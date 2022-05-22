Новые Pixel Watch — старые Samsung: характеристики умных часов от Google

Слухи об умных часах от Google ходят уже пару лет точно. Стабильно раз в полгода кто-нибудь из известных инсайдеров заикнется о Google Pixel Watch, и по всему миру прокатится волна новостей на этот счет. Совсем недавно этому пришел конец — Google наконец анонсировала свои умные часы. Название, ровно как и дизайн, нас не сильно удивили — ровно то же самое мы видели еще давненько, а вот насчет характеристик Google Pixel Watch оставались большие вопросы. На конференции Google I/O 2022 компания не сильно обмоливилась на этот счет, однако слухами земля полнится уже давно. Сегодня собрали для вас все самые интересные утечки по поводу нового носимого устройства от корпорации добра.

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Новые часы от Google

По факту, на презентации Google I/O 2022 компания утвердила всего лишь две вещи: первое — что Google Pixel Watch все-таки выйдут, а второе — дизайн новых часов от Google, о котором мы рассказывали еще в прошлом году.

Google показала нам часы в классическом корпусе с круглым циферблатом. Подобные решения встречаются буквально во всех умных часах, начиная от Samsung, заканчивая Garmin. Конечно, многим фанатам пикселей (как и нам) хотелось бы увидеть прямоугольный дисплей как на Apple Watch. Грустно, что Google вместо оригинального дизайна выпускает устройство в знакомом всем корпусе.

Но не стоит забывать, что умные часы — это не просто красивый аксессуар. Для многих это настоящий помощник. С их помощью мы мониторим свою активность, занимаемся спортом, контролируем показатели здоровья и много всякого разного. Посему гораздо важнее, что будет у Pixel Watch внутри.

Характеристики Google Pixel Watch

Буквально сегодня появились первые слухи о характеристиках умных часов от Google. Известное зарубежное издание 9to5Google, ссылаясь на два своих источника сообщило, что в Google Pixel Watch будет установлен процессор Samsung Exynos 9110. Ровно такой же «камень» стоит в прошлогоднем Samsung Galaxy Watch Active 2. Интересно, что часы имеют очень схожий корпус. Ранее Active 2 обозревал мой коллега, автор AndroidInsider.ru Артем Сутягин. Похоже, что Гугл и здесь не отличилась.

Однако процессор — далеко не единственный параметр, позволяющий судить о возможностях носимого гаджета. Ничуть не меньшую роль играет так называемый сопроцессор, который будет раскрывать весь потенциал основного камня.

Например, Snapdragon Wear 4100+ Qualcomm имеет сопроцессор QCC111. Именно за счет него часы имеют низкое энергопотребление и реализуют все возможности контроля за здоровьем в виде непрерывного мониторинга показателей, Always On и прочие параметры. К сожалению, про Google Pixel Watch на этот счет мы пока сказать ничего не можем.

Что касается оперативной памяти, источники утверждают, что Google Pixel Watch заимеют больше оперативки, чем есть во всех существующих моделях умных часов. В топовых Galaxy Watch 4, например — там 1,5 ГБ. Кажется, что часам этого хватит за глаза. Абсолютно неясно, куда еще больше. А самое главное — зачем.

Также скорее всего Google Pixel Watch будут иметь 32 ГБ постоянной памяти. Этого с лихвой должно хватить для автономного прослушивания музыки в наушниках. До сегодняшнего дня в умные часы обычно устанавливали либо 8, либо 16 ГБ. Можно было бы сказать, что это для большого количества музыки, но вы, наверное, знаете, что на музыку обычно отводится лишь часть свободной памяти. В Apple Watch, например, 2 ГБ. Не надейтесь, что Гугл расщедрится на большее.

Датчки Google Pixel Watch

Еще до того момента как прошло официальное мероприятие от Google, в утечках новых часов от Google проскользнул датчик, который предельно напоминает таковой в прошлогоднем Fitbit Luxe и Charge 5. Выходит, что и возможности у часов должны быть аналогичными.

Если верить слухам, в Google Pixel Watch будут следующие датчики здоровья:

Пульсометр.

Датчик уровня насыщения крови кислородом.

Датчик контроля количества преодолённых шагов и калорий.

Измеритель ЭКГ.

Конечно, все эти параметры тесно связаны с работой сопроцессора. Fitbit Luxe, например, умеет мерить пульс и уровень кислорода в крови круглосуточно. Сто в гору Google Pixel Watch будут иметь ничуть не меньшие возможности. А вот насчет большего сказать пока не можем, станет известно позже.

Также было бы круто иметь непрерывный мониторинг ЭКГ. Несмотря на тот факт, что умные часы записывают ЭКГ только в одном отведении (вместо 12 стандартных у врача в кабинете), было бы неплохо увидеть что-то вроде холтера. Это было бы отличным подспорьем для пользователей с мерцательной аритмией. Если и этого не будет — то вообще непонятно, кто их купит.

Кроме того, все мы знаем, что Google славится своими программными алгоритмами. Благодаря им без проблем можно реализовать такие фичи как мониторинг сна и частоты дыхания. Надеемся, что в новых Pixel Watch улучшат алгоритмы.

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Все, что касается дизайна Pixel Watch, дате выхода, WearOS и прочих подробностей — милости прошу к нашему посту-презентации. Там об этом написано самым подробнейшим образом, ознакамливайтесь!

Ждете умные часы от Google? Как считаете, получится ли у них сделать свою экосистему, как это сделали в Apple? Дайте обратную связь в комментариях под постом или в нашем Телеграм-чате. Будет интересно прочесть.