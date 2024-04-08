Ни в коем случае не покупайте Dyson. Soocas Nova Pro — фен-стайлер, который и круче, и дешевле

Что может быть банальнее, чем фен? Наверное, ничего. Обычный нагревательный прибор, совмещенный с вентилятором для направленного обдува и сушки волос, который есть у всех. Казалось бы, чем он проще, тем лучше. Но не тут-то было. Ведь недаром Dyson завоевал такую популярность в мире. Все дело в способности правильно и, что самое главное, безопасно сушить волосы, сохраняя их жизненную красоту, естественный блеск и легкость расчесывания. Но Дайсон — это штука слишком дорогая и, я бы сказал, опасная, поскольку найти сегодня оригинал практически невозможно. То ли дело Soocas Nova Pro.

Недорогой и красивый фен-стайлер

Если вы ищете продвинутый фен, который гарантированно не убьет ваши волосы, а сохранит в них здоровье и жизненную силу, то ваш выбор определенно — Soocas Nova Pro. В отличие от многих других устройств этой категории, Nova Pro оснащается мотором повышенной производительности, который способен выдавать до 110 000 оборотов в минуту, создавая воздушный поток скоростью 62 метра в секунду. При этом даже на пиковой скорости фен не будет шуметь как боинг. Громкость его работы составляет всего 58 дБ, что можно назвать приемлемым показателем, чтобы не разбудить никого из домочадцев утром.

А, поскольку это еще и стайлер, Soocas Nova Pro можно использовать и в качестве инструмента создания стильных причесок. Он может использоваться как для выпрямления волос, так и для завивки или выравнивания локонов. Стайлер позволит разнообразить вашу индивидуальность сразу несколькими способами: от идеально гладких до ярко выраженных волн и кудрей.

Совладать с потоком такой силы позволяет несколько режимов сушки, позволяющих изменить интенсивность обдува. При необходимости вы можете выбрать пиковую скорость и даже обладательницы длинных волос смогут высушить их за 3-5 минут. Отличное, надо сказать, значение. Быстрее будет только обриться наголо, потому что ни один другой прибор этого сегмента не справится с сушкой настолько быстро. А главное, безопасно, ведь Soocas Nova Pro контролирует как скорость, так и температурный режим.

Фен, который не пересушивает волосы

Одной из главных проблем современных фенов является высокая температура сушки. Действительно, это позволяет сократить время, которое требуется на удаление влаги, но есть у данного способа одно «но». Оно заключается в том, что влага удаляется не только с поверхности волоса, но из его сердцевины. В результате это приводит к его иссушению, нарушению структуры и ломкости. Наверняка вы видели прически, похожие на вороньи гнезда? Дело не шампуне, как думают многие, а в экстремально высоких температурах, воздействующих на волосы при сушке.

Купить Soocas Nova Pro

Чтобы не допустить этого, инженеры Soocas реализовали очень интересную систему защиты от перегрева. Постоянно фен выдувает воздух с температурой 16-25 градусов Цельсия. Это довольно прохладный поток. Но, чтобы не сушить волосы только им, Nova Pro время от времени повышает температуру до 75 градусов, формируя тем самым нечто вроде контрастного душа для волос. Такой способ эффективно удаляет влагу с поверхности, но при этом не прогревает волосы насквозь, чтобы высушить их сердцевину.

Как можно настроить фен

При желании, впрочем, вы можете самостоятельно сконфигурировать и температурный режим Soocas Nova Pro, и скорость обдува. Для этого фен оснащен соответствующими переключателями, которые позволяют вручную настраивать пресеты в зависимости от личных предпочтений.

Пользователям по умолчанию доступно 4 температурных режима:

Теплый

Горячий

Холодный

Попеременное чередование

А, чтобы вам не пришлось опираться на личные ощущения, светодиод, расположенный с внешней стороны (так его лучше видно в зеркале) подскажет, какой режим выбрать соответствующей цветовой индикацией. Теплый — желтый, горячий — алый, холодный — голубой, чередование — перламутровый.

Купить Soocas Nova Pro

Что касается скорости обдува, то и ее можно настроить, выбрав щадящий или интенсивный. Таким образом на выходе вы получаете как минимум 8 сценариев сушки. А, если добавить к ним еще и ионизацию, которая — будем честны — многим в принципе не нужна, пресетов окажется еще больше. Но об этом ниже.

Фен с ионизацией как Дайсон

Soocas Nova Pro — это не просто фен, а полноценное устройство для ухода за волосами. Поэтому, помимо контроля температур, данная модель может похвастать еще и функцией ионизации. Специальный блок, встроенный в фен, направляет поток в 200 миллионов заряженных ионов, которые оказывают положительное воздействие на волосы. Они делают их более гладкими и блестящими. А практическая цель, которую помогает достичь, ионизация, — это легкое расчесывание и препятствие спутыванию.

Впрочем, Soocas Nova Pro может помочь в этом не только косвенно, воздействуя на волосы разряженными ионами, но и комплектными насадками. Не забывайте, что Nova Pro — это не только фен, но и стайлер. В комплекте с ним идет 4 сменных насадки, одна из которых — это самозакручивающаяся насадка для завивки. Фен имеет специальный привод, который и приводит ее в движение. Таким образом вы сможете накрутить себе локоны и похвастать перед коллегами голливудской волной.

Купить Soocas Nova Pro

Все это добро поставляется в классной подарочной упаковке из качественного картона. А для транспортировки фена, чтобы его можно было взять с собой в отпуск или командировку, предусмотрен бархатный футляр, куда помещается полный набор. Таким образом вам не придется возить с собой лишний вес в виде картонного короба. Просто сложите комплект из фена и необходимых насадок в чехол и уложите на дно рюкзака или чемодана. Они вам там точно не помешают благодаря небольшому весу (фен весит всего 480 гр) и компактным размерам.