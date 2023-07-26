На Ozon сливают крутой фен с ионизацией. Он сушит волосы за минуту и стоит в 3 раза меньше Dyson

Подскочивший курс доллара негативно сказался на цене фенов Дайсон и другой техники. Однако в 2023 году нет никакого смысла гнаться за устройствами сингапурской компании, ведь в продаже есть не уступающие по качеству модели от менее раскрученных, но таких же надежных брендов. Яркий пример — фен Soocas Airfly P1. Он в 3 раза дешевле своего прямого конкурента Dyson Supersonic HD01, который к тому же сложно найти в России, но при этом мощнее и умнее его. Не верите? А придется, ведь против объективных цифр не попрешь.

Soocas Airfly P1 — фен с дизайном Porche

Сегодня мы уделяем внимание не только характеристикам и функциональным возможностям устройств, но и их дизайну. В этом отношении фены для волос исключением не являются. Ребята из Soocas могли бы пойти по проторенной дорожке, скопировав внешний облик прибора более популярного бренда, но выбрали другой путь и поручили разработку дизайна Airfly P1 австрийской студии F.A. Porsche.

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Не удивительно, что внешне фен Soocas Airfly P1 оказался похож на автомобиль Porsche. Взглянув на головку устройства, вы можете заметить неоспоримое сходство с колесами немецкой машины. Получается, что перед нами не просто профессиональный фен для волос, а настоящий суперкар!

Купить Soocas Airfly P1

Головка прибора выполнена из алюминиевого сплава, а ручка из добротного пластика. Несмотря на использование премиальных материалов, это легкий фен для волос. Его габариты составляют 57х116х237 мм, а вес — 394 грамма. В руке Soocas Airfly P1 сидит уверенно, но не вызывает усталость. Просто надежный и стильный аппарат.

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Как сушить волосы феном

В комплекте с Soocas Airfly P1 идет пара дополнительных насадок для фена. Каждая из них решает определенную задачу:

Концентратор. Создает узконаправленную струю воздуха, позволяя выпрямить волосы или завить локоны. Рекомендуется использовать вместе с круглой расческой.

Создает узконаправленную струю воздуха, позволяя выпрямить волосы или завить локоны. Рекомендуется использовать вместе с круглой расческой. Диффузор. Работает противоположным образом, рассеивая воздух. Это помогает эффективно уложить волнистые волосы и создать прикорневой объем.

Насадки — ваши незаменимые помощники, но эффективность сушки волос главным образом зависит от характеристик фена, а точнее — от мощности его мотора. Soocas Airfly P1 оснащен двигателем Maglev, который способен развить скорость до 100 000 оборотов в минуту (поток воздуха 70 м/с). Это приводит к тому, что обладателям короткой стрижки удается идеально высушить волосы феном за 1 минуту, а длинной — за 5 минут.

Для сравнения: мощность компактных фенов схожей конструкции порой в 5 раз ниже. В то же время впечатляющие обороты двигателя Soocas Airfly P1 не вредят волосам, поскольку на протяжении всего процесса сушки устройство держит температуру на уровне 70°C. Если вы думаете, что это банальная функция, то сильно заблуждаетесь, ведь микропроцессору фена приходится считывать информацию 100 раз в секунду.

Для чего нужна функция ионизации

Soocas Airfly P1 — фен с ионизацией. Но что вы знаете об этой функции? Если вкратце, то она заботится о волосах, увлажняя их, убивая вредные бактерии и предотвращая появление статического электричества. Чтобы это доказать, экспертная комиссия Intertek даже провела исследование, по итогам которого подтвердилось преимущество Soocas Airfly P1 над фенами без ионизации.

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Всего за 2 недели использования гладкость волос испытуемых выросла почти в 4 раза, а насыщенность цвета — в 2. Также на 18% улучшился естественный блеск. И все это без какой-либо вспомогательной косметики.

Сколько стоит фен для волос

Тяжелый и шумный фен Dyson Supersonic HD01 стоит 30-35 тысяч рублей в зависимости от магазина. Но зачем переплачивать, если менее чем за 11 000 ₽ можно купить Soocas Airfly P1 в компактном корпусе от дизайн-студии F.A. Porsche? Именно столько будет стоить хороший фен для волос при оформлении заказа с промокодом TPSRSNG9C1C0.

Купить Soocas Airfly P1

Самое классное, что бесплатная доставка товара выполняется из России. То есть уже через несколько дней фен для волос с ионизацией будет у вас. Осталось только оформить заказ и скрасить ожидание чтением других интересных статей на AndroidInsider.ru.