Наконец-то нашел мощный вертикальный пылесос! С такой скидкой надо брать два

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Герман Вологжанин 0

Несмотря на очевидное удобство в использовании, у аккумуляторных пылесосов есть один очень заметный недостаток — слабая мощность. Из-за компактных размеров и работы от встроенного аккумулятора они неохотно всасывают пыль, а порой даже кажется, что самый обыкновенный веник справится с задачей по уборке помещения намного лучше. Проблема частая, но не повсеместная, и среди кучи моделей обязательно найдется место мощному вертикальному пылесосу. Таковым является Redroad V17, чья завидная мощность 450 Вт упоминается даже на корпусе. Тот случай, когда действительно есть, чем похвастаться.

Наконец-то нашел мощный вертикальный пылесос! С такой скидкой надо брать два. У пылесоса есть складной удлинитель, чтобы забраться в самые потаенные места. Фото.

У пылесоса есть складной удлинитель, чтобы забраться в самые потаенные места

Комплект пылесоса Redroad V17

О том, что Redroad V17 смело может претендовать на звание лучшего ручного пылесоса, говорят не только его характеристики, которым мы тоже уделим внимание, но и комплект поставки. Чтобы пересчитать все содержимое, не хватит пальцев двух рук. Не верите? Тогда загибайте:

  • основной блок пылесоса;
  • насадка для пола с подсветкой и запасными турбощетками в количестве двух штук;
  • насадка с подсветкой для труднодоступных мест;
  • насадка для мебели;
  • насадка с мягкой щетиной;
  • насадка со сдвигаемой щетиной;
  • удлинительная трубка;
  • складной удлинитель;
  • гибкий шланг;
  • настенный держатель для пылесоса;
  • инструкция и документация;
  • зарядка.
Комплект пылесоса Redroad V17. Комплект на зависть каждому пылесосу. Фото.

Комплект на зависть каждому пылесосу

Подробнее о Redroad V17

Кажется, ничего не забыл. Но смотришь на все это и думаешь: черт возьми, а может, ну их эти вертикальные пылесосы, ведь так хорошо, когда всего один шланг и одна насадка. Нет уж! Каждый элемент имеет значение, причем важное. Вот взять, например, складной удлинитель. Может показаться, что совершенно бесполезная штука, а на практике — оптимальное средство для уборки пространства под диваном. И как мы без этого жили? Ладно, оставим на потом сценарии использования комплектующих беспроводного пылесоса Redroad и обратимся к характеристикам, благо там есть, на что посмотреть.

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Мощный вертикальный пылесос

Конечно, указанная на корпусе вертикального пылесоса мощность — штука, скорее, маркетинговая. Ведь 450 Вт — это потребляемая мощность, которую ни один производитель не утаивает. А вот с мощностью всасывания все обстоит иначе. Как правило, на ней не акцентируют внимание, потому как показать такие скромные цифры стыдно. Но в случае с беспроводным пылесосом Redroad V17 ситуация обстоит иным образом. Открываем характеристики — видим заявленную мощность всасывания 26 500 Па. Солидно! Это показатель уже далеко не только для уборки гладких поверхностей, но и для не слишком ворсистых ковров. А вот все характеристики Redroad V17:

ХарактеристикаЗначение
Емкость пылесборника600 мл
Потребляемая мощность450 Вт
Мощность всасывания26 500 Па
Уровень шума65 дБ
Аккумулятор2500 мАч
Время автономной работы60 минут
Размеры158х780х320 мм
Вес2,7 кг

Помимо мощности всасывания обращает на себя внимание уж очень маленький уровень шума пылесоса. Обычно вертикальные модели выдают 70-80 дБ, а тут всего 65 дБ. Все благодаря тому, что Redroad V17 поддерживает 3 режима работы, которые отличаются мощностью:

  • эко;
  • средний;
  • турбо.

И да, 65 дБ — это показатель шума в среднем режиме мощности. При переключении на «Эко» он опускается ниже отметки 60 дБ, а в турбо-режиме — не поднимается выше 70 дБ.

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Беспроводной пылесос для дома

В процессе использования беспроводного пылесоса дает о себе знать его легкость. Для заявленной автономности в 60 минут и мощности всасывания 26 500 Па указанные в характеристиках 2,7 кг — ничто, тем более это вес в полной сборке. Ручной пылесос Redroad V17 удобен и продуктивен. Взгляните, к примеру, на основную насадку для пола. На нее можно установить сразу две турбощетки, а не одну, как это обычно бывает. Думаю, не стоит пояснять, почему при таком расположении щеток улучшается забор пыли.

Беспроводной пылесос для дома. Насадка для пола использует сразу 2 щетки, что улучшает забор пыли. Фото.

Насадка для пола использует сразу 2 щетки, что улучшает забор пыли

Пыль попадает в емкий резервуар объемом 600 мл. К сожалению, он несъемный, но, отсоединив все насадки и удлинители после уборки, не составляет труда просто нажать кнопку, чтобы опустошить пылесборник. Тут же вы встретите двойной HEPA-фильтр, который удерживает даже мельчайшие пылинки. Как говорится, враг не пройдет.

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Широкий выбор насадок позволяет использовать беспроводной пылесос в самых разных сценариях. Помимо основной двухщеточной платформы есть щелевая насадка с яркой подсветкой. Чем-то напоминает световой меч из Звездных войн, но определенно полезнее. Еще одна незаменимая вещь — насадка для мебели, спасающая от пылевых клещей.

Беспроводной пылесос для дома. У подсветки отличная яркость, позволяющая найти пыль в самых труднодоступных местах. Фото.

У подсветки отличная яркость, позволяющая найти пыль в самых труднодоступных местах

Что касается управления, то оно осуществляется при помощи двух кнопок. Одна располагается во внутренней части ручки пылесоса, и на нее отлично ложится палец. Данная кнопка-курок отвечает за запуск и остановку работы. Вторая кнопка, размещенная на внешней части корпуса, позволяет переключаться между разными режимами всасывания.

Беспроводной пылесос для дома. Также эта кнопка позволяет заблокировать курок. Фото.

Также эта кнопка позволяет заблокировать курок

Сверху расположился дисплей Redroad V17, на который выводится информация о текущем уровне заряда и выбранном режиме всасывания. Задержав кнопку, можно сменить язык меню. Русский есть, но и без него все предельно ясно.

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Где купить Redroad V17

Характеристики Redroad V17 заставляют рассматривать эту модель наряду с пылесосами Дайсон, на что помимо прочего намекает дизайн устройства, однако цена Redroad V17 со скидкой составит 15 990 рублей. И не при заказе на каком-нибудь АлиЭкспресс, а с доставкой по России с официальной гарантией от производителя.

Купить пылесос Redroad V17

Конечно, при желании к пылесосу Redroad V17 можно придраться, сославшись на узкое отверстие насадки для пола и пластиковые комплектующие, но все это такие мелочи, буквально высосанные из пальца, что и говорить о них как-то неловко. Главное — мощность, легкость и универсальность. А что еще нужно от хорошего беспроводного пылесоса?

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