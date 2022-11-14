Необычные товары с АлиЭкспресс, которые я уже купил, а вы — нет

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Иван Герасимов 0

На АлиЭкспресс регулярно попадаются прикольные полезные товары, которые даже спустя годы довольно редко покупают. А зря: у них очень интересная задумка, просто не каждый рискует пробовать что-то новое. Вот, например, очки с блютузом — может показаться, что это ерунда, а стоит попробовать и уже невозможно оторваться. Нашли для вас 10 отличных товаров с высокой оценкой, которые точно вам пригодятся в жизни. Некоторыми, возможно, начнете пользоваться каждый день!

Необычные товары с АлиЭкспресс, которые я уже купил, а вы — нет. Нашли для вас редкие товары, которые стоит попробовать! Фото.

Нашли для вас редкие товары, которые стоит попробовать!

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Недорогой рюкзак Xiaomi

Недорогой рюкзак Xiaomi. Классный вместительный рюкзак Xiaomi отдают дешево. Надо брать! Фото.

Классный вместительный рюкзак Xiaomi отдают дешево. Надо брать!

Согласитесь, довольно сложно найти вместительный рюкзак от известного бренда да еще и по невысокой цене? К счастью, такой есть у Xiaomi: туда без проблем поместится ноутбук до 15,6 дюйма, места внутри много, а конструкция способствует тому, чтобы рюкзак не «раздувало».

Цена: 1450 рублей

Классный рюкзак дешево

Телефонная трубка для смартфона

Телефонная трубка для смартфона. Просто прикольный гаджет, который можно использовать для разговоров по видеосвязи! Фото.

Просто прикольный гаджет, который можно использовать для разговоров по видеосвязи!

Просто прикольный аксессуар для тех, кто пользуется старым смартфоном или мобильником в офисе! Не нужно лишний раз брать в руки устройство, ведь можно поднять трубку! Стоит очень дешево, а вот применение каждый найдет по-своему.

Цена: 170 рублей

Необычная гарнитура для телефона

Необычная кружка для чая

Необычная кружка для чая. Симпатичный подарок, если совсем отчаялись и не можете найти ничего подходящего. Фото.

Симпатичный подарок, если совсем отчаялись и не можете найти ничего подходящего

Если искали прикольную кружку для чая, кофе и других горячих напитков, присмотритесь к этой: она сделана с рисунками животных и поставляет в комплекте с забавным блюдцем-крышечкой, поэтому за тарелкой для пирожного или торта далеко тянуться не придется!

Цена: 900 рублей

Крутая кружка с блюдцем

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Настенный магнитный держатель

Настенный магнитный держатель. Классное решение для тех, кто не хочет портить стену. Фото.

Классное решение для тех, кто не хочет портить стену

Установка любого роутера или держателя сопряжена с лишней грязью, иногда и вовсе стену приходится сверлить. Но это можно избежать, купив удобные магнитные держатели: они удобно крепятся и позволяют легко установить любой предмет, включая лампу освещения.

Цена: 250 рублей

Магнитный держатель

Кухонные весы

Кухонные весы. Хорошие весы для кухни. Всегда точные показания. Фото.

Хорошие весы для кухни. Всегда точные показания

Если питаетесь правильно, то наверняка высчитываете массу продуктов максимально точно. На глаз так сделать не получится, поэтому вам пригодятся кухонные весы. У продавца есть гаджет, который взвесит до 5 кг или до 10. В принципе, вполне хватит и первого варианта — настоятельно рекомендую.

Цена: 710 рублей

Удобные весы

Умная кормушка для животных

Умная кормушка для животных. Удобный гаджет для владельцев домашних животных. Пользоваться очень легко. Фото.

Удобный гаджет для владельцев домашних животных. Пользоваться очень легко

Казалось бы, это просто миска с весами. Что в ней такого? А то, что многие животные питаются сухим кормом и вес порции нужно подбирать аккуратно. Вместо того, чтобы сыпать примерно, можно воспользоваться встроенными весами. Плюс миска покрыта антибактериальным пластиком, который не дает микробам распространяться. Можно спокойно мыть ее, не боясь залить электронику.

Цена: 1350 рублей

Кормушка для животных с весами

Портативный кофейник

Портативный кофейник. Купил портативный кофейник два года назад — очень полезный гаджет, как оказалось! Фото.

Купил портативный кофейник два года назад — очень полезный гаджет, как оказалось!

Если часто путешествуете и ни в каком виде не потребляете сублимированный кофе, то вас выручит портативный кофейник: в нем есть не только сама кофемашина, но и ручная кофемолка, так сказать, два в одном. Подойдет для любой кружки и занимает мало места!

Цена: 1200 рублей

Кофейник на все случаи жизни

Время покупок: 10 крутых чехлов для смартфонов Xiaomi

Ремешок для Mi Band

Ремешок для Mi Band. Ремешки очень качественные. Попробовал сам — рекомендую вам! Фото.

Ремешки очень качественные. Попробовал сам — рекомендую вам!

Ремешков для Mi Band на Али очень много, но именно у этого продавца мне больше всего нравится ассортимент и качество: носятся долго, не рвутся да и цена приятная. Оценят те пользователи, кому нравятся однотонные ремешки.

Цена: от 30 рублей

Ремешок для Mi Band

Умные очки с блютузом

Умные очки с блютузом. Ради интереса купил себе такие. Оказалось — очень удобно! Фото.

Ради интереса купил себе такие. Оказалось — очень удобно!

К сожалению, толковых умных очков пока нет. Но даже в этом варианте от гаджета много пользы: можно слушать музыку через Bluetooth. Кроме того, они защищены от воды, а в наличии есть несколько цветов линз. Недорогой, но интересный подарок для тех, у кого уже есть вообще все гаджеты.

Цена: 1200 рублей

Умные очки Lenovo купить

Наушники в форме сережек

Наушники в форме сережек. Наушники выглядят довольно интересно и звучат неплохо. Обязательно попробуйте. Фото.

Наушники выглядят довольно интересно и звучат неплохо. Обязательно попробуйте

Один из самых недооцененных гаджетов — наушники в виде сережек. Куда ни глянь, а количество заказов у них стремится к нулю. А зря: они удобно крепятся к уху и не дают ему устать. Внутри есть силиконовая насадка, чтобы аксессуар плотно сидел в ухе.

Цена: 1000 рублей

Необычные наушники

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