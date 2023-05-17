Необычный пылесос, портативный отпариватель и другие крутые товары с AliExpress

Самые хорошие товары на AliExpress не всегда лежат на поверхности. Иногда найти их довольно сложно и надо перебрать огромное количество разных предложений, чтобы найти тот магазин, из которого привезут качественный товар и сделают это быстро. Чтобы вам не приходилось перебирать записи и копаться в отзывах, мы взяли это на себя и еженедельно предлагаем вам много всего интересного, не ограничиваясь какой-то одной тематикой. Мы сами заказываем эти товары для себя, и поэтому можем смело советовать их.

Брелок в виде поршня

Для всех фанатов автомобильной и мотоциклетной тематики создан такой брелок. Он выполнен в виде поршня двигателя внутреннего сгорания. Шатун и сам поршень имеют сцепку и двигаются относительно друг друга. Размер позволяет комфортно повесить его на ключи. Но использование возможно в качестве украшения рюкзака или других вещей.

Цена: 95 рублей

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Портативный отпариватель Xiaomi

Товары с AliExpress для тех, кому не все равно, что покупать

Отпаривание одежды позволяет разгладить складки намного проще и быстрее. Так же этот прибор незаменим при необходимости прогладить шторы, декорации, мебель, верхнюю одежду и другие вещи, которые нельзя расстелить на гладильной доске. А еще так можно проводить дезинфекцию, ведь температура пара очень высокая.

Цена: 1 850 рублей

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Скрытая подставка для специй

А как у вас на кухне хранятся специи? Стоят на полке, разбросаны везде, хранятся в заводских пакетах? Все эти варианты имеют право на жизнь, но они не оптимальны. С таким держателем можно разместить их скрыто. В лотке баночки находятся горизонтально, а когда лоток выдвигается, он опускается в обычное положение. Можно закрепить внутри или снаружи шкафа над рабочей поверхностью кухни.

Цена: 810 рублей

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Складная дорожная сумка

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Этот мешок для вещей сделан из сетки и имеет затяжку сверху. Его можно брать с собой в поход, поездку или просто на дачу. Они складываются до минимального объема, а потом в них можно положить какие-то вещи. Есть несколько размеров и выбрать их можно при оформлении заказа.

Цена: от 240 рублей

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Стильный велосипедный звонок

Этот звонок не похож на традиционный ”колокольчик”, как на стойке регистрации в гостинице. Он представляет из себя кольцо, которое крепится на руль. При спускании специального курка он бьет по металлической пластине, а та издает громкий звонкий звук. На выбор есть несколько цветов, а небольшая цена делает его еще более привлекательной.

Цена: 130 рублей

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Перезаряжаемые аккумуляторы

Просто хорошие товары, которые можно и нужно купить на AliExpress.

Аккумуляторы намного лучше обычных батареек. Особенно, если вы используете их в радиоуправляемых моделях, игрушках или фототехнике. Так перезаряжать их будет проще и дешевле, чем покупать новые. Если вы уже выбрали этот путь и у вас есть зарядка, можете докупить сами аккумуляторы тут и очень недорого. Есть модели формата АА и ААА.

Цена: от 430 рублей (за 8 штук)

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Пылесос для мебели

Отличные недорогие товары с АлиЭкспресс, от которых больше пользы, чем вы думаете.

С такой портативной штукой можно легко убрать крошки, пыль и другие загрязнения с постельного белья и мягкой мебели. Турбощетка собирает всю грязь и пыль, заталкивая ее в контейнер. Так для уборки не придется доставать большой пылесос — просто проводите этим прибором и готово.

Цена: 3 600 рублей

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Электрическая отвертка для мелких работ

Такая отвертка вряд ли поможет, если вам надо повесить картину на стену, вкрутив туда саморез. Зато она точно пригодиться при проведении работ по ремонту электроники или если вы увлекаетесь моделизмом. В наборе больше двух десятков бит, сама отвертка и несколько дополнительных инструментов.

Цена: 1 880 рублей

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