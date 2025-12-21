На Ozon залетели крутые моющие пылесосы для пола и мебели от UWANT. Почему их все покупают?

Герман Вологжанин

В преддверие Нового года на маркетплейсы вновь возвращаются скидки, а потому самое время подобрать презенты для близких людей или себя любимых, не забывая о том, что подарки должны быть полезными. Такими, как моющие пылесосы, без которых в наше время никуда. И такие устройства сейчас продают с отличными скидками на Ozon, куда завезли UWANT Y100 Steam и UWANT D500. Это два хороших моющих пылесоса для одинаково эффективного решения разных задач.

На Ozon залетели крутые моющие пылесосы для пола и мебели от UWANT. Почему их все покупают? Моющие пылесосы UWANT завезли на Ozon. Фото.

Моющие пылесосы UWANT завезли на Ozon

UWANT Y100 Steam — моющий пылесос для ковров и мебели

UWANT Y100 Steamприбор для химчистки мягкой мебели и ковров. Одна его покупка сразу экономит на услугах клининговой компании, а тот факт, что устройство всегда находится под рукой, позволяет не откладывать чистку в долгий ящик.

Причем моющий пылесос UWANT Y100 Steam не просто чистит мягкие покрытия, а буквально отпаривает их, собирая всю грязь за счет высокой силы всасывания до 18 000 Па и впечатляющего комплекта поставки, куда входят аж 6 насадок. Плюс ко всему в подарок дают 500 мл моющего средства.

UWANT Y100 Steam — моющий пылесос для ковров и мебели. Этот пылесос справится со всем. Фото.

Этот пылесос справится со всем

Промокод на скидку 500 ₽: Y100S1212

Купить UWANT Y100 Steam

Что особенно важно, после мойки UWANT Y100 Steam ковры и мягкая мебель остаются почти сухими, благодаря чему вы можете сразу начать отдыхать. Покрытие будет чистым и безопасным, ведь пылесос не только очистит его, но и избавит от вредных бактерий.

UWANT D500 — вертикальный моющий пылесос для пола

UWANT D500 является устройством иного толка, которое предназначено для сухой и влажной уборки гладких поверхностей, будь то плитка, линолеум или паркет. Это вертикальный моющий пылесос, который собирает с пола всю грязь и отмывает даже въевшиеся пятна.

Обладая мощностью всасывания до 17 000 Па, пылесос UWANT D500 работает без проводов и подходит для уборки труднодоступных мест под мебелью, благодаря наклону до 180° и трехсторонней кромочной очистке.

UWANT D500 — вертикальный моющий пылесос для пола. Вертикальный моющий пылесос для эффективной уборки пола. Фото.

Вертикальный моющий пылесос для эффективной уборки пола

Промокод на скидку 600 ₽: D5001212

Купить UWANT D500

Также UWANT D500 отличается простотой в обслуживании. По возвращении на станцию его можно не только зарядить, но и очистить, просто нажав одну кнопку. А после очистки пылесос полностью высушит моющий валик, чтобы вы сразу были готовы к следующей уборке.

