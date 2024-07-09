Недорогой ноутбук для работы и жизни. Обзор Ninkear A15 Plus

Если даже пристально посмотреть по сторонам, не так легко будет найти недорогой ноутбук в металлическом корпусе, который явно лидирует по соотношению цена/производительность. Одним из ноутбуков, который претендует на это, является Ninkear A15 Plus. Это не самый дешевый ноутбук, но он точно достоин внимания в своей ценовой категории. В любом случае приходится идти на компромиссы, чтобы привлекать внимание покупателей. Мы проверили его на себе и попытались понять, в чем он хорош, а что могло бы быть лучше. А заодно постарались понять, действительно ли он достоин звания выгодного ноутбука. И вот, что у нас получилось.

Что выпускает Ninkear

Ninkear — это китайский бренд, занимающийся производством ноутбуков и других гаджетов. Одной из его ключевых особенностей является стремление выжать максимум из стоимости устройств и качественные материалы корпуса. Все устройства Ninkear, которые я видел, соответствуют этой идеологии.

Сейчас мы будем говорить о тонком и легком ноутбуке Ninkear A15 Plus толщиной всего 14 мм и весом 1.7 кг. Он поставляется с 32 ГБ оперативной памяти, 15,6-дюймовой IPS-панелью, QWERTY-клавиатурой и множеством аксессуаров.

Обзор Ninkear A15 Plus

Как и положено, корпус Ninkear A15 Plus выглядит очень качественно. Более того, чтобы защитить его, производитель буквально все, что только можно, обклеил пленками. Они есть не только на верхней и нижней гранях, но и внутри под крышкой. Пленки есть на трекпаде и тех частях, на которые мы обычно опираемся ладонями, когда печатаем. Я рекомендую их снять, так как скольжение по ним не самое информативное, и по началу я даже хотел раскритиковать трекпад, а потом понял, что все дело в пленке, после снятия которой все стало намного лучше.

Корпус пластиковый, а значит он не будет так сильно греться. Кроме того, он более приятный на ощупь. Но со временем это приведет к износу и царапинам. Лучше сразу задумайтесь о покупке чехла. Хотя я видел людей, которые и алюминиевые корпуса превращают в хлам буквально за пару месяцев использования. Поэтому все зависит от человека.

В целом качество корпуса хорошее. Шарнир экрана мягкий и плавный, а открывается он на 180 градусов. Так будет намного удобнее смотреть видео лежа, читать что-то стоя или просматривать ролики в самолете. Невозможность раскрыть экран на 180 градусов я считаю главным недостатком своего MacBook Pro 14.

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Компактный ноутбук с большим экраном

Приятно, что вся площадь корпуса полностью используется внутренними компонентами. Клавиатура большая, а экран почти безрамочный. На клавиатуре даже есть цифровой блок, аккуратно вписанный правее остальных клавиш. Поэтому, если вы много работаете с цифрами, пользоваться Ninkear A15 Plus вам будет более удобно, чем другими устройствами.

Веб-камера имеет разрешением только 720p, что сейчас кажется не таким большим значением, но для простого общения по видеосвязи этого достаточно. Микрофон один и в шумных местах или на ветру качество звука может ухудшиться. Если вы часто общаетесь по видеосвязи на рабочем месте, лучше купить отдельную камеру, которая выдаст более качественную картинку за очень небольшие деньги. Альтернативой будет покупка существенно более дорого компьютера, но я думаю, выбор очевиден.

Что я точно оценил по достоинству, так это клавиатура. Она не только приятная на ощупь, но и имеет близкий к идеальному ход (для меня). Удивительно, но ярко выраженного щелчка нет, хотя при этом она все равно информативная, и печатать даже большие тексты будет приятно. Для удобства использования в темное время суток есть встроенная подсветка.

Отдельного внимания заслуживает трекпад. На мой взгляд, он недостаточно скользкий, но этот вопрос, скорее всего, решится со временем, когда он немного заполируется пальцами. С другой стороны, даже в таком формате я привык к нему довольно быстро. Зато он действительно большой, а это уже удивительно, учитывая размеры трекпадов моделей конкурентов.

Ноутбук с большим экраном

Единственная претензия к экрану касается его яркости. Она более чем достаточная для использования в помещении, но не очень подходит для улицы. Наверное, можно назвать это общей проблемой относительно недорогих ноутбуков, которые все как один имеют яркость 250 кд/м². Еще есть небольшие искажения цветов, которые заметят только люди, работающие с графикой и цветом. При печати текстов, работе с таблицами или просмотре фильмов заметить это будет просто невозможно.

Разрешение экрана Ninkear A15 Plus Full HD, контрастность 800:1, а плотность пикселей 141 точка на дюйм. Частота ограничена значением 60 Гц. В целом все стандартно. Зато тут нет мерцания, а высокая скорость отклика и минимальные искажения под углом, благодаря IPS-матрице, создают приятное впечатление. Тем более, что экран занимает более 90% площади крышки, а толщина рамки составляет всего 5 мм.

Можно ли играть на Ninkear A15 Plus

Ноутбук работает под управлением AMD Ryzen 7 5700U с частотой до 4.3 ГГц. Его можно назвать несколько устаревшим, но он все еще заслуживает место в относительно недорогом ноутбуке, выдавая достаточные для его работы характеристики. Тем более, благодаря 8 ядрам Zen 2 и 16 потокам процессор все еще может предложить впечатляющую производительность. Он даже позволяет поиграть на Ninkear A15 Plus.

Ninkear A15 Plus оснастили 32 ГБ оперативной памяти, и это предсказуемо DDR 4 (3 200 МГц). Если вам будет надо, то объем можно увеличить, заменив основную планку на более емкую. Поэтому получить многоканальный режим не получится, но заменить планку можно на аналогичную с объемом 64 ГБ.

Работает ноутбук при довольно низком TDP, благодаря чему он является очень тихим, а дополняется это большим вентиляционным отверстием снизу. Сравнить его с чем-то другим довольно сложно, но почти все ноутбуки, которыми я пользовался в личных или рабочих целях, работают более шумно. Наверное, кроме только MacBook Pro 14 на M1 Pro, но это уже совсем другая история с кратно более высоким ценником.

Добавить про TDP можно то, что он относится к более производительному процессору, чем обычно используются в ноутбуках этой ценовой категории. Чаще всего используются Intel Core i3 или Ryzen 3, а они сами по себе менее производительные. Поэтому лучше взять более мощный процессор и выжать из него меньше, чем давить все соки из более простого процессора. И даже то, что он не самый новый, играет ему только в плюс.

Что касается производительности, то при работе с документами, веб-серфиге и даже в простеньких играх вы точно не заметите нехватки производительности. Многоядерная производительность AMD Ryzen 7 5700U по-прежнему очень актуальна и может конкурировать с Intel Core i7-1360P, хотя и сильно отстает от нового Intel Core Ultra 7 155H.

Твердотельный накопитель NVMe на 1 ГБ от Gofatoo подключен через интерфейс PCI Gen 3.0. По скорости чтения SSD находится примерно на одном уровне с Samsung SSD 970 EVO Plus, который можно найти во многих конкурирующих ноутбуках. Вы получите скорость около 3300–3500 МБ/с, а если захотите расширить хранилище, то сделать это можно до 4 ТБ.

Дискретной графики в тонком ноутбуке Ninkear A15 Plus нет. А значит со всеми вычислительными задачами, касающимися графики, приходится справляться интегрированному видеоядру с частотой 1.9 ГГц. Поэтому игры, как я и говорил, возможны, но лучше как-то без них. Современные AAA-тайтлы вызовут разочарование своей частотой кадров, и поэтому про них лучше забыть.

Добавив пару слов о звуке, скажу, что он тут есть, и разобрать речь можно. Слушать музыку тоже можно, но лучше купить отдельную беспроводную колонку. Не поймите неправильно. Посмотреть кино в отпуске или командировке можно, но слушать музыку в течение всего дня — не стоит.

Ноутбук, который не надо часто заряжать

Большую часть внутреннего пространства корпуса занимает аккумулятор емкостью 57 Вт-ч. Выше я уже говорил об экономичном процессоре с низким TDP. Благодаря такой связке достигается вполне приличное время автономной работы. При обычном использовании ноутбук будет работать примерно 8-10 часов, что больше, чем у многих конкурентов. Больше могут предложить лишь единицы моделей, и все они стоят дороже.

Заряжается ноутбук от комплектного блока питания мощностью 65 Вт. Но если вы его забудете дома, переживать не стоит. Есть поддержка Power Delivery, которая позволит зарядить компьютер через разъем USB Type-C.

Стоит ли покупать Ninkear A15 Plus

Подводя итоги, можно сказать, что мы получили привлекательный, но точно не лучший ноутбук. В своей категории Ninkear A15 Plus хорош, но есть модели дороже и лучше. Есть ощущение, что главной задачей было сделать недорогое устройство с оптимальным соотношением цены и качества. На многом пришлось сэкономить. Среди пунктов экономии можно упомянуть одноканальную оперативную память, пластиковый корпус и не самый мощный процессор.

Зато компьютер получился тонким, стильным и имеет достаточную производительность. Играть можно, хоть и не в AAA-тайтлы. Работать можно, но не с графикой и желательно не на ярком солнце.

Более дешевые ноутбуки от известных производителей, таких как HP или Asus, обычно имеют значительно более слабые процессоры. При этом большой аккумулятор и лицензия Windows 11 Pro так же не часто встречается в этой ценовой категории. А ведь куда лучше купить сразу готовое решение, а не искать винду и устанавливать ее отдельно.

Я ожидал от него меньшего, но свою цену, как по мне, он точно отрабатывает. Пользоваться им можно, но себе я бы такой купил только в прошлой жизни, когда я только работал с текстами. Уже некоторое время я активно работаю с фото и видео, а значит мне нужна высокая производительность и отменный экран. Но если вы обычный человек с обычной работой, то точно можно брать!

Купить Ninkear A15 Plus