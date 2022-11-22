Нашли крутой моющий робот-пылесос с самоочисткой. Торопитесь, пока не разобрали

Последние годы популярность роботов-пылесосов растет без остановки. Тем более производители добавляют в них все больше и больше различных технологий, которые делают их мало того что умными, так еще и не зависящими от пользователя. Достаточно всего раз настроить такое устройство и периодически очищать мешок для сбора мусора и доливать воду. Все остальное робот-пылесос сделает самостоятельно. Но в многообразии выбора очень сложно найти действительно хороший вариант и не потратить большое количество денег.

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Чтобы вам не пришлось перебирать разных производителей и углубляться в функции пылесосов, мы нашли для вас отличную модель Roidmi Eve Plus. Благодаря отдельной зарядной станции, в которую встроен мешок для сбора мусора, вам не придется очищать пылесос после каждой уборки. Разбираемся, что еще может предложить этот робот покупателям.

Робот-пылесос со станцией самоочистки

Что является главным минусом любого робота-пылесоса? Конечно, это маленький контейнер для сбора пыли и мусора. К сожалению, он ограничен физическими размерами самого робота. Поэтому у любого производителя возникает дилемма: установить большой контейнер или более емкий аккумулятор. Но к 2022 году роботы-пылесосы дошли до такого уровня развития, что не приходится чем-то жертвовать.

Как я уже говорил выше, Roidmi Eve Plus оснащен зарядной станцией, при возврате на которую робот-пылесос автоматически очищается. В самой станции есть специальное место для одноразового мусорного мешка объемом три литра. Такой емкости хватит до 60 дней регулярной уборки. Только представьте, вам не придется задумываться об очистке целых два месяца. Круто? Мягко говоря, да.

Отдельно следует отметить и мощность пылесоса. Белая версия имеет мощность всасывания до 2700 Па, а черная — до 3200 Па. Это значения флагманских роботов-пылесосов поэтому можно быть абсолютно спокойными за качество уборки. Чем же еще примечательна эта модель? В первую очередь своими моющими функциями. Благодаря емкости для воды на 250 мл салфетка всегда будет влажной, а пол как следует вымыт.

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С навигацией здесь все тоже очень неплохо. Благодаря лидару четвертого поколения пылесос очень точно сканирует помещение и строит карту. В памяти у него помещается пять разных карт, что отлично подойдет для дома в несколько этажей. Плюс ко всему, робот-пылесос очень точно определяет препятствия, и даже разбросанные детские игрушки не станут для него серьезной помехой. Робот без всяких проблем объедет их и сделает свою работу качественно.

Купить Roidmi Eve Plus (белый)

Купить Roidmi Eve Plus (черный)

Пылесос Roidmi Eve Plus

Самое крутое, что Roidmi Eve Plus поддерживает интеграцию в приложение для управления умным домом Mi Home. Если у вас есть другие приборы с подобной функциональностью, то вы сможете управлять ими из одного места. Многие не покупают роботы-пылесосы из-за малого времени автономной работы. У этой модели такой проблемы нет. Roidmi Eve Plus оснащен аккумулятором на 5200 мАч, что гарантирует время работы до 250 минут. Этого хватит, чтобы провести уборку на площади до 250 квадратных метров.

Если же в процессе уборки батарея неожиданно разрядится, то робот вернется на зарядную станцию, восполнит емкость аккумулятора и продолжит уборку с того места, на котором остановился. Это позволит вам не задумываться о том, где пылесос убрал, а где нет. Отдельно следует отметить и автоматическую регулировку мощности всасывания в зависимости от покрытия пола и общей загрязненности, которую пылесос анализирует сам.

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Как и любой другой робот-пылесос, Roidmi Eve Plus будет практически бессилен на коврах с высоким ворсом. При этом он достаточно легко преодолевает препятствия до 2 см высотой. То есть небольшие пороги для него не станут серьезной проблемой. Понравится вам и то, что не придется постоянно проверять и следить за очисткой пылесоса. В приложении на смартфоне вы сможете всегда найти нужную вам информацию о необходимости заменить мешок, налить воды или статусе уборке.

В приложении же вы всегда сможете запланировать уборку на удобное для вас время, переименовывать разные комнаты и отмечать зоны, в которые роботу нельзя заезжать. Подобный контроль позволяет выполнять уборку максимально качественно и практически не требует от пользователя дополнительного внимания.

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В общем, если вы давно думали о покупке робота-пылесоса или хотите заменить свою более простую модель на что-то крутое и умное, то однозначно стоит присмотреться к Roidmi Eve Plus. Пылесос получился действительно хорошим и может выполнять уборку так, что вам даже можно будет забыть об этой не самой интересной процедуре. Особенно оценят зарядную станцию с мешком для очистки владельцы старых роботов с маленькими контейнерами. За одну уборку мне приходится очищать свой пылесос как минимум два раза. Здесь же робот все сделает сам. Если Roidmi Eve Plus вас заинтересовал, то торопитесь приобрести его со скидкой с 21 по 30 ноября. Обязательно вводите промокод MR1500P2, чтобы сделать цену еще меньше.

Купить Roidmi Eve Plus (белый)

Купить Roidmi Eve Plus (черный)