесос становится универсальным прибором, помогающим помимо пола очистить всю домашнюю мебель и удалить пыль даже из самых труднодоступных мест.