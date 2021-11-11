Недорогой беспроводной пылесос. Какой лучше купить

Считается, что робот-пылесос — это едва ли не самый продвинутый гаджет для дома после умной колонки. В удобстве и уровне автоматизации ему и правда отказать довольно сложно. Другое дело, что по качеству уборки роботы-пылесосы сильно уступают классическим мешковым и безмешковым вариантам. Не та у них сила всасывания, да и с проворностью проблемы. Перелезть через порог высотой в полтора-два сантиметра, не говоря уже о чём-то большем, — для них непреодолимая проблема. Значит, нужно искать что-то ещё.

Самое оптимальное решение для сбора пыли, на мой взгляд, — это не классический или роботизированный, а беспроводной пылесос. Тот самый, который имеет форму стика и встроенный аккумулятор. Такие решения достаточно компактны и удобны в использовании, но при этом обладают достаточно силой всасывания, за счёт чего удаётся обеспечить высокое качество уборки.

Дешёвые аналоги дайсона

Dreame P10 — один из лучших беспроводных пылесосов по соотношению цена-удобство-характеристики. Внешне он ничем не отличается от аналогов, но внутри это настоящая пушка:

Dreame P10 оснащается бесщёточным мотором мощностью 350 Вт и обладает высокой силой всасывания — целых 100 аВт (аэроватт). Это очень неплохой показатель, который превосходит даже некоторые пылесосы Дайсон.

и обладает высокой силой всасывания — целых 100 аВт (аэроватт). Это очень неплохой показатель, который превосходит даже некоторые пылесосы Дайсон. Несмотря на высокую мощность, автономность пылесоса — на достойном уровне. Благодаря батарейке ёмкостью 7*2000 мА*ч он может проработать до 50 минут в эко-режиме. Этого хватит на уборку даже довольно большой квартиры.

в эко-режиме. Этого хватит на уборку даже довольно большой квартиры. Для удобства пользователей Dreame P10 оснащается цветным дисплеем , который демонстрирует текущее состояние пылесоса, уровень зарядки, степень загрязнения и активный режим.

, который демонстрирует текущее состояние пылесоса, уровень зарядки, степень загрязнения и активный режим. Dreame P10 очень лёгок . Без внешнего обвеса его собственный вес составляет всего 1,63 килограмма. Это примерно столько же, сколько весят современные ультрабуки. Значит, ваши руки почти не будут уставать во время уборки.

. Без внешнего обвеса его собственный вес составляет всего 1,63 килограмма. Это примерно столько же, сколько весят современные ультрабуки. Значит, ваши руки почти не будут уставать во время уборки. Dreame P10 оснащён продвинутой системой фильтрации, которая задерживает микрочастицы пыли на 99,89% при размере 0,3 нм, а благодаря подвижной, но мягкой щётке пылесос захватывает больше мусора, не царапая пол.

В комплекте с Dreame P10 поставляется держатель на стену и дополнительная насадка, которая позволит убираться в труднодоступных местах. Благодаря ей можно собрать пыль с выступов, в углах и там, куда не пролезет даже рука, не говоря уже об обычной насадке с крутящейся щёткой. Это очень удобно, если нужно высосать пыль из узких щелей, полок или откуда-то ещё.

При необходимости Dreame P10 можно разобрать практически целиком для основательной чистки. Большинство элементов пылесоса — само собой, кроме электрических — влагостойкие. Поэтому их можно будет не просто отряхнуть от пыли и налипших частиц мусора, но и просто помыть в мыльном растворе. Главное избежать абразивных материалов и совсем уж суровых жидкостей вроде шуманита.

Цена: 11 285 рублей

Промокод OWHP1250

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Сравнение пылесосов Dreame

У Dreame P10 есть улучшенная версия — это Dreame P10 Pro. Внешне они абсолютно одинаковы. Даже вес у них идентичный — 1,63 кг. Но зато продвинутая модель имеет более совершенное техническое оснащение, за счёт чего расширяется спектр применения пылесоса:

Мотор Dreame P10 Pro имеет более высокую мощность — 410 Вт против 350 Вт у простого Dreame P10;

Сила всасывания у Dreame P10 Pro выше — 130 аВт против 100 Вт у Dreame P10;

Время работы Dreame P10 Pro от зарядки немного выше — 60 минут против 50 у Dreame P10;

Комплект поставки Dreame P10 Pro шире, чем у Dreame P10, — он включает в себя ещё и мини-щётку для чистки мебели.

Очень важное улучшение — это более высокая мощность мотора. Благодаря ей повышается сила всасывания пылесоса, вследствие чего он умудряется эффективнее собирать пыль. Так что с помощью Dreame P10 Pro можно будет убирать ковёр с длинным ворсом и даже шерсть за животными, не говоря уже об автомобильных ковриках, в которых всегда столько пыли, что она увеличивает их вес чуть ли не вдвое.

Что лучше: Dreame P10 или P10 Pro? Вопрос сложный. Ответить на него можете только вы, потому что вам как никому другому известны сценарии, в которых вы будете эксплуатировать свой пылесос. Если вам предстоит убираться много и по-долгу, лучше, наверное, взять продвинутую модель. Она и мощнее, и работает дольше. А для обычных сценариев, особенно, если вы не являетесь поклонником ковров с длинным ворсом и мейн-кунов, будет достаточно классического Dreame P10.

Цена: 13 085

Промокод OWHP1250

Купить Dreame P10 Pro

Вместе со скидкой на 1250 рублей, которую можно получить по промокоду OWHP1250 в честь распродажи 11.11, вне зависимости от модели пылесоса, первые 50 покупателей Dreame P10 получат в подарок зубную щётку Oclean X, а 50 покупателей Dreame P10 Pro ждёт продвинутая щётка Oclean X Pro Elite. Кроме того, среди всех купивших пылесос будет разыграно по 2 купона на следующую покупку на АлиЭкспресс номиналом 160 и 190 долларов соответственно.