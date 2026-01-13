Новая подборка крутых товаров с AliExpress, о которых знают единицы

Что интересного на этот раз приготовил нам AliExpress? Да много всего! Уникальный брелок для хранения SIM-карт, наушники-каффы, ультрабюджетную электрощетку и еще 7 крутейших позиций. Все это можно найти в нашей новой подборке товаров с AliExpress. Вам остается лишь ознакомиться с каждым гаджетом, оценив его стоимость и рейтинг, а затем — нажать кнопку «Купить», чтобы попасть на заветную страницу.

Брелок для хранения симок и MicroSD-карт

Рейтинг: 4.8

Цена: от 71 ₽

Внешне этот брелок напоминает флешку, но внутри него лежит ключ для извлечения лотка SIM-карт любого смартфона, а также два отсека. Один — для хранения SIM-карты, второй — для MicroSD-карточки. Теперь они точно не потеряются, а вам не придется искать ключик.

Купить брелок

Недорогая электрическая зубная щетка

Рейтинг: 4.8

Цена: от 485 ₽

Электрическая зубная щетка дешевле 500 рублей? Да пожалуйста! Можно брать сразу несколько с полной уверенностью, что продержится она долго, ведь в комплекте есть несколько сменных головок. По спекам все на высшем уровне: моторчик на 42 000 об/мин, 6 режимов работы, а также интеллектуальный таймер.

Купить зубную щетку

Наушники-каффы UGREEN

Рейтинг: 4.7

Цена: от 485 ₽

Удобству этих наушников UGREEN позавидует каждый владелец Apple AirPods. Ведь никто из них даже не подозревает, как круто сидят наушники-каффы. Они не напрягают и при этом гарантируют стабильное соединение с любым смартфоном по новейшему протоколу Bluetooth 6.0. Работают, к слову, 30 часов от одного заряда вместе с кейсом.

Купить наушники-каффы

Что купить в 2026 году на AliExpress

Походный набор посуды

Рейтинг: 4.9

Цена: от 3 571 ₽

Этот набор посуды идеально подойдет для отдыха на природе. В нем есть все, чтобы скрасить рыбалку или обычный семейный пикник: жаровня, горшок, чайник. Ставь на костер и жди, когда пища богов будет готова.

Купить набор посуды

Bluetooth-колонка в стиле старого ПК

Рейтинг: 5.0

Цена: от 4 229 ₽

На что похожа эта Bluetooth-колонка? Правильно, на старый ПК, которым пользовались в 90-е и 00-е. Тут есть дисплей, куда можно вывести изображение, а еще — мощный динамик на 5 Вт. Звучит не хуже Яндекс Станции Лайт, зато музыку воспроизводит как угодно: хоть по Bluetooth, хоть с карты памяти.

Купить Bluetooth-колонку

Крутейший геймпад 8BitDo Ultimate 2

Рейтинг: 4.9

Цена: от 4 871 ₽

Геймпад 8BitDo Ultimate 2 создан в коллаборации с игрой Honkai: Star Rail. Поэтому его комплект богат вспомогательными аксессуарами для фанатов. Но и любителям других игр он придется по душе, благо он красивый, работает без проводов, имеет встроенные вибромоторы и светодиоды. Совместим с Windows, Android, SteamOS и iOS.

Купить геймпад 8BitDo

Мощный повербанк на 70000 мАч

Рейтинг: 4.8

Цена: от 5 288 ₽

Не удивляйтесь, когда узнаете, что емкость повербанка MOVESPEED составляет аж 70000 мАч. Это ведь целая зарядная станция с кучей разъемов! Она не просто может зарядить много устройств, но и способна сделать это максимально эффективно за счет поддержки зарядки мощностью 140 Вт.

Купить повербанк MOVESPEED

Полезные товары с AliExpress, которые нужны каждому

Классный проектор DITONG

Рейтинг: 4.8

Цена: от 5 288 ₽

В отличие от своих аналогов, проектор DITONG имеет собственное разрешение FullHD. Это значит, что картинку он выдает максимально сочную. Да еще и работает шустро за счет 2 ГБ оперативной памяти. Есть мгновенный доступ к стриминговым сервисам, поэтому: покупай и пользуйся.

Купить проектор DITONG

Самый крутой фотопринтер Xiaomi

Рейтинг: 5.0

Цена: от 8 051 ₽

Xiaomi и ранее выпускала портативные фотопринтеры, позволяющие печатать снимки с телефона по Bluetooth. Но Xiaomi Portable Photo Printer Pro — это новинка, которой нет равных на рынке. Она не просто печатает фото с телефона, а делает это качественно в разрешении 313 dpi с поддержкой 16.7 миллионов цветов.

Купить Xiaomi Portable Photo Printer Pro

Портативная консоль Retroid Pocket G2

Рейтинг: 4.8

Цена: от 20 500 ₽

Завершает подборку еще один портативный гаджет, но на сей раз речь идет о консоли. Она идеально подойдет для эмуляторов различных приставок, ведь внутри прячется свежий и мощный чип Snapdragon G2 Gen 2. Есть и AMOLED-экран, и все элементы управления для лучшей катки в жизни.

Купить Retroid Pocket G2