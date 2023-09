Nothing готовится выпустить свои первые часы уже в этом месяце. И не только их

Когда какая-то компания начинает производить гаджеты, это хорошо! Она может навязать конкуренцию, а если она с интересной историей на фоне (как Nothing), то каждый ее новый продукт вызывает интерес. Но рано или поздно этот интерес начинает пропадать, и мы требуем все новых и новых гаджетов. Конечно, при условии, что старые получились хорошими. Получается, что в какой-то момент эта самая компания должна расширять свой модельный ряд и переходить на производство других устройств. Именно на таком этапе находится Nothing.

Выйдут ли умные часы Nothing

Можно было бы сказать, что мы фантазируем и рассуждаем о том, что может быть будет, а может быть и нет. Но сейчас все серьезно, ведь у нас есть официальное подтверждение слухов.

Карл Пей объявил в начале августа, что Nothing запустит суббренд под названием CMF by Nothing. В отличие от Nothing, этот суббренд ориентирован на доступность, поэтому не ждите, что он выпустит устройства флагманского уровня, похожие на Nothing Phone 2. Теперь мы знаем, что все это было не просто так, и суббренд выпустит свои первые продукты позднее в этом месяце.

Когда будет презентация Nothing

Вице-президент и генеральный директор Nothing India Ману Шарма объявил в социальной сети X (запрещена на территории Российской Федерации), что CMF by Nothing проведет презентационное мероприятие 26 сентября 2023 года.

Пока, за исключением даты, Шарма больше ничего не рассказывает о мероприятии. Но у нас уже есть намек на то, что оно состоится в Индии, и анонсированные продукты могут быть эксклюзивными для этой страны. Впрочем, когда это останавливало тех, кто действительно что-то хотел купить? Параллельный импорт и развитую систему доставки никто не отменял.

Шарма не раскрыл, о чем будет идти речь на презентации, но у нас уже есть хорошее представление о том, что будет показано. Ближе к концу августа крупная утечка дала нам рекламные баннеры для трех продуктов CMF: Watch Pro, Buds Pro и зарядного устройства GAN мощностью 65 Вт.

Первые смарт-часы Noting

В частности, Watch Pro станут первыми умными часами Nothing. Судя по утечке, Watch Pro имеют закругленные края, как и Apple Watch, корпус из алюминиевого сплава и оранжевый ремешок. Другая утечка показала, что дисплей может быть с диагональю 1,96-дюймов, сделан по технологии AMOLED с поддержкой Always On Display (AOD), яркостью 600 нит и частотой обновления 50 Гц. Другие утекшие характеристики включают встроенный GPS с Bluetooth 5.3, защиту от воды и пыли IP68, батарею емкостью 330 мАч и различные датчики здоровья. Самое интересное, что, по слухам, Watch Pro работают не на Wear OS.

По цене пока нет никакой определенности нет, но можно быть уверенными, что они не будут дорогими. Скорее всего, они будут находиться в бюджетном диапазоне или в нижней части среднего.

Для чего нужны умные часы

Умные часы – это современный и удобный аксессуар, который позволяет следить за своим здоровьем, управлять различными устройствами и всегда быть в курсе событий. А еще он хорошо востребован среди пользователей. Поэтому неудивительно, что пользователи так активно интересуются ими, а компании стараются удовлетворить этот спрос, выпуская все новые и новые модели.

Умные часы позволяют отслеживать различные параметры здоровья, такие как частота сердечных сокращений, уровень кислорода в крови, качество сна и количество пройденных шагов. Это помогает контролировать свое здоровье и вовремя принимать меры для его улучшения.

Эти гаджеты незаменимы сейчас, когда у нас так много уведомлений от телефона. Они могут предупреждать нас о входящих звонках, сообщениях, электронных письмах и других событиях прямо на своем экране. Это очень удобно, так как позволяет не пропустить ничего важного, не доставая телефон из кармана или сумки.

Умные часы можно использовать для управления различными устройствами умного дома, такими как умные лампы, роботы-пылесосы, кондиционеры и другие. Это позволяет управлять устройствами без необходимости подходить к ним, что особенно удобно в случае, если они находятся на большом расстоянии или вы не дома.

Многие умные часы имеют встроенные спортивные режимы, которые помогают отслеживать физическую активность пользователя, а также предлагают рекомендации по улучшению результатов занятий спортом.

Все это заставляет нас интересоваться умными часами и следить за выходом новых моделей. И особенно от Nothing, ведь они и по дизайну могут получиться очень интересными — в духе других устройств компании.