Обычно новые часы пытаются удивить яркостью экрана или количеством спортивных режимов. А вот в HONOR решили зайти с другой стороны и сделали в своих новых часах упор на здоровье сердца. Производитель называет свой гаджет “индустрийной новинкой”. Так что же это за часы такие?

Новые умные часы HONOR за 100 долларов умеют предсказывать остановку сердца. Что они еще делают? HONOR выпустила часы с расширенным мониторингом сердца. Изображение: HONOR. Фото.

HONOR выпустила часы с расширенным мониторингом сердца. Изображение: HONOR

Компания HONOR представила новые умные часы с высокой автономностью и уникальными функциями для слежения за здоровьем. Работают они от одного заряда до 23 дней. Но это не самое главное.

Смарт-часы для слежения за здоровьем сердца

Главная фишка модели: функция обнаружения риска внезапной остановки сердца. Если верить описанию, часы анализируют показатели сердечного ритма и связанные с этим метрики (импульсы блуждающего нерва), чтобы заранее подсказать о потенциальных рисках. Да, важно понимать, что это не диагноз и не замена врачу, но такая штука может быть полезной как ранний сигнал. Особенно тем, кто следит за сердцем или просто хочет больше контроля в повседневной жизни.

Помимо этого часы могут выявлять:

  • признаки возможной фибрилляции предсердий
  • преждевременных сокращений (экстрасистолия)
  • нерегулярных ритмов
  • апноэ во время сна

Плюс остаются стандартные круглосуточные метрики, которые обычно и ждут от умных часов: пульс, уровень кислорода в крови, стресс и сон, включая анализ вариабельности сердечного ритма.

Смарт-часы для слежения за здоровьем сердца. Стильные и компактные часы с уникальными функциями. Изображение: HONOR. Фото.

Стильные и компактные часы с уникальными функциями. Изображение: HONOR

В остальном это привычные внешне и по характеристикам часы. Тут круглый дизайн в тонком корпусе: толщина около 9,9 мм, вес около 26 г. Экран установили на 1,32 дюйма, это изогнутый AMOLED с яркостью до 1500 нит. Пользоваться таким на улице приятно — данные читаются отлично. По автономности HONOR обещает до 23 дней, но без использования GPS, звонков и других потребителей энергии.

Из обычных функций тут есть все: Bluetooth-звонки через смартфон, оффлайн-музыка, GNSS-позиционирование и NFC. В плане защиты от воды модель позиционируют как подходящую для плавания: у них стандарт защиты на уровне IP68.

В Китае гаджет оценили в 699 юаней, а старт продаж ожидается 23 января. Про глобальную цену и сроки глобального выхода пока говорить сложно: обычно сначала появляется китайский релиз, а дальше уже устройство попадает на другие рынки.

