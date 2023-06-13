Нашел лучшие пылесосы с влажной уборкой в 2023 году. Но какой купить: робот или вертикальный?

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Герман Вологжанин

Вряд ли для кого-то из наших читателей домашняя уборка является любимым занятием. А потому хочется, чтобы либо кто-то выполнил всю работу за нас, либо в руках оказалось устройство, способное сделать рутинную процедуру по меньшей мере комфортной. Для этого необходим пылесос с влажной уборкой. Но какой выбрать и стоит ли переплачивать за роботизированную модель?

Нашел лучшие пылесосы с влажной уборкой в 2023 году. Но какой купить: робот или вертикальный? Сравниваем Dreame H12 и Dreame L10 Ultra — лучшие моющие пылесосы в своих категориях. Фото.

Сравниваем Dreame H12 и Dreame L10 Ultra — лучшие моющие пылесосы в своих категориях

Dreame H12 — вертикальный моющий пылесос

Вертикальный пылесос с влажной уборкой подойдет тем, кто хочет держать весь процесс под контролем. Но ведь важен не только контроль, но и комфорт. В этом отношении лучшим вариантом представляется пылесос Dreame H12. Давайте посмотрим на его характеристики.

ХарактеристикиDreame H12
Бак для чистой воды900 мл
Бак для грязной воды500 мл
Сила всасывания10 000 Па
Уровень шума72 дБ
Аккумулятор4000 мАч
Время автономной работы35 минут

Узнать цену Dreame H12

Первое, что бросается в глаза — мощность беспроводного пылесоса. Хотя перед нами устройство, заточенное в первую очередь под влажную уборку, его сила всасывания ничуть не уступает «сухим» моделям. Правда, тут есть один нюанс. Роликовая щетка рассчитана именно на мытье пола. Поэтому на слишком ворсистых поверхностях Dreame H12 не сможет проявить весь свой потенциал.

Dreame H12 — вертикальный моющий пылесос. Dreame H12 может сам выбирать мощность и чистить щетку. Фото.

Dreame H12 может сам выбирать мощность и чистить щетку

А вот чем он порадует, так это удобством. Dreame H12 — возможно, лучший моющий пылесос для дома среди вертикальных моделей. Данная модель сама определяет степень загрязнения и подбирает соответствующую мощность. Кроме того, это пылесос с самоочисткой. После уборки его достаточно поставить на станцию и нажать специальную кнопку, чтобы за несколько секунд щетка стала как новая.

Купить Dreame H12

С 12 по 17 июня купить хороший вертикальный пылесос удастся примерно за 25 473 ₽, в то время как его обычная цена — 34 990 ₽. А помимо самого устройства и богатого комплекта, включающего в себя запасную щетку, вы получите чистящее средство.

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Dreame L10 Ultra — робот-пылесос с влажной уборкой

Моющий робот-пылесос — это еще более удобное в плане использования устройства, но со своими особенностями. В качестве примера предлагаю взглянуть на Dreame L10 Ultra. На текущей распродаже AliExpress эта модель тоже будет продаваться со скидкой, а ее характеристики вы можете видеть на экране.

ХарактеристикиDreame L10 Ultra
Бак для чистой воды2.4 л
Бак для грязной воды2.7 л
Сила всасывания5300 Па
Уровень шума59 дБ
Аккумулятор5200 мАч
Время автономной работы210 минут

Узнать цену Dreame L10 Ultra

Возможно, при беглом взгляде на характеристики Dreame L10 Ultra вас смутит его мощность. Но, как ни странно, с сухой уборкой он справляется не хуже моющего вертикального пылесоса. Его достоинство — дополнительная щетка, помогающая собирать пылинки и волосы, застрявшие в ковре.

Dreame L10 Ultra — робот-пылесос с влажной уборкой. Робот-пылесос определенно удобнее. Но стоит ли переплачивать? Фото.

Робот-пылесос определенно удобнее. Но стоит ли переплачивать?

Более привлекательным вариантом моющего пылесоса для дома Dreame L10 Ultra делает его станция. Она оснащена большим пылесборником и внушительными резервуарами для воды, так что выполнять лишние движения придется значительно реже. Кроме того, Dreame L10 Ultra тоже представляет из себя пылесос с самоочисткой, дополненный функцией автоматической сушки насадок для влажной уборки.

Купить Dreame L10 Ultra

В период с 12 по 17 июня купить робот-пылесос с влажной уборкой получится за 54 671 ₽. Стандартная стоимость этой модели — 69 990 ₽. По сравнению с пылесосом Dreame H12 разница в цене двукратная. Так стоит ли переплачивать?

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Какой пылесос купить в 2023 году

Какой пылесос купить в 2023 году. Стоит ли ограничиваться вертикальным пылесосом? Фото.

Стоит ли ограничиваться вертикальным пылесосом?

Очевидно, что разница в цене возникла не на пустом месте. Вот почему стоит купить моющий робот-пылесос, а не вертикальную модель:

  • делает все самостоятельно, даже когда вас нет дома;
  • благодаря внушительным резервуарам, Dreame L10 Ultra способен убрать территорию большей площади без лишних остановок;
  • не нужно менять воду после каждой уборки;
  • автоматическая сушка салфеток;
  • низкий уровень шума.

В то же время выбрать Dreame H12 следует не только из-за его цены. Ведь, самостоятельно контролируя процесс, вы сможете выполнить более эффективную и быструю уборку. Разумеется, при условии должного подхода к делу.

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Определить, робот-пылесос или вертикальный лучше купить, вам поможет тщательное взвешивание всех за и против. Для уборки большого помещения, безусловно, стоит выбрать полностью автоматизированную модель. Также хороший робот-пылесос будет незаменим, если вы испытываете дефицит свободного времени и хотите тратить его на более важные дела. Нужно ли ради этого переплачивать — решайте сами, поскольку разница заключается исключительно в уровне комфорта, ведь и Dreame H12, и Dreame L10 Ultraлучшие моющие пылесосы в своем классе.

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