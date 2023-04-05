Немного необычной, но полезной дичи с АлиЭкспресс

На AliExpress каждый день появляются все новые и новые гаджеты, которые становятся неотъемлемой частью нашей жизни. Но помимо тех, которые уже успели завоевать свою популярность, существуют и такие, которые выглядят довольно необычно и заставляют задуматься о том, как можно применить их в повседневной жизни. Они могут быть как полезными, так и просто забавными, но они всегда интересны, а найти их иногда очень сложно. Мы сделали это, чтобы вам было проще.

Зарядка в виде браслета

Помните, как часто приходится спрашивать у людей, есть ли у них зарядка для телефона? С таким браслетом об этом можно забыть. Просто надеваете его на запястье, и зарядка всегда под рукой. Особенно актуально это в современном транспорте, где почти всегда есть USB-разъемы.

Цена: 160 рублей

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Карманный тестер воды

Товары с АлиЭкспресс, которые можно купить, когда не знаешь, чем себя порадовать.

Качество воды всегда важно иметь в виду прежде, чем пить ее. Этот тестер занимает места не больше, чем авторучка, но позволяет проверить качество воды. Оно будет отображаться на небольшом экране. Прибор работает от батареек, но в комплект они не всходят.

Цена: 800 рублей

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Измеритель температуры и влажности для дома

Этот прибор очень маленький, но может показывать температуру и влажность в помещении, а заодно передавать все это на хаб Xiaomi, поддерживающий Bluetooth. Так результаты будут доступны в приложении умного дома, а не только на экране прибора.

Цена: 560 рублей (комплектом дешевле)

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Ультразвуковая ванна для дома

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Чистка ультразвуком очень эффективна. Просто кладете в такую ванну очки, украшения, приборы или инструменты, и мелкие вибрации выбивают всю грязь из труднодоступных мест. Например, из цепочки. Главное — не оставляйте вещи в ней на долго. Если передержать, они сами начнут разрушаться. Но, в целом, в быту такая вещь незаменима.

Цена: 2 060 рублей

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Профессиональный набор инструментов

Это просто хорошие инструменты для дома. Они разделены на ящики и аккуратно в них лежат. Для хранения их можно собрать в небольшой сундучок и убрать. В наборе 100 предметов, включая отвертки, торцевые головки, воротки, пинцеты и другие инструменты. Стоит дорого, но сделано качественно.

Цена: 4 360 рублей

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Портативный массажер Xiaomi

Отличные товары с АлиЭкспресс, которые пригодятся всегда. За ними не нужно идти в магазин.

Этот гаджет просто вешается на шею и вибрирует, разминая ее. Сказать, что это профессиональный и очень эффективный инструмент, нельзя, но просто для приятных ощущений купить его точно можно. Есть несколько скоростей и возможность отрегулировать положение вибрирующих элементов под ваши параметры шеи.

Цена: 1 360 рублей

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Автоматический выдаватель зубочисток

Взять зубочистку из баночки часто бывает проблемой. То они не вываливаются вообще, а то вываливаются по несколько штук. С этим прибором вам вообще не придется ничего брать в руки. Просто подносите руку, крышка приподнимается и вам выдается одна зубочистка. Немного странное устройство, но в целом кажется удобным. Есть версия с батарейками и со встроенным аккумулятором. Вторая стоит на 150 рублей дороже.

Цена: 1 350 рублей

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Тапки в стиле Кроксов от Xiaomi

Все знают, как выглядят Crocs. Оригинал стоит дорого, а подделки часто разваливаются буквально на глазах. Тут мы получаем похожие тапки по довольно приятной цене. А то, что их сделала Xiaomi, является своего рода гарантией качества. На выбор есть несколько стильные расцветок.

Цена: 1 030 рублей

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Складной вентилятор для шеи в жару

10 отличных товаров с AliExpress дешевле 1000 рублей.

Этот гаджет отлично подойдет для переполненного транспорта в час пик летом, когда даже кондиционер, если он есть, не справляется. Суть проста! Вешаете его на шею, гаджет забирает воздух спереди и выдает широким потоком вдоль шеи в сторону головы. С ним точно будет комфортнее, чем без него.

Цена: 1 580 рублей

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Портативный микроскоп

Этот небольшой микроскоп можно взять с собой куда угодно и изучать, как устроен мир. Надо приложить его к листику, дереву или другим изучаемым объектам, и можно погружаться в микромир. Так вы или ваши дети посмотрите на окружающий мир с новой стороны.

Цена: 1 600 рублей

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