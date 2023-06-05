Нашел идеальную электрическую щетку для отбеливания зубов. Такая мощная и дешевая, что просто вау!

Одной из главных причин, заставляющих многих людей рано или поздно пересаживаться с обычных на электрические зубные щетки, является продуктивность последних. В отличие от мануальных, звуковые модели оснащены мотором, который приводит щетинки в движение. Как итог — насадка вычищает труднодоступные места, а высокая скорость работы позволяет улучшить эффективность ухода за полостью рта. Если вас интересует отбеливание зубов в домашних условиях, то понадобится не просто электрическая, а еще и мощная щетка. На эту роль отлично подходит Oclean Voyage, на которую я совершенно случайно наткнулся и сильно удивился, когда узнал, сколько она стоит.

Oclean Voyage — мощная зубная щетка

На нашем сайте мы регулярно рассказываем о лучших звуковых зубных щетках. Мощность большинства из них достигает 30-40 тысяч колебаний в минуту. Это хороший результат, если речь идет о повседневном уходе за полостью рта, но недостаточный для полноценного отбеливания зубов.

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Зубная щетка Oclean Voyage оснащена звуковым мотором Maglev, способным совершать до 76 000 движений в минуту. Только представьте, с какой скоростью ее насадки DuPont будут скользить по вашим зубам. Не знаю как вы, но я уже нахожусь в предвкушении от того результата, который можно получить при каждодневной эксплуатации Oclean Voyage.

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Как пользоваться электрической щеткой

Электрические щетки отличаются от обычных не только высоким уровнем эффективности, который достигается за счет мощного мотора, но и немного иным подходом к процессу ухода за полостью рта. Нет необходимости плотно прижимать щетинки к зубам, буквально вдавливая их. Нужно лишь слегка приложить насадку щетки под углом 45° по отношению к деснам и медленно двигаться от одного зуба к другому.

Зубная щетка Oclean Voyage оснащена встроенным таймером. Мотор останавливается каждые 30 секунд, намекая вам о необходимости изменить область чистки, а через 2 минуты после запуска вибрация прекращается совсем, сигнализируя о завершении процедуры ухода за полостью рта. Кстати, работа Oclean Voyage регулируется не только кнопкой «Вкл/Выкл». Электрическая зубная щетка поддерживает несколько режимов, соответствующих сценарию чистки:

утренний;

ночной;

стандартный;

отбеливание;

мягкий.

Несложно догадаться, что вся мощность электрической зубной щетки проявляется в режиме отбеливания, люди с чувствительными деснами могут переключиться на мягкий, а всем остальным рекомендуется использовать ночной режим перед сном и утренний после пробуждения.

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Сколько работает электрическая зубная щетка

Имея мотор высокой мощности, зубная щетка Oclean довольно долго работает от одного заряда. Производитель заявляет минимум 90 дней автономности. Но что потом?

Узнать больше о возможностях Oclean Voyage

А потом вы поставите электрическую зубную щетку на зарядку так же, как свой смартфон. Причем в качестве разъема для подключения к электросети Oclean Voyage использует привычный всем нам интерфейс USB Type-C.

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Бесплатный футляр для зубной щетки

Название щетки Oclean Voyage говорит само за себя. Напомню, что Voyage в переводе с английского — путешествие. Поэтому кроме самого устройства, руководства пользователя и USB-кабеля вы найдете в комплекте футляр для зубной щетки.

Также упаковка Oclean Voyage содержит 3 сменные насадки с щетинками и скребком для чистки языка. А еще, раз уж нам предлагают купить зубную щетку для путешествий, к насадкам прилагается крышка.

Где купить щетку Oclean Voyage

С учетом того, что в лице Oclean Voyage мы имеем дело с мощной зубной щеткой, у которой помимо прочего богатый комплект поставки, может сложиться впечатление, будто она очень дорого стоит. Стандартная цена Oclean Voyage — $44.99 (~ 3 600 ₽), но сейчас на AliExpress ее можно взять со скидкой всего за $34.99 (~ 2 800 ₽).

Купить Oclean Voyage со скидкой

При этом доставка на AliExpress в случае с этой щеткой выполняется из Москвы. То есть всего пара-тройка дней — и звуковая зубная щетка Oclean Voyage уже в вашем распоряжении.