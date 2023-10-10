Наконец-то появилась электрическая щетка, которая действительно удаляет зубной налет. Самое время ее купить!

Люди переходят с обычных зубных щеток на электрические по разным причинам. Кто-то просто отдает дань современным технологиям, а кому-то такие устройства кажутся более удобными. Однако все сходятся во мнении, что эффективность электрической зубной щетки существенно выше, чем у мануальной. Это действительно так, но многое зависит от мощности, которой зачастую бывает недостаточно для полноценного отбеливания. Чтобы достичь желаемого результата, необходима максимально производительная модель. Такая, как зубная щетка Soocas PT1 (Aura).

С 11 по 22 октября Soocas PT1 будет продаваться по специальной цене от 4 599 ₽ до 5 999 ₽ в зависимости от выбранной площадки. Зубная щетка доступна на российских маркетплейсах Wildberries и Ozon. При оформлении заказа на Ozon можно воспользоваться промокодом TPSRSNG756E0, который дает максимальную скидку. А если финальная цена вместо стартовых 6 990 ₽ кажется вам слишком большой, то просто взгляните, на что способна электрическая щетка Soocas PT1 (Aura).

Soocas PT1 (Aura) на Ozon

Soocas PT1 (Aura) на Wildberries

Идеальная щетка для отбеливания зубов

Soocas PT1 неслучайно называется зубной щеткой для отбеливания, ведь она использует сверхмощный мотор, способный совершать до 36 000 вибраций в минуту. При этом мощность устройства регулируется несколькими режимами работы:

стандартный;

отбеливание;

полировка;

глубокая очистка;

деликатный.

Интеллектуальный чип Soocas PT1 запоминает выбранный режим, а потому при повторном включении электрическая щетка начинает понимать, какой уход требуется вашим зубам.

Минусом электрических зубных щеток является тот факт, что они сбрасывают свою мощность, когда человек слишком сильно прижимает их щетинки к зубам. Но Soocas PT1 (Aura) лишена этого недостатка. За счет фирменной технологии мощность остается неизменной под любой нагрузкой, благодаря чему эффективность удаления налета вырастает в 15 раз. Несмотря на такую производительность, корпус самой щетки почти не вибрирует, а уровень издаваемого шума не превышает 55 дБ.

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Качественные насадки для зубной щетки

Эффективность электрической щетки также объясняется ее насадками. Каждая из них оснащена алмазными щетинками DuPont Brilliance, расположенными посередине головки. Именно они отвечают за отбеливание зубов в домашних условиях.

По сторонам головки находится зона для ухода за деснами, а спереди и сзади располагаются треугольные нити PEDX, помогающие защитить полость рта от вредных бактерий.

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В комплекте с зубной щеткой Soocas PT1 (Aura) идет сразу 4 насадки, которые отличаются не только эффективностью, но и практическим удобством. Ведь щетинки разработаны с использованием технологии выцветания, помогающей определить, когда требуется замена головки.

Soocas PT1 (Aura) на Ozon

Soocas PT1 (Aura) на Wildberries

Сколько работает электрическая щетка

Обычно электрические зубные щетки вынуждают нас либо закупаться батарейками, либо постоянно подключать их к источнику питания. С Soocas PT1 это не грозит, так как прибор для ухода за полостью рта готов порадовать большим аккумулятором на 2000 мАч. Его полного заряда достаточно, чтобы пользоваться электрической щеткой на протяжении 365 дней, выполняя по 2 чистки в день.

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Заряжается устройство через универсальный разъем USB Type-C. В вашем доме наверняка уже есть подходящий кабель, но в комплекте с электрической щеткой на всякий случай лежит дополнительный. Так что пользуйтесь на здоровье.

Футляр для зубной щетки в подарок

Приятным бонусом при покупке зубной щетки Soocas станет футляр, в который помещается как само устройство, так и насадка для него. Этот элегантный чехол — отличное решение, помогающее эффективно ухаживать за полостью рта даже в поездке.

Soocas PT1 (Aura) на Ozon

Soocas PT1 (Aura) на Wildberries

Столь богатый комплект доступен каждому владельцу Soocas PT1 (Aura), но только с 11 по 22 октября ее можно будет приобрести по специальной цене. Поэтому, если вы давно мечтали об электрической щетке для отбеливания зубов, пора действовать!