Новый робот-пылесос 2024 года совершил настоящий прорыв: он реально моет полы и стоит недорого

2024 год радует нас новинками не только на рынке смартфонов, но и среди других устройств, включая пылесосы. Главным ориентиром для них в последнее время становится не столько мощность всасывания, достигшая своего пика, сколько инновационные функции, без которых домашняя уборка теряет свою эффективность. Все это прекрасно иллюстрирует робот-пылесос Roidmi Eve Max, только-только поступивший в продажу.

Купить Roidmi Eve Max можно на Ozon, где в честь старта продаж новинка продается по специальной цене ~ 35 000 ₽. Доставка выполняется из Москвы, поэтому нет ни долгого ожидания получения товара, ни дополнительных таможенных пошлин.

Купить Roidmi Eve Max

Робот-пылесос для сухой и влажной уборки

Roidmi Eve Max — не самый дешевый робот-пылесос, а потому ему надо нас чем-то удивлять, и с этой задачей он справляется на «отлично». Во-первых, его оснастили одним из самых мощных двигателей для подобного рода устройств, при помощи которого модель обеспечивает высокую мощность всасывания на уровне 5000 Па. Во-вторых, помимо выполнения сухой уборки, пылесос Roidmi умеет мыть полы, на чем новинка делает основной акцент.

Как правило, роботы-пылесосы с влажной уборкой оснащены статичной шваброй, которая лишь увлажняет пол. Но в Roidmi Eve Max все намного сложнее. Его швабра не смачивает грязь, а оттирает ее сильной вибрацией с частотой 320 колебаний в минуту, прямо как человек, только еще быстрее и эффективнее.

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Причем Roidmi Eve Max умеет выполнять комбинированную уборку. С этой целью свежую модель оснастили уже не инновационной, но до сих пор редкой технологией подъема швабры при обнаружении препятствий в виде ковра. Поэтому лишнее пылесос не намочит и проработает очень долго, благо внутри установлен аккумулятор на 5200 мАч. Такой емкости будет достаточно для уборки 250 м² на одном заряде.

Лазерная навигация робота-пылесоса

Как и полагается новому роботу-пылесосу, Roidmi Eve Max — умное устройство, которое становится таковым за счет продвинутого технического оснащения в виде целой системы лазеров. В комбинации с производительным процессором они анализируют помещение, быстро создавая его карту и обходя препятствия в режиме реального времени.

Купить Roidmi Eve Max

Также пылесос оценивает высоту пространства, благодаря чему не застревает под шкафами и диванами, как это происходит с другими моделями. И, конечно же, Roidmi Eve Max прекрасно знает, когда ему пора завершать уборку. Ведь встроенные датчики сообщают ему об уровне заполненности пылесборника, чтобы вовремя вернуться на станцию для самоочистки.

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Робот-пылесос с самоочисткой

Да, пылесос Roidmi Eve Max не требует особого ухода. По возвращении на станцию он самостоятельно опустошает пылесборник, содержимое которого после самоочистки попадает в большой мешок. Как показывает практика, его вместимости хватает на 75 дней ежедневной уборки. Поэтому менять расходник придется не чаще, чем раз в 2-3 месяца.

Помимо очистки пылесборника базовая станция Roidmi выполняет стерилизацию. Так что пыль ни при каких обстоятельствах не выберется наружу и останется там, где ей самое место.

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Приложение для робота-пылесоса

Следить за работой пылесоса, а также настраивать график уборки при нахождении вне дома можно через официальное приложение ROIDMI, доступное для скачивания в Google Play и других апсторах.

Купить Roidmi Eve Max

Также программа позволяет настроить запуск уборки при помощи любого удобного голосового помощника, будь то Google Ассистент или Яндекс Алиса на русском языке.