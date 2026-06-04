Недавно обозревал realme Buds Air8 Pro за 9 тысяч рублей, где двойной ЦАП, LHDC, шумоподавление 55 дБ и дизайн от ювелира. Теперь — полная противоположность. Нашел наушники до тысячи рублей, которые оказались значительно лучше своей цены. Soundcore P20i сейчас продаются на AliExpress за 980 рублей. И это не случайная находка, а оптимальный выбор для тех, кому нужен нормальный звук без лишних трат.

Что такое Soundcore, и почему это важно за 980 рублей

Soundcore — суббренд Anker, американской компании, которая специализируется на зарядных устройствах и аксессуарах. Anker давно стал синонимом надежности в своей категории: берут не потому что модно, а потому что работает. Soundcore — это их аудионаправление, где та же философия: разумная цена, честные характеристики, реальное качество.

Купить Soundcore P20i

Цена Soundcore P20i — 980 рублей на AliExpress. Это не безымянный китайский производитель без истории и ответственности. Это компания с репутацией, которую есть что терять. В бюджетном сегменте это принципиальная разница: одно дело купить наушники у ноунейма, который завтра исчезнет, и совсем другое — у бренда с многолетней историей. Выгодные предложения на Soundcore публикуем в MAX-канале Сундук Али-Бабы.

Обзор наушников Soundcore P20i

Кейс компактный, матовый, в форме морской гальки — легко помещается в любой карман. Открывается как ракушка, петля упругая, прижим на мощных магнитах, внутри мягкий слой против царапин. Зарядка через Type-C, то есть никаких устаревших microUSB. На кейсе есть петля для ремешка, который идет в комплекте.

Наушники по форме чем-то напоминают продукцию Apple. Микрофон на краю ножки, сенсорная зона сверху, звуковод стандартного размера. В комплекте три размера амбушюров — не маломерки, а полноценные насадки.

Посадка удобная: можно носить несколько часов без дискомфорта. Защита IPX5: дождь и тренировка в спортзале не страшны. Каждый наушник весит немного — в ушах практически не ощущаются. Кстати, если интересуют более серьезные беспроводные наушники с хорошим звуком, то обзор OnePlus Buds 4 от моего коллеги Ивана Герасимова демонстрирует другой уровень. Правда, и цена там другая.

Звук в недорогих наушниках

Звук беспроводных наушников в этой ценовой категории обычно — это компромисс между «хоть что-то слышно» и «ну терпимо». Soundcore P20i выбиваются из этой логики. 10 мм динамик с подъемом низких частот на 16 дБ: бас плотный, мясистый, реально качает. Причем без расплывчатости: середина остается ровной, голос разборчивый, высокие не зашумлены.

Это явно басхедные дешевые беспроводные наушники — кому нужна нейтральность или аналитика, эти не подойдут. Но для поп-музыки, электроники, хип-хопа и просто фонового прослушивания в дороге — именно то. Уютная, теплая, энергичная подача без агрессии и резкости. Если хочется сравнить с другим полюсом, то легендарный Иван Герасимов провел полгода с Nothing Headphone 1, полноразмерными наушниками с принципиально другим подходом к звуку. Там нейтральность и детализация. Здесь — кач и атмосфера.

Приложение для беспроводных наушников

Вот что реально удивляет в наушниках Soundcore P20i: у них есть полноценное приложение. Soundcore App доступен бесплатно в Google Play и дает:

22 настройки эквалайзера (можно подобрать под свой вкус или использовать готовые пресеты);

игровой режим с минимальной задержкой (актуально для мобильных игр);

поиск отдельного наушника, если потерялся;

настройка жестов под себя: назначить любую функцию на двойное нажатие, тройное или долгое нажатие;

обновление прошивки прямо из приложения.

Это функционал, который не у каждых недорогих наушников за 3-5 тысяч рублей есть. За 980 рублей — просто неожиданно. Следить за новостями о доступных гаджетах удобно в канале AndroidInsider.ru в MAX.

Что еще нужно знать о Soundcore P20i

10 часов работы без кейса — хорошо. 30 часов с кейсом — очень хорошо. Заряжается через Type-C. Автопаузы при извлечении наушника нет — это минус, придется останавливать вручную. По кодекам: только SBC и AAC, LDAC и aptX здесь нет. Для большинства сценариев повседневного прослушивания этого достаточно, но ценители Hi-Res Audio будут разочарованы.

Звонки — разборчиво. Не флагманский уровень, не VPU-сенсор как в realme Buds Air8 Pro, но собеседник слышит вас нормально в обычных условиях. В шумном метро — хуже, но в целом терпимо.

Стоит ли покупать Soundcore P20i за 980 рублей

Думаю, вы согласитесь, что обзор Soundcore P20i дает понять: это лучшее, что можно взять за эти деньги.

Купить Soundcore P20i

Купить Soundcore P20i стоит, если:

нужны недорогие наушники с хорошим звуком для повседневного использования;

для повседневного использования; важен акцентированный бас для поп-музыки, электроники, хип-хопа;

хочется нормальное приложение с эквалайзером без переплаты;

нужны наушники с защитой от воды для спорта или прогулок в любую погоду.

Честно о компромиссах: нет ANC, то есть тишины в метро не будет. Нет автопаузы: придется останавливать музыку вручную. Кодеки только SBC и AAC. Беспроводные наушники Soundcore P20i за 980 рублей — это не «сойдет за такие деньги». Это реально хорошие наушники, которые случайно стоят меньше тысячи рублей. Берите.

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