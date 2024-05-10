Надо брать! Подборка отличных товаров с AliExpress, которые захочется купить

Когда надо купить что-то необычное, мы всегда идем на AliExpress, ведь именно там можно купить то, чего нет больше нигде. Вот только найти это довольно сложно. Особенно, если ранее вы искали что-то тематическое. В этом случае аналоги заполонят все ваши ленты рекомендаций. Мы же стараемся разнообразить ваши рекомендации и ищем для вас что-то необычное, что всегда хочется купить. В нашей очередной традиционной подборке мы не стали ограничиваться какой-то тематикой, но как обычно сделали упор на гаджеты. Поэтому выбирайте то, что вам нравится.

Суперклей для дома, который склеит все, что угодно

Универсальный суперклей с мгновенным склеиванием за 10-30 секунд! Прочно соединяет керамику, стекло, кожу, пластик, металл, резину, дерево и многое другое. Удобная система дозирования и без запаха. Мне подобная штука помогла отремонтировать дома многие вещи. Вам, думаю, тоже пригодится. Может не сейчас, но когда-нибудь точно. Поэтому лучше купить его заранее.

Цена: 180 рублей

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Тестер сети питания

Топчик товаров с AliExpress, которые хочется купить, если не знаешь, что выбрать.

Измерение силы тока и напряжения иногда является очень важным при использовании техники. Понять параметры тока пригодится при работе с батареями или при тестировании оборудования. Такой тестер устанавливается в сеть и может быть врезан в корпус оборудования. Установка займет несколько минут, а информация будет выводиться в виде ярких цифр на большой цветной экран.

Цена: 100 рублей

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Переходник для ноутбука

Современные ноутбуки оснащаются все меньшим количеством портов. Все их заменяет один или несколько портов USB Type-C. С таким переходником вы сможете одновременно или по отдельности подключить к данному порту две карты памяти и обычный USB. Он не займет много места, но добавит сразу три важных способа подключения. Просто держите его поближе к ноутбуку и повысьте его функциональность.

Цена: 120 рублей

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Чехол для пульта от телевизора

Крутые товары с AliExpress, которые не стыдно купить уже сейчас.

Есть много вариантов чехла для пульта дистанционного управления — от термоусадочной пленки до целофанового пакета. Но тут немного другое. Это чехол, который подбирается по размеру и просто надевается на пульт. Для чего это нужно? Если бы вы видели мой пульт от телевизора на кухне, вы бы не задавали такие вопросы.

Цена: от 55 рублей

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Флешка для любого компьютера

Флешка на всякий случай должна быть у каждого. Но что делать, если вы записали на нее что-то, а человек вам говорит: «У меня только USB Type-C»? С этой флешкой такой проблемы не будет. Она имеет сразу два коннектора и подходит действительно для любого компьютера. А как бонус, ее можно подключать к смартфону или планшету. Это очень удобно для переноса больших объемов данных с одного телефона на другой. На выбор есть несколько объемов от 64 ГБ до 1 ТБ.

Цена: от 1160 рублей

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Коннектор для сетевого кабеля

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Такой коннектор пригодится тому, кто хочет изменить длину кабеля, который идет к роутеру или от него, но не имеет специального инструмента и навыков. Просто отрезаете витую пару, зачищаете провода и вставляете их в нужные места. Дальше останется только закрыть крышку, а провода будут обжаты сами собой. Узнать, как правильно раскладывать провода, можно на примере старого коннектора или просто загуглить расположение кабелей по цвету.

Цена: 100 рублей

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Переходник USB-C на HDMI

Чтобы подключить смартфон, планшет или ноутбук к телевизору или монитору, достаточно просто купить такое переходник. Есть более функциональные и более крупные, но если они вам не нужны, просто вставьте этот в разъем USB Type-C устройства, а в него подключайте обычный HDMI, который другим концом вставляется в порт телевизора.

Цена: 300 рублей

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Измеритель температуры

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Часто надо дома измерить температуру чего-либо. Батареи зимой, напиток, детали автомобиля при ремонте и много другое. Все это надо измерить и понять температуру. Для этого подойдет такой прибор. Просто наведите его не измеряемый предмет, и через долю секунды получите результат измерения на экране. Диапазон измерения от 50 до 600 градусов Цельсия. Есть версия на 60-400 градусов. Для повышения точности измерений можно включить отображение лазерной точки.

Цена: от 640 рублей

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Замок со сканером отпечатков пальцев

Вариантов замков много, но по-настоящему современный и технологичный только такой. Надо просто приложить палец, и он откроется. Работает от встроенного аккумулятора. Если он сядет, когда замок закрыт, достаточно просто будет подключить питание через Power Bank, и все снова будет работать. Время срабатывания составляет всего 0,2 секунды. Запирать сейф на такой замок я бы на стал, но для калитки или чемодана использовать его можно.

Цена: 1 580 рублей

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