Новая подборка крутых товаров с AliExpress, о которых знают единицы

Что интересного на этот раз приготовил нам AliExpress? Да много всего! Уникальный брелок для хранения SIM-карт, наушники-каффы, ультрабюджетную электрощетку и еще 7 крутейших позиций. Все это можно найти в нашей новой подборке товаров с AliExpress. Вам остается лишь ознакомиться с каждым гаджетом, оценив его стоимость и рейтинг, а затем — нажать кнопку «Купить», чтобы попасть на заветную страницу.

Брелок для хранения симок и MicroSD-карт

Брелок для хранения симок и MicroSD-карт. С таким брелком можно и горы свернуть. Фото.

С таким брелком можно и горы свернуть

Рейтинг: 4.8

Цена: от 71 ₽

Внешне этот брелок напоминает флешку, но внутри него лежит ключ для извлечения лотка SIM-карт любого смартфона, а также два отсека. Один — для хранения SIM-карты, второй — для MicroSD-карточки. Теперь они точно не потеряются, а вам не придется искать ключик.

Купить брелок

Недорогая электрическая зубная щетка

Недорогая электрическая зубная щетка. За такие деньги нет других электрощеток. Фото.

За такие деньги нет других электрощеток

Рейтинг: 4.8

Цена: от 485 ₽

Электрическая зубная щетка дешевле 500 рублей? Да пожалуйста! Можно брать сразу несколько с полной уверенностью, что продержится она долго, ведь в комплекте есть несколько сменных головок. По спекам все на высшем уровне: моторчик на 42 000 об/мин, 6 режимов работы, а также интеллектуальный таймер.

Купить зубную щетку

Наушники-каффы UGREEN

Наушники-каффы UGREEN. Удобные и красивые наушники для модников и модниц. Фото.

Удобные и красивые наушники для модников и модниц

Рейтинг: 4.7

Цена: от 485 ₽

Удобству этих наушников UGREEN позавидует каждый владелец Apple AirPods. Ведь никто из них даже не подозревает, как круто сидят наушники-каффы. Они не напрягают и при этом гарантируют стабильное соединение с любым смартфоном по новейшему протоколу Bluetooth 6.0. Работают, к слову, 30 часов от одного заряда вместе с кейсом.

Купить наушники-каффы

Что купить в 2026 году на AliExpress

Походный набор посуды

Походный набор посуды. Суровый набор для выживания в лесу. Фото.

Суровый набор для выживания в лесу

Рейтинг: 4.9

Цена: от 3 571 ₽

Этот набор посуды идеально подойдет для отдыха на природе. В нем есть все, чтобы скрасить рыбалку или обычный семейный пикник: жаровня, горшок, чайник. Ставь на костер и жди, когда пища богов будет готова.

Купить набор посуды

Bluetooth-колонка в стиле старого ПК

Bluetooth-колонка в стиле старого ПК. Нет, это не комп, а беспроводная колонка. Фото.

Нет, это не комп, а беспроводная колонка

Рейтинг: 5.0

Цена: от 4 229 ₽

На что похожа эта Bluetooth-колонка? Правильно, на старый ПК, которым пользовались в 90-е и 00-е. Тут есть дисплей, куда можно вывести изображение, а еще — мощный динамик на 5 Вт. Звучит не хуже Яндекс Станции Лайт, зато музыку воспроизводит как угодно: хоть по Bluetooth, хоть с карты памяти.

Купить Bluetooth-колонку

Крутейший геймпад 8BitDo Ultimate 2

Крутейший геймпад 8BitDo Ultimate 2. Геймпад для фанатов Honkai и всех остальных. Фото.

Геймпад для фанатов Honkai и всех остальных

Рейтинг: 4.9

Цена: от 4 871 ₽

Геймпад 8BitDo Ultimate 2 создан в коллаборации с игрой Honkai: Star Rail. Поэтому его комплект богат вспомогательными аксессуарами для фанатов. Но и любителям других игр он придется по душе, благо он красивый, работает без проводов, имеет встроенные вибромоторы и светодиоды. Совместим с Windows, Android, SteamOS и iOS.

Купить геймпад 8BitDo

Мощный повербанк на 70000 мАч

Мощный повербанк на 70000 мАч. Повербанк для выживания в любых условиях. Фото.

Повербанк для выживания в любых условиях

Рейтинг: 4.8

Цена: от 5 288 ₽

Не удивляйтесь, когда узнаете, что емкость повербанка MOVESPEED составляет аж 70000 мАч. Это ведь целая зарядная станция с кучей разъемов! Она не просто может зарядить много устройств, но и способна сделать это максимально эффективно за счет поддержки зарядки мощностью 140 Вт.

Купить повербанк MOVESPEED

Полезные товары с AliExpress, которые нужны каждому

Классный проектор DITONG

Классный проектор DITONG. Один из самых крутых портативных проекторов. Фото.

Один из самых крутых портативных проекторов

Рейтинг: 4.8

Цена: от 5 288 ₽

В отличие от своих аналогов, проектор DITONG имеет собственное разрешение FullHD. Это значит, что картинку он выдает максимально сочную. Да еще и работает шустро за счет 2 ГБ оперативной памяти. Есть мгновенный доступ к стриминговым сервисам, поэтому: покупай и пользуйся.

Купить проектор DITONG

Самый крутой фотопринтер Xiaomi

Самый крутой фотопринтер Xiaomi. Качественный фотопринтер для печати с телефона. Фото.

Качественный фотопринтер для печати с телефона

Рейтинг: 5.0

Цена: от 8 051 ₽

Xiaomi и ранее выпускала портативные фотопринтеры, позволяющие печатать снимки с телефона по Bluetooth. Но Xiaomi Portable Photo Printer Pro — это новинка, которой нет равных на рынке. Она не просто печатает фото с телефона, а делает это качественно в разрешении 313 dpi с поддержкой 16.7 миллионов цветов.

Купить Xiaomi Portable Photo Printer Pro

Портативная консоль Retroid Pocket G2

Портативная консоль Retroid Pocket G2. Портативка для любителей эмуляторов на Android. Фото.

Портативка для любителей эмуляторов на Android

Рейтинг: 4.8

Цена: от 20 500 ₽

Завершает подборку еще один портативный гаджет, но на сей раз речь идет о консоли. Она идеально подойдет для эмуляторов различных приставок, ведь внутри прячется свежий и мощный чип Snapdragon G2 Gen 2. Есть и AMOLED-экран, и все элементы управления для лучшей катки в жизни.

Купить Retroid Pocket G2

