Новый компонент сделает смартфоны Samsung намного быстрее и автономнее. Что случилось?

Юрий Кудлович

Скорость работы смартфонов и даже их автономность зависит не только от процессоров и аккумуляторов, но и еще от других компонентов. Один из них: оперативная память. Чем ее больше, тем лучше смартфон справляется с многозадачностью. Но и объем памяти — это не единственная важная характеристика. Сейчас расскажем, как могут измениться будущие смартфоны благодаря очередной разработке Samsung.

Новый компонент сделает смартфоны Samsung намного быстрее и автономнее. Что случилось? Смартфоны следующего поколения станут намного мощнее и энергоэффективнее. Изображение: cnet.com. Фото.

Смартфоны следующего поколения станут намного мощнее и энергоэффективнее. Изображение: cnet.com

Samsung представила оперативную память стандарта LPDDR6. Эта технология станет основой для будущих флагманских смартфонов и устройств с искусственным интеллектом. Новый чип, созданный по 12-нм техпроцессу, обеспечивает скорость передачи данных до 10,7 Гбит/с и при этом потребляет на 20% меньше энергии, чем текущие микросхемы LPDDR5X.

Улучшена в новой ОЗУ и безопасность: данные теперь лучше защищены при локальной обработке, что особенно важно для функций, связанных с работой искусственного интеллекта.

Что даст переход на LPDDR6 на практике

Во-первых, оперативная память стандарта LPDDR6 ускорит работу смартфонов: приложения будут запускаться и переключаться быстрее, игры станут отзывчивее, а функции на базе ИИ станут работать практически без задержек. Во-вторых, за счет улучшенной энергоэффективности устройства смогут дольше работать от одного заряда, особенно при активном использовании камер, ИИ и видеоигр.

Новая память обеспечит запас по производительности на несколько лет вперед, так что смартфоны с LPDDR6 будут дольше оставаться актуальными, без проблем запускать тяжелые приложения и обрабатывать более сложные задачи.

Какие смартфоны первыми получат память LPDDR6

Первые устройства с LPDDR6 ожидаются уже в 2026 году. Вероятно, это будут новые флагманы Samsung Galaxy. А именно, топовые Galaxy S26, ведь Samsung прямо заявляет, что LPDDR6 предназначена для флагманских мобильных устройств и будущих смартфонов.

Какие смартфоны первыми получат память LPDDR6. Так могут выглядеть смартфоны на базе LPDDR6. Изображение: t3.com. Фото.

Так могут выглядеть смартфоны на базе LPDDR6. Изображение: t3.com

Однако у такого апгрейда есть обратная сторона медали. Предполагается, что телефоны с LPDDR6 будут позиционироваться как очень перспективные устройства с запасом производительности на несколько лет вперед. Так что это включит маркетологам зеленый свет на увеличение базовой цены по сравнению с моделями предыдущего поколения. Простыми словами, смартфоны на базе LPDDR6 будут стоить дороже.

