Nothing готовит новые прозрачные наушники. Мы уже знаем о них все

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Артем Сутягин

Всегда интересно следить за развитием потенциально успешного проекта. Особенно, когда он начинался так громко и у его истоков стоял человек, который уже добился успехов в индустрии, создав смартфоны OnePlus, которые в некотором роде перевернули привычные представления о смартфонах, показав, что флагманские характеристики не обязательно должны стоить дорого. Возможно, именно они в свое время сдержали цены флагманов, и поэтому они сейчас стоят не так дорого, как могли бы. Начинал его стартап Nothing не со смартфонов, а с наушников. И было бы логично, что эта история получит продолжение. И вот мы дождались.

Nothing готовит новые прозрачные наушники. Мы уже знаем о них все. Ждем новинку в самое ближайшее время. Фото.

Ждем новинку в самое ближайшее время.

Когда выйдут Nothing Ear (2)

Все началось в далеком теперь 2021 году, когда технический стартап Nothing выпустил свой первый продукт под названием Nothing Ear (1), который завоевал популярность благодаря своему уникальному прозрачному дизайну и функции активного шумоподавления, более известного как ANC. И вот, спустя эти два года, бренд готовится к выпуску преемника своего первого продукта — наушников Nothing Ear (2). Дата их запуска запланирована на 22 марта. Конечно, интересно посмотреть, какими они будут непосредственно на презентации, но как обычно, то ли специально, то ли случайно, вся информация уже утекла в Интернет. У нас есть почти все, что можно сказать об этих наушниках — рекламные материалы и спецификации наушников, которые уже появились в Сети.

Когда выйдут Nothing Ear (2). Новые наушники уже утекли в Сеть еще до презентации. Фото.

Новые наушники уже утекли в Сеть еще до презентации

Какими будут новые прозрачные наушники

Утечка исходит от Tech Outlook со ссылкой на информатора OnLeaks в качестве первоисточника. Отчет показывает, что дизайн Nothing Ear (2) будет очень похож на его предшественника. Наушники по-прежнему будут иметь полупрозрачный дизайн корпуса самих наушников и зарядного кейса для них.

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Наушники имеют привычный для внутриканальных наушников дизайн — основная часть с силиконовой амбушюрой и ножкой снаружи уха. В новой версии будет улучшено пассивное шумоподавление. То есть наушники будут сами по себе плотнее сидеть в ухе. Снаружи через прозрачный корпус можно будет увидеть некоторые внутренние компоненты и аккумуляторы внутри ”ножки”.

Утечка показывает, что вырез для микрофона находится с обеих сторон вкладыша, а на ножке, как и положено, отпечатан логотип Nothing Ear (2). Зарядный кейс также имеет полупрозрачный дизайн с прозрачной крышкой и белым покрытием, скрывающим некоторые внутренние компоненты, которые, судя по всему, смотрятся не так красиво, как хотелось бы.

Какими будут новые прозрачные наушники. Кейс не до конца прозрачный, но это и хорошо. Фото.

Кейс не до конца прозрачный, но это и хорошо.

Качество звука Nothing Ear (2)

Согласно отчету, который у нас сейчас появился, грядущие наушники Nothing TWS сохранят 11,6-мм драйверы, которые были в модели первого поколения. То есть звук как минимум не станет хуже, а это уже хорошо. Каждый наушник будет предлагать заявленное время воспроизведения до шести часов без подзарядки, в то время как ожидается, что зарядный кейс обеспечит до 36 часов автономной работы. Внутри зарядного кейса находится беспроводная зарядка Qi. Функция быстрой проводной зарядки так же будет поддерживаться.

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Говорят, что Ear (2) оснащены некоторыми функциями премиум-класса, например, Hybrid ANC, который эффективно снижает фоновый шум за счет внесения корректив в звучание в режиме реального времени. Каждый наушник Ear (2) весит всего 4,5 грамма, а значит он будет легче своего предшественника на 0,2 грамма. Наушники также будут иметь рейтинг IP54 для защиты от брызг и пота. Но окунать их в воду по-прежнему нельзя.

Качество звука Nothing Ear (2). На голове наушники смотрятся как и многие другие. Фото.

На голове наушники смотрятся как и многие другие.

Есть предположения, что наушники Nothing смогут подключаться к двум устройствам одновременно, а также будут предлагать персонализированное активное шумоподавление, позволяющее пользователям настраивать мощность ANC по своему усмотрению. Кроме того, функция расширенного эквалайзера позволит пользователям настраивать свои звуковые предпочтения.

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Можно ли купить наушники Nothing в России

Все это выглядит довольно интересно для того, чтобы задуматься о покупке. В России первое поколение официально не продавалось. Не будет продаваться и второе, но найти их в магазинах не составляет большой проблемы. Поэтому, если они вас они заинтересовали или вы ждали, пока будут исправлены ошибки первых версий, то ваше время пришло. Ждем пару недель после выхода в продажу и можно покупать. Первое поколение можно хоть сейчас купить на Яндекс Маркете.

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