Нашел самый выгодный робот-пылесос с лидаром и приложением

Кажется, что сейчас удивить покупателя пылесоса чем-либо действительно сложно. Но некоторые бренды выпускают гаджеты, в которые даже если не заложено чего-то очень необычного, они все равно могут сделать привычного бытового помощника привлекательным для покупки. Пылесос, который мы сегодня будем рассматривать, предлагает самые передовые функции, может строить карту пространства и при этом стоит относительно недорого, но является по-настоящему умным. А самое приятно, что производится он известным брендом. Это тоже сильно располагает к нему.

Обзор HONOR CHOICE Robot Cleaner R2

Робот-пылесос с лидаром

Чтобы понять о чем мы будем говорить, достаточно просто посмотреть на HONOR CHOICE Robot Cleaner R2. Он выглядит как обычный робот пылесос среднего или высокого уровня. Круглый корпус, выступающий лидар, вращающаяся щека — все при нем. Лидар, который установлен на верхней части похож на те, что используются в беспилотных автомобилях. Несколько лет назад они казались фантастикой, а сейчас получил широкое распространение именно в роботах-пылесосах. Лидар позволяет роботу точно ориентироваться в пространстве, запоминать его чтобы с легкостью обходить препятствия заранее, а не после того, как уткнется в них корпусом.

Может показаться, что такая технология не так уж и нужна, но благодаря применению лидара пылесос будет намного быстрее производить уборку, понимать, где он уже проходил, а также беречь вашу мебель и самого себя. Ведь чем реже он уткнется бампером в препятствие, тем лучше. А еще, оптимизация маршрута позволяет экономить заряд и убирать бОльшую площадь при одном и тоже расходе аккумулятора.

Может ли робот-пылесос убираться на втором этаже

Кроме лидара в пылесос встроены датчики обнаружения препятствий и перепадов высот. То есть, если у вас двухуровневая квартира или частный дом, этот робот не упадет с лестницы, что иногда случается с другими моделями. Также иногда роботы могут не корректно работать с порогами, когда они оказываются слишком высокими. HONOR CHOICE Robot Cleaner R2 каждый раз принимает решение, стоит ли преодолеть его или лучше этого не делать, тем самым решая проблемы с застреваниями или падениями.

Приложение для управления пылесосом

Когда робот пройдет один раз по всем помещениям квартиры, он построит подробную карту. Этак карта будет отображаться в приложении и вы сможете видеть, где он находится, а заодно отмечать зоны, в которых не стоит убираться. У меня такой зоной является угол, где стоят осветительные приборы для съемок. Там очень много ножек стоек и проводов. Провести уборку в этом месте просто невозможно, не разобрав заранее содержимое. Среди других зон, где стоит поставить запрет на уборку могут быть любимые места отдыха домашних животных, места хранения детских игрушек или другие.

Также есть возможность через приложение выбрать режим уборки. Вам будут предложены: обычная уборка, уборка вдоль стены, турборежим, полностью автоматическая уборка и уборка «зигзагом».

Но только этим возможности приложения для робота-пылесоса не ограничиваются. Например, вы сможете настроить параметры уборки для каждой комнаты. Допустим, в одной комнате у вас ковры, в другой паркет и там надо убираться по-разному. В приложении можно задать где проводить сухую, а где влажную уборку.

Также можно назначить последовательность уборки, чтобы робот пропылесосил сначала нужную комнату, а потом поехал работать в другие помещения. Также это пригодится чтобы, например, в детской уборка проводилась раньше, прихожей.

А как бонус, вы получаете возможность отслеживать срок службы расходников в приложении. Вы сможете следить за ресурсом и не пропустите момент, когда их надо будет заменить.

Как долго работает робот-пылесос

Емкость встроенного аккумулятора составляет 3 200 мАч. Этого хватит примерно на два часа в режиме обычной уборки. Так можно пропылесосить даже самую большую квартиру. После окончания зарядки робот сам проложит оптимальный маршрут до зарядной станции пристыкуется к ней и начнет получать энергию. Если по какой-то причине ему не хватит заряда для уборки всех квартиры, он сам поедет на станцию, зарядится и продолжит процесс с того места, где остановился. Полная зарядка аккумулятора занимает 6 часов.

Время автономной работы может сократиться, если, например, у вас много ковров, ведь у HONOR CHOICE Robot Cleaner R2 есть функция автоматического увеличения мощности. Когда пылесос поймет, что под колесами находится ковер или ковролин, сила всасывания увеличится. Переход на ковер пылесос определяет по смене сопротивления вращению щетки. Именно внутри ворса находится огромное количество пыли, с которой и надо бороться. Максимальная сила всасывания составляет 2 700 Па, а уровень шума в этом случае не превышает 70 дБ.

Система мойки пола

Если ковров в вашей квартире нет, вам пригодится функция мыться полов. Ее можно включить через приложение. В этом случае вам надо будет закрепить на нижней части специальную насадку с тканью, которая входит в комплект. Во время уборки на нее будет подаваться воды из отдельного контейнера и пылесос будет протирать пол в том месте, где он проедет.

Контейнеры для сбора пыли объемом 350 мл и для воды объемом 300 мл сделаны как единое целое. Чтобы вытащить их из корпуса достаточно нажать на кнопку на задней части и потянуть контейнер на себя. После этого вы сможете долить воды в резервуар или вытряхнуть собранную пыль. Если робот будет убираться регулярно, чистить контейнер придется не очень часто. Бак для воды и контейнер для пыли не объединены в один модуль, но входят друг в друга и соединяются защелкой, чтобы ими было проще пользоваться.

Хорошая очистка воздуха

Чтобы собранная пылесосом пыль не попадала обратно в воздух, он оснащен HEPA-фильтром улавливающим даже самые мелкие частицы. Это особенно важно в том случае, если в семье есть аллергики. Частицы аллергенов очень маленькие и многие пылесосы с недостаточной защитой выбрасывают их обратно в воздух. Кажется, что дома чисто, но вредные частицы все равно остаются в помещении.

Продается HONOR CHOICE Robot Cleaner R2 в стильной белой коробке. Она оформлена в минималистичном дизайне, который лично мне очень нравится. Сама коробка очень качественная, а это говорит о том, как производитель относится к своему продукту и покупателям, которые его выберут. Все лежит на своих местах, а в комплект кроме пылесоса включили зарядную станцию, насадку с тканью для влажной уборки и инструмент для очистки. Не так много, но хорошо, что нет лишних деталей, которыми никто не пользуется и они просто лежат, занимая место. Заодно это позволило сделать цену пылесоса еще более привлекательной.

Какой пылесос купить

Если вы планируете купить робот-пылесос, перед вами будет стоять нелегкий выбор. На рынке очень много моделей от недорогих до премиальных моделей. Первые иногда бывают настолько ”сырыми”, что даже не могут понять если у них еще заряд и через раз останавливаются посреди комнаты, не завершив уборку. У меня самого такой был и спустя пару месяцев я решил от него избавиться. Дорогие модели часто переоценены из-за бренда или не самых нужных функций. А значит, они не обладают таким соотношением цены и качества, как HONOR CHOICE Robot Cleaner R2.

Можно ли советовать HONOR CHOICE Robot Cleaner R2 к покупке? Однозначно да! Это относительно недорогой пылесос, который уже оснащен лидаром для более качественной уборки. А еще у него есть HEPA-фильтр и возможность влажной уборки, которую всегда рекомендуется проводить после того, как вы попылесосите. Все это делает рассматриваемый пылесос одним из самых сбалансированных и интересных на рынке на сегодняшний день. При цене в районе 20 000 рублей эта модель точно заслуживает внимания.