Новые умные часы HONOR за 100 долларов умеют предсказывать остановку сердца. Что они еще делают?

Обычно новые часы пытаются удивить яркостью экрана или количеством спортивных режимов. А вот в HONOR решили зайти с другой стороны и сделали в своих новых часах упор на здоровье сердца. Производитель называет свой гаджет “индустрийной новинкой”. Так что же это за часы такие?

Компания HONOR представила новые умные часы с высокой автономностью и уникальными функциями для слежения за здоровьем. Работают они от одного заряда до 23 дней. Но это не самое главное.

Смарт-часы для слежения за здоровьем сердца

Главная фишка модели: функция обнаружения риска внезапной остановки сердца. Если верить описанию, часы анализируют показатели сердечного ритма и связанные с этим метрики (импульсы блуждающего нерва), чтобы заранее подсказать о потенциальных рисках. Да, важно понимать, что это не диагноз и не замена врачу, но такая штука может быть полезной как ранний сигнал. Особенно тем, кто следит за сердцем или просто хочет больше контроля в повседневной жизни.

Помимо этого часы могут выявлять:

признаки возможной фибрилляции предсердий

преждевременных сокращений (экстрасистолия)

нерегулярных ритмов

апноэ во время сна

Плюс остаются стандартные круглосуточные метрики, которые обычно и ждут от умных часов: пульс, уровень кислорода в крови, стресс и сон, включая анализ вариабельности сердечного ритма.

В остальном это привычные внешне и по характеристикам часы. Тут круглый дизайн в тонком корпусе: толщина около 9,9 мм, вес около 26 г. Экран установили на 1,32 дюйма, это изогнутый AMOLED с яркостью до 1500 нит. Пользоваться таким на улице приятно — данные читаются отлично. По автономности HONOR обещает до 23 дней, но без использования GPS, звонков и других потребителей энергии.

Из обычных функций тут есть все: Bluetooth-звонки через смартфон, оффлайн-музыка, GNSS-позиционирование и NFC. В плане защиты от воды модель позиционируют как подходящую для плавания: у них стандарт защиты на уровне IP68.

В Китае гаджет оценили в 699 юаней, а старт продаж ожидается 23 января. Про глобальную цену и сроки глобального выхода пока говорить сложно: обычно сначала появляется китайский релиз, а дальше уже устройство попадает на другие рынки.