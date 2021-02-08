Новая разработка может позволить больше никогда не заряжать смартфоны

Самая большая проблема современных смартфонов в том, что их надо постоянно заряжать. Камера, процессор, экран и другие компоненты становятся все лучше и лучше, но батареи почти не изменились за последнее десятилетие. В итоге увеличение времени автономной работы возможно только благодаря большей энергоэффективности компонентов смартфона. Но теперь появилась интересная разработка, которая в перспективе позволит нам вообще перестать заряжать свои смартфоны. Только представьте себе этот дивный новый мир, в котором можно будет взять смартфон хоть в поход, но при этом даже не думать о зарядках или Power Bank. Когда это станет возможно, мы точно будем намного меньше жаловаться на отсутствие адаптера питания в комплекте. Он будет просто не нужен.

Как увеличить время работы смартфона

Хорошие новости пришли от корейских ученых, которым удалось разработать полностью прозрачную солнечную панель, позволяющую зарядить смартфон в тот время, когда вы им просто пользуетесь. Не это ли мечта современного человека?

Как проверить износ аккумулятора на Android

Ученые Корейского национального университета Инчхон под руководством профессора Джундонга Кима смогли создать первый полностью прозрачный солнечный элемент. Это не первый случай, когда ученые и изобретатели экспериментируют с прозрачными панелями. Но в отличии от предыдущих относительно успешных результатов, теперь все по-другому.

Раньше панели были не такими прозрачными, как сейчас. Полная прозрачность теперь открывает совершенно новый диапазон возможностей. Кроме смартфонов и планшетов, применение таких панелей возможно на стеклах зданий и офисных комплексов, а также в электромобилях, существенно увеличивая их автономный пробег. То есть любая стеклянная прозрачная (и не только) поверхность может потенциально стать источником энергии.

Где можно использовать новые солнечные панели

Но больше всего от такой технологии выиграют именно мобильные устройства, в которых вопрос автономности стоит наиболее остро. В будущем эта технология может привести к сценарию, при котором телефон может поддерживать свой заряд, используя только солнечную энергию, и он будет заряжаться, даже когда вы его используете.

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Конечно, эффективность такого способа зарядки пока не настолько высока, чтобы говорить о полной зарядке смартфона от 0 до 100%. Это скорее дополнение к обычному способу зарядки. Но только представьте, что телефон пусть и медленно, но заряжается весь день. В то время, пока он не в кармане или в сумке, энергия поступает в его аккумулятор и позволяет ему как минимум не расходовать заряд на фоновую активность. Потом технология станет более эффективной и можно будет вообще не заряжать смартфон. Для начала же мы получим существенный прирост автономности, что уже хорошо.

Недостатки солнечных панелей

Те панели, которые используются уже несколько лет, пока имеют ряд конструктивных недостатков. Они не могут быть полностью прозрачными, и поэтому используются только на крышах зданий, где можно обеспечить достаточно большую площадь покрытия, но при этом они не бросаются в глаза.

О солнечной энергетике, интересных фактах, связанных с ней, и особенностях технологий я рассказывал в отдельной статье на Hi-News.ru

Новые источники энергии уже сейчас имеют схожую эффективность, но при этом полностью прозрачны и могут устанавливаться где угодно, не портя внешний вид здания или сооружения. Такие технологии могут полностью поменять правила игры в мире технологий.

Как делают прозрачные солнечные панели

Исследование было опубликовано в журнале ”Источники энергии”, в котором также более подробно объясняется, как поглощенный свет можно преобразовать в электричество с помощью нового инновационного метода. В основе новых панелей лежит диоксид титана (TiO2) и оксид никеля (NiO). Первое соединение отличается тем, что не только является эффективным полупроводником, но и совершенно нетоксично. То есть это сырье можно назвать экологически чистым. Оно уже довольно часто применяется в других промышленных продуктах и не раз доказывало свою эффективность.

Оксид никеля (NiO), с другой стороны, характеризуется высокими оптическими свойствами. То есть он почти полностью прозрачен. Комбинация этих соединений и делает возможной новую форму солнечных панелей.

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Приятно, что эксперименты ученых уже привели к положительным результатам, а это еще только начало, и если они продолжат развивать технологии, мы получим то, чего нам не хватало. Практически энергию из воздуха.