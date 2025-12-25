Наконец нашёл лучший подарок на Новый год: машинка Donlim очищает всё — от ковров и обуви до штор и мебели

Как известно, Новый год — время подарков. И не абы каких-то символических, а по-настоящему полезных. Очередной набор бокалов или сертификат на услуги, конечно, поможет вам сэкономить, но вот получателя он, возможно, даже расстроит. Не говоря уже о том, что не пригодится в быту и не поможет решить наболевшие проблемы. А можно поступить тактично и потратиться на действительно полезную вещь, которая точно никогда не будет стоять без дела. Предлагаем вам суперский вариант — машинку для очистки тканей: она приведет мебель, ковры и другие поверхности в идеальное состояние!

Машинка для очистки ткани Donlim разработана как раз для России: круглогодичная грязь, мелкая крошка от реагентов, шерсть животных — ей под силу всё. Особенно, она пригодится вам перед Новым годом, когда необходимо навести порядок в доме к приходу гостей. В режиме паровой очистки машинка Donlim выдает 120-градусный пар, проникающий глубоко в волокна, чем растворяет даже застаревшие пятна. Пригодится и после праздников: с ее помощью легко удалять жирные пятна или следы от напитков.

Но не стоит думать, что машинка Donlim создана исключительно для зимнего периода. Она поможет держать в чистоте дом круглый год! В условиях, когда редко проветриваешь помещение или не занимаешься очисткой ковра, создаются идеальные условия для распространения вредоносных микроорганизмов и даже клещей. Горячий пар температурой 120 градусов в режиме «Паровая дезинфекция» уничтожает кишечную палочку, золотистый стафилококк и пылевых клещей, обеззараживая покрытие на 99,99%. Всю грязную работу машинка для очистки ткани Donlim берет на себя, защищая здоровье семьи.

Но что удобно: вам нужно прикладывать минимум усилий для очистки тканей. Устройство оснащено движком с мощностью всасывания 13 000 Па, поэтому моментально всасывает грязь в отдельный резервуар. Результат поражает: поверхность мгновенно высыхает и уже готова к использованию. К тому же, можно переключаться между режимами «теплый» и «горячий», в зависимости от типа загрязнений.

Более того, даже если в доме не хватает розеток, моющий пылесос для мебели Donlim можно подключить даже к дальней благодаря 4,5-метровому кабелю. Передвигать удобно за счет встроенных колесиков, компактного корпуса и небольшого веса, не пропуская ни миллиметра. Ну а управление посредством сенсорной панели позволяет быстро переключаться между четырьмя режимами — разбираться долго не придется даже пожилым людям.

Думаем, нет никаких сомнений в том, что машинка для очистки ткани Donlim — самый универсальный подарок. Гаджет подойдет даже тем, у кого, казалось бы, есть вообще всё из техники и непременно приятно удивит самых требовательных близких. Самое главное — покупка не ударит по кошельку. Гаджет доступна по спеццене на Ozon, а с промокодом DL2025 вы сэкономите еще 500 рублей. Заказывайте прямо сейчас, чтобы к Новому году он уже был у вас!

Машинка Donlim