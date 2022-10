Nothing представила новые наушники в формате губной помады

Компания Nothing выпустила TWS-наушники Ear 1 в прошлом году. Это стало первым продуктом стартапа. Однако это не стало первым продуктом компании и на наушниках она не остановилась. Дальше, предсказуемо, последовал телефон, которым стал Nothing Phone. Но сейчас компания пошла еще дальше, выпустив наушники в новом формате и назвав их Nothing Ear Stick. Звучит забавно, но в переводе на русский язык это означает ”ушная палочка”, что добавляет определенного комизма ситуации. Давайте посмотрим, что мы знаем об этом продукте, ведь его уже показали официально.

Новые наушники Nothing

Ear Stick во многом отличается от Ear 1. Главное отличие — внешний вид кейса наушников. Именно из-за него они и получили такое название модели. Новый продукт будет иметь полуоткрытый дизайн, в отличие от внутриканального форм-фактора Ear 1. То есть на них не будет резиновых амбушюр для более плотной посадки в ухе. Если в целом вам нравится такая конструкция, то вам будет приятно узнать, что наушники протестировали на 200 различных формах ушей. Из-за этого и из-за изменения подхода наушники стали легче и меньше предыдущей модели. Так инженеры и смогли уместить их в новый тип кейса.

На что похожи Nothing Ear Stick

Именно кейс и отличается от того, что было в предыдущей версии. Чем-то это напоминает Huawei Lipstick, которые вышли несколько месяцев назад. Именно форм-фактором губной помады и вдохновлен дизайн кейса. На самом деле компания говорит, что он поворачивается и его можно открыть одной рукой. Еще это отдаленно напоминает выпущенный в 2004 году Nokia 7280. Наверняка вы его видели

Новые наушники Nothing также отличаются техническими характеристиками и функциями. Во-первых, во вкладышах Ear Stick отсутствует активное шумоподавление (ANC). У вас также есть 12,6-мм драйверы, в отличие от 11,6-мм драйверов Ear 1. А управление осуществляется жестами на основе нажатия. В первых наушниках Nothing надо было свайпать по корпусу.

Что есть в новых наушниках Nothing

Компания также обращает внимание на использование технологии Bass Lock, которая измеряет, сколько басов теряется в зависимости от формы вашего уха и посадки наушников, а затем автоматически поднимает их уровень, чтобы звук был более низким.

Что касается времени работы, то заявляется, что Nothing Ear Stick могут обеспечить до 7 часов без подзарядки, в отличие от пяти-шести часов автономной работы Ear 1. Зарядный чехол должен обеспечить в общей сложности 29 часов автономной работы. Это уже меньше, чем в прошлый раз — 34 часа для Ear 1.

Среди прочих функций можно отметить поддержку Fast Pair, поддержку Microsoft Swift Pair, ручную настройку эквалайзера и улучшенную технологию повышения четкости голоса (подавление фонового шума, который на три децибела громче вашего голоса).

Сколько стоят Nothing Ear Stick

Новинку оценили в 99 долларов в США. В Европе цена составит 119 евро, а в продажу новинка поступит 4 ноября. Исходя из приведенных цен можно сделать вывод, сколько эти наушники будут стоить в России у перекупщиков. Получается цена в районе не меньше 7 500 рублей. Скорее всего, она будет где-то около 10 000 рублей.

В любом случае, отсутствие системы активного шумоподавления (ANC) и уменьшенное время автономной работы от зарядного футляра означают, что Ear Stick не является обновлением по сравнению с более ранним выпуском. Но уникальный дизайн корпуса и улучшенный дизайн вкладышей по-прежнему отличают его от получивших хорошие отзывы Ear 1.

Но ведь на подходе их второе поколение, которое само по себе должно оказаться очень интересным. Они получат измененный дизайн, но вряд ли он будет сильно отличаться от предыдущего поколения. Главное, что у него останется тот же форм-фактор. А еще наушники получат обновленные функции. Но что именно это будет, мы узнаем в ближайшие месяцы.