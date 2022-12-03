Нашли крутой вертикальный пылесос с огромной скидкой. Дайте два!

Роботы-пылесосы это, конечно, здорово, но очень часто таким устройствам не хватает мощности для серьезной уборки. Поэтому после них часто приходится использовать обычный проводной пылесос. Да, это тот, который большой, тяжелый и с неудобным шлангом. Но можно облегчить себе задачу и вместо двух этих устройств купить один вертикальный беспроводной пылесос. К 2022 году эти пылесосы обладают такой мощностью и автономностью, то без проблем заменят вам классический вариант пылесоса.

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Однако в многообразии выбора на рынке очень легко потеряться. Сейчас кто только не выпускает такие устройства. Мы специально для вас нашли крутой вертикальный пылесос от дочерней компании Xiaomi — Lydsto. Модель Lydsto H4 прямо сейчас отдают с отличной скидкой, что позволит вам купить отличного помощника себе домой за приятные деньги. Разбираемся, что предлагает покупателям Lydsto H4 и почему стоит купить именно его.

Мощный вертикальный пылесос

Что самое главное в любом пылесосе? Конечно же, его мощность. Lydsto H4 оснащен бесщеточным двигателем мощностью 1000 Вт, который обеспечивает мощность всасывания до 25 000 Па. Это отличный показатель, который демонстрируют флагманские пылесосы. А благодаря тому, что движок бесщеточный, то и прослужит он вам значительно дольше. Может сложиться ощущение, что двигатель подобной мощности должен высаживать пылесос минут за 5. К счастью, это не так.

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Производитель очень хорошо поработал над автономностью. Lydsto H4 оснастили восемью батареями емкостью 2500 мАч. В совокупности они обеспечивают ему до 60 минут бесперебойной работы. Только представьте, можно пылесосить час, вообще не останавливаясь. Для подобных устройств это отличный показатель, который позволяет с комфортом убрать даже большую квартиру. Вы же никогда не пылесосите без перерывов. То одно, то другое отвлекает от процесса. Поэтому одного заряда хватит без всяких проблем. Чтобы полностью зарядить батарею, вам потребуется три часа. Поэтому планируйте процесс уборки с учетом этой информации.

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Пылесос с самоочисткой

Но больше всего раздражает во время уборки чистить пылесос. Ведь каким бы большим ни был контейнер у вертикального пылесоса, его все равно каждый раз приходится вытряхивать вручную. Но с Lydsto H4 все значительно проще. В комплекте с ним идет специальная базовая станция. В нее вставляется одноразовый мешок на 2,5 литра, и при каждой постановке пылесоса на станцию очистка контейнера происходит автоматически. Через месяц вам надо будет только выбросить мешок и заменить его на новый.

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Удобно? Мягко говоря, да! Просто представьте: не придется вытряхивать контейнер, дышать пылью и грязью. А самое главное, что вероятность рассыпать мусор сводится к нулю. В роботах-пылесосах эта функция появилась уже достаточно давно и было только делом времени, чтобы к ней пришли и вертикальные пылесосы. Вот этот момент настал. Только ради этой возможности я бы рассматривал его к покупке.

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Вертикальный беспроводной пылесос — купить

Lydsto H4 может работать в трех режимах: Eco, Medium и Strong. Каждый из них подходит под конкретные потребности. Переключаться между ними можно с помощью кнопки на ручке в одно касание. Поэтому не обязательно сразу точно выставлять нужный режим. Максимальная мощность всасывания достигается при выборе Strong. Но постоянно использовать этот режим нет никакого смысла. Чаще всего вы будете пылесосить в Eco или Medium. Если делать уборку регулярно, то хватит и режима Eco.

Чтобы пыль из пылесоса не попадала обратно в квартиру, используется трехступенчатая система фильтрации. В нее входят: циклонный фильтр, губчатый фильтр и фильтр H12 HEPA, который препятствует попаданию в воздух даже самых мелких частиц пыли размером до 0,3 микрометра. Отдельно выделю и отличный дизайн этого пылесоса. Трубка выполнена в черном матовом цвете, а щетка и ручка с местом для двигателя и аккумулятора — в белом. Отличное сочетание дополнит любой, даже самый крутой интерьер и не будет смотреться чужеродно.

А благодаря комплектным насадкам вы сможете навести порядок даже в самых труднодоступных местах. На самом деле я давно планировал покупку подобного пылесоса, но что-то постоянно отпугивало. Lydsto H4, как по мне, идеально сбалансированное устройство по всем параметрам. Но что для меня является самым главным — его не надо чистить вручную.

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Как по мне, так надо срочно заказывать этот пылесос. Тем более что с 4 по 9 декабря его можно купить с крутой скидкой. Стандартная цена составляет 24 682 рубля. Если воспользоваться промокодом LYDSTOH410, то стоимость составит всего 19 674 рублей. Только вдумайтесь: вертикальный беспроводной пылесос с мощностью 25 000 Па, аккумулятором со временем работы до 60 минут и самоочищающейся станцией меньше чем за 20 тысяч рублей. Очень крутое предложение.

Купить Lydsto H4