Никому ненужный гаджет от Microsoft еще и задерживается

Я всегда говорил, что выступаю за все новое. Мне нравится, когда производители пробуют свои силы и предлагают что-то необычное и перспективное. Вот только иногда они перегибают палку и начинают что-то совершенно непонятное. Особенно часто так получается, когда новое предлагают ради самого факта нового. Это относится к новому продукту от Microsoft, который пообещали выпустить еще в прошлом году, но до сих пор не могут этого сделать. Сказать, что мы сильно расстроены, нельзя, но сам факт того, что компания что-то пообещала, а потом отложила на неопределенный срок, вызывает некоторые вопросы. Из того, что действительно ждали, можно вспомнить AirPower от Apple. Впрочем, в случае с Microsoft шансы еще есть, но нужно ли нам ее новое устройство — это вопрос.

Складное устройство от Microsoft

Ранее на этой неделе Microsoft намекнула, что выход ее складного планшета Surface Neo на платформе Windows был отложен на неопределенный срок. Но как насчет ее другого складного продукта — Surface Duo? Пока запуск запланирован на 2020 год, но более точно, когда это случится, непонятно. Особенно на фоне того, что сейчас творится в мире.

Microsoft впервые анонсировала Surface Duo вместе с находящимся теперь в подвешенном состоянии Surface Neo на пресс-конференции в октябре 2019 года. Хотя устройство в сложенном виде и имеет размер смартфона, Microsoft не позиционирует его как телефон. Продукт, который позже был замечен в общественных местах в феврале 2020 года, будет иметь два дисплея, которые разделены складным шарниром. Пользователь получит возможность использовать одно приложение на одном экране, а другое приложение — на втором экране, а некоторые приложения можно расширить на оба дисплея. Вроде хорошо, но зачем?

Когда выйдет Microsoft Surface Duo

Microsoft не раскрыла большую часть спецификаций Surface Duo. Устройство на пресс-конференции имело процессор Qualcomm Snapdragon 855 и работало на Android 9 Pie. Хочется верить, что спустя столько времени в финальной версии появится что-то более новое. Хотя бы Android 10, а то и грядущий Android 11. Цена пока не называлась, поэтому компания имеет определенную свободу маневра для того, чтобы что-то поменять в конструкции и скорректировать цену, которая совершенно точно обсуждалась внутри компании.

Так же по слухам разработка ранее анонсированного планшета Surface Neo на базе Windows действительно была приостановлена.

Директор по продуктам Microsoft Панос Панай (Panos Panay) написал в блоге, что теперь компания «будет искать подходящий момент», чтобы выпустить устройства с двумя экранами под управлением Windows 10X, которая ранее была разработана специально для таких продуктов. Windows 10X все еще находится в разработке, но теперь будет использоваться в первую очередь на новых одноэкранных продуктах.

Microsoft рискнула, обнародовав Surface Neo и Surface Duo за год до предполагаемой даты выпуска. Теперь, когда планшет Neo законсервирован, дело за Surface Duo, чтобы выяснить, может ли это повлиять на общие планы Microsoft в отношении аппаратного обеспечения Surface. Компания только что анонсировала обновление некоторых своих старых продуктов Surface, включая ноутбук Surface Book 3 2-в-1 и планшет Surface Go 2.

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Минусы складных устройств

Когда производители выпускают планшеты или смартфоны, которые не поражают производительностью, но предлагают интересный дизайн, это хорошо. Выпуск устройств с необычными особенностями, вроде сжимаемых граней или выезжающей камеры — это тоже здорово. Даже выход смарфтонов со складным экраном заслуживает внимания и уважения, несмотря на их ценник и сомнительную на сегодня функциональность. Пусть у них будет складка и пусть они ломаются, но это действительно тянет на продукт будущего.

Конечно, возможность разделения приложений звучит заманчиво, но такое разделение можно сделать на любом обычном планшете. Реализовано это будет даже лучше, так как можно перетаскивать контент из одного приложения в другое и палец не будет спотыкаться об этот порожек.

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Да, складное устройство будет более компактным, но для этого и разрабатываются смартфоны со складным экраном, которые в обычном состоянии компактные, а в разложенном превращаются почти в планшет. Это действительно удобно, так как дает возможность реализовать идею ”два в одном”. Расскажите в нашем чате, нужно ли вам такое устройство.

Вариант от Microsoft на этом фоне выглядит как складное устройство эконом-класса. Конечно, оно найдет своих покупателей, но есть ощущение, что ценник на него будет очень нескромным, и таких покупателей будет немного. Как говорится, поживем увидим, но лично у меня пока не возникло ни малейшего желания познакомиться с этим устройством поближе, хотя у меня есть склонность переоценивать новинки и ждать возможности познакомиться с ними лично. Разочарование приходит уже потом, но до выхода я хочу попробовать все. Все, кроме складного Surface.