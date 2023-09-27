Нашел лучшие электрические щетки для путешествий. Их можно брать с собой и чистить зубы в поездке

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Герман Вологжанин

Каждый владелец электрической зубной щетки знает, как сложно найти для нее футляр, без которого устройство просто невозможно перевозить с собой. Все это затрудняет чистку зубов в путешествиях, где как никогда важен уход за полостью рта. Однако электрические щетки Soocas готовы к таким испытаниям. Они поставляются вместе с футляром для перевозки и характеризуются продуманным механизмом, обеспечивающим эффективную чистку зубов.

Нашел лучшие электрические щетки для путешествий. Их можно брать с собой и чистить зубы в поездке. Зубная щетка Soocas X3U поставляется вместе с дорожным футляром. Фото.

Зубная щетка Soocas X3U поставляется вместе с дорожным футляром

Электрическая щетка Soocas X3U

Зубная щетка Soocas X3U стала лауреатом премии iF Design Award 2018, получив награду за свой дизайн. Прибор выполнен в термостойком и устойчивом к царапинам корпусе с защитой от воды по стандарту IPX7 и поставляется вместе с футляром. Но, конечно же, нас больше интересует не столько комплект, сколько возможности электрической щетки.

Soocas X3U на Ozon

Soocas X3U на WildBerries

Электрическая щетка Soocas X3U оснащена мощным мотором Maglev, который выдает до 39 600 колебаний в минуту, удаляя налет в 7 раз эффективнее мануальных моделей. В процессе чистки высокочастотный звук создает микропузырьки, которые добираются до самых труднодоступных мест, в чем им помогают щетинки, расположенные под углом 18,5 градусов.

Электрическая щетка Soocas X3U. Богатый комплект поставки Soocas X3U. Фото.

Богатый комплект поставки Soocas X3U

Несмотря на высокую мощность, электрическая зубная щетка демонстрирует чрезвычайно низкий уровень шума и поддерживает 4 режима работы. Щетинки Soocas X3U не содержат медь и другие металлы, благодаря чему снижается рост бактерий при длительном хранении.

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Электрическая зубная щетка заряжается через разъем USB Type-C. Всего за 4 часа она набирает достаточное количество энергии, чтобы работать весь последующий месяц без внешнего источника питания. Также щетка поддерживает интеллектуальную технологию, благодаря которой ее мотор останавливается каждые 30 секунд для смены зоны ротовой полости, а весь процесс чистки зубов занимает 2 минуты.

Зубная щетка Soocas Spark

Еще одна зубная щетка для путешествийSoocas Spark. От прочих моделей она отличается компактными размерами. Soocas Spark в 2 раза меньше и в 3 раза легче обычной электрической щетки. В то же время она работает от одного заряда 40 дней, заряжаясь при этом всего 2 часа.

Soocas Spark на Ozon

Soocas Spark на WildBerries

Электрическая зубная щетка Soocas Spark идеально подходит для поездок. Эта модель совершенно не боится воды и может провести на глубине до 2 метров целый час, а поставляется прибор вместе с колпачком, надежно защищающим сменную насадку на протяжении всего путешествия.

Зубная щетка Soocas Spark. Невероятно компактная электрическая щетка. Фото.

Невероятно компактная электрическая щетка

Электрическая щетка оснащена эксклюзивным мотором Soca. Несмотря на компактные размеры, он развивает скорость до 31 000 вибраций в минуту, обеспечивая эффективную чистку зубов. В этом устройству помогают щетинки Dupont, которые колеблются строго под углом 18,5 градусов и обеспечивают проникновение воды в самые труднодоступные места.

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Высокий уровень эффективности зубной щетки Soocas Spark не сказывается на комфорте. Развивая высокую скорость, ее мотор издает шум всего 55 дБ, а 20% оставшегося заряда будет достаточно для чистки зубов на протяжении еще одной недели.

Как купить электрические щетки со скидкой

Как купить электрические щетки со скидкой. Обе щетки идеально подходят для поездок. Фото.

Обе щетки идеально подходят для поездок

Зубные щетки Soocas X3U и Soocas Spark продаются на российских маркетплейсах WildBerries и Ozon. А при заказе через Ozon вы можете рассчитывать на получение дополнительной скидки. По промокоду TPSRSNG85200 стоимость Soocas X3U составит 2 809 ₽, а при помощи промокода TPSRSNG3E300 получится сбить цену Soocas Spark до 1 971 ₽.

Купить Soocas X3U со скидкой

Купить Soocas Spark со скидкой

Специальное предложение имеет ограниченный срок действия. Акция продлится до 30 сентября. Торопитесь воспользоваться промокодом, чтобы взять зубную щетку для поездок с большой скидкой.

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