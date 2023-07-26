На Ozon сливают крутой фен с ионизацией. Он сушит волосы за минуту и стоит в 3 раза меньше Dyson

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Герман Вологжанин
26.07.2023,

Подскочивший курс доллара негативно сказался на цене фенов Дайсон и другой техники. Однако в 2023 году нет никакого смысла гнаться за устройствами сингапурской компании, ведь в продаже есть не уступающие по качеству модели от менее раскрученных, но таких же надежных брендов. Яркий пример — фен Soocas Airfly P1. Он в 3 раза дешевле своего прямого конкурента Dyson Supersonic HD01, который к тому же сложно найти в России, но при этом мощнее и умнее его. Не верите? А придется, ведь против объективных цифр не попрешь.

На Ozon сливают крутой фен с ионизацией. Он сушит волосы за минуту и стоит в 3 раза меньше Dyson. Фен с дизайном Porche стоит в 3 раза меньше аналога от Dyson. Фото.

Фен с дизайном Porche стоит в 3 раза меньше аналога от Dyson

Soocas Airfly P1 — фен с дизайном Porche

Сегодня мы уделяем внимание не только характеристикам и функциональным возможностям устройств, но и их дизайну. В этом отношении фены для волос исключением не являются. Ребята из Soocas могли бы пойти по проторенной дорожке, скопировав внешний облик прибора более популярного бренда, но выбрали другой путь и поручили разработку дизайна Airfly P1 австрийской студии F.A. Porsche.

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Не удивительно, что внешне фен Soocas Airfly P1 оказался похож на автомобиль Porsche. Взглянув на головку устройства, вы можете заметить неоспоримое сходство с колесами немецкой машины. Получается, что перед нами не просто профессиональный фен для волос, а настоящий суперкар!

Soocas Airfly P1 — фен с дизайном Porche. Фен с дизайном, созданным при непосредственном участии Porche. Фото.

Фен с дизайном, созданным при непосредственном участии Porche

Купить Soocas Airfly P1

Головка прибора выполнена из алюминиевого сплава, а ручка из добротного пластика. Несмотря на использование премиальных материалов, это легкий фен для волос. Его габариты составляют 57х116х237 мм, а вес — 394 грамма. В руке Soocas Airfly P1 сидит уверенно, но не вызывает усталость. Просто надежный и стильный аппарат.

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Как сушить волосы феном

В комплекте с Soocas Airfly P1 идет пара дополнительных насадок для фена. Каждая из них решает определенную задачу:

  • Концентратор. Создает узконаправленную струю воздуха, позволяя выпрямить волосы или завить локоны. Рекомендуется использовать вместе с круглой расческой.
  • Диффузор. Работает противоположным образом, рассеивая воздух. Это помогает эффективно уложить волнистые волосы и создать прикорневой объем.

Насадки — ваши незаменимые помощники, но эффективность сушки волос главным образом зависит от характеристик фена, а точнее — от мощности его мотора. Soocas Airfly P1 оснащен двигателем Maglev, который способен развить скорость до 100 000 оборотов в минуту (поток воздуха 70 м/с). Это приводит к тому, что обладателям короткой стрижки удается идеально высушить волосы феном за 1 минуту, а длинной — за 5 минут.

Как сушить волосы феном. Даже на максимальной мощности уровень шума не превышает 76.2 дБ. Фото.

Даже на максимальной мощности уровень шума не превышает 76.2 дБ

Для сравнения: мощность компактных фенов схожей конструкции порой в 5 раз ниже. В то же время впечатляющие обороты двигателя Soocas Airfly P1 не вредят волосам, поскольку на протяжении всего процесса сушки устройство держит температуру на уровне 70°C. Если вы думаете, что это банальная функция, то сильно заблуждаетесь, ведь микропроцессору фена приходится считывать информацию 100 раз в секунду.

Для чего нужна функция ионизации

Soocas Airfly P1фен с ионизацией. Но что вы знаете об этой функции? Если вкратце, то она заботится о волосах, увлажняя их, убивая вредные бактерии и предотвращая появление статического электричества. Чтобы это доказать, экспертная комиссия Intertek даже провела исследование, по итогам которого подтвердилось преимущество Soocas Airfly P1 над фенами без ионизации.

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Всего за 2 недели использования гладкость волос испытуемых выросла почти в 4 раза, а насыщенность цвета — в 2. Также на 18% улучшился естественный блеск. И все это без какой-либо вспомогательной косметики.

Сколько стоит фен для волос

Сколько стоит фен для волос. Даже не верится, что за подобные характеристики просят так мало. Фото.

Даже не верится, что за подобные характеристики просят так мало

Тяжелый и шумный фен Dyson Supersonic HD01 стоит 30-35 тысяч рублей в зависимости от магазина. Но зачем переплачивать, если менее чем за 11 000 ₽ можно купить Soocas Airfly P1 в компактном корпусе от дизайн-студии F.A. Porsche? Именно столько будет стоить хороший фен для волос при оформлении заказа с промокодом TPSRSNG9C1C0.

Купить Soocas Airfly P1

Самое классное, что бесплатная доставка товара выполняется из России. То есть уже через несколько дней фен для волос с ионизацией будет у вас. Осталось только оформить заказ и скрасить ожидание чтением других интересных статей на AndroidInsider.ru.

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