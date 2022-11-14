Необычные товары с АлиЭкспресс, которые я уже купил, а вы — нет

На АлиЭкспресс регулярно попадаются прикольные полезные товары, которые даже спустя годы довольно редко покупают. А зря: у них очень интересная задумка, просто не каждый рискует пробовать что-то новое. Вот, например, очки с блютузом — может показаться, что это ерунда, а стоит попробовать и уже невозможно оторваться. Нашли для вас 10 отличных товаров с высокой оценкой, которые точно вам пригодятся в жизни. Некоторыми, возможно, начнете пользоваться каждый день!

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Недорогой рюкзак Xiaomi

Согласитесь, довольно сложно найти вместительный рюкзак от известного бренда да еще и по невысокой цене? К счастью, такой есть у Xiaomi: туда без проблем поместится ноутбук до 15,6 дюйма, места внутри много, а конструкция способствует тому, чтобы рюкзак не «раздувало».

Цена: 1450 рублей

Классный рюкзак дешево

Телефонная трубка для смартфона

Просто прикольный аксессуар для тех, кто пользуется старым смартфоном или мобильником в офисе! Не нужно лишний раз брать в руки устройство, ведь можно поднять трубку! Стоит очень дешево, а вот применение каждый найдет по-своему.

Цена: 170 рублей

Необычная гарнитура для телефона

Необычная кружка для чая

Если искали прикольную кружку для чая, кофе и других горячих напитков, присмотритесь к этой: она сделана с рисунками животных и поставляет в комплекте с забавным блюдцем-крышечкой, поэтому за тарелкой для пирожного или торта далеко тянуться не придется!

Цена: 900 рублей

Крутая кружка с блюдцем

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Настенный магнитный держатель

Установка любого роутера или держателя сопряжена с лишней грязью, иногда и вовсе стену приходится сверлить. Но это можно избежать, купив удобные магнитные держатели: они удобно крепятся и позволяют легко установить любой предмет, включая лампу освещения.

Цена: 250 рублей

Магнитный держатель

Кухонные весы

Если питаетесь правильно, то наверняка высчитываете массу продуктов максимально точно. На глаз так сделать не получится, поэтому вам пригодятся кухонные весы. У продавца есть гаджет, который взвесит до 5 кг или до 10. В принципе, вполне хватит и первого варианта — настоятельно рекомендую.

Цена: 710 рублей

Удобные весы

Умная кормушка для животных

Казалось бы, это просто миска с весами. Что в ней такого? А то, что многие животные питаются сухим кормом и вес порции нужно подбирать аккуратно. Вместо того, чтобы сыпать примерно, можно воспользоваться встроенными весами. Плюс миска покрыта антибактериальным пластиком, который не дает микробам распространяться. Можно спокойно мыть ее, не боясь залить электронику.

Цена: 1350 рублей

Кормушка для животных с весами

Портативный кофейник

Если часто путешествуете и ни в каком виде не потребляете сублимированный кофе, то вас выручит портативный кофейник: в нем есть не только сама кофемашина, но и ручная кофемолка, так сказать, два в одном. Подойдет для любой кружки и занимает мало места!

Цена: 1200 рублей

Кофейник на все случаи жизни

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Ремешок для Mi Band

Ремешков для Mi Band на Али очень много, но именно у этого продавца мне больше всего нравится ассортимент и качество: носятся долго, не рвутся да и цена приятная. Оценят те пользователи, кому нравятся однотонные ремешки.

Цена: от 30 рублей

Ремешок для Mi Band

Умные очки с блютузом

К сожалению, толковых умных очков пока нет. Но даже в этом варианте от гаджета много пользы: можно слушать музыку через Bluetooth. Кроме того, они защищены от воды, а в наличии есть несколько цветов линз. Недорогой, но интересный подарок для тех, у кого уже есть вообще все гаджеты.

Цена: 1200 рублей

Умные очки Lenovo купить

Наушники в форме сережек

Один из самых недооцененных гаджетов — наушники в виде сережек. Куда ни глянь, а количество заказов у них стремится к нулю. А зря: они удобно крепятся к уху и не дают ему устать. Внутри есть силиконовая насадка, чтобы аксессуар плотно сидел в ухе.

Цена: 1000 рублей

Необычные наушники