Обзор премиального комбо-видеорегистратора Neoline DEEPSCAN с Wi-Fi, радар-детектором и GPS. Что он может

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Артем Сутягин

Сегодня сложно представить автомобиль без видеорегистратора. Но многим водителям необходим еще и радар-детектор – чтобы уж точно случайно не получить штраф. Прошивки и GPS-базы в таких устройствах обновляются регулярно, а делать это удобнее через Wi-Fi, со смартфона. Всеми этими особенностями может похвастаться герой обзора – свежий флагманский гибрид Neoline DEEPSCAN. Достоинств у модели предостаточно – отличная съемка, радарная платформа нового поколения, богатая комплектация. Об этом и многом другом подробнее – в нашем обзоре.

Обзор премиального комбо-видеорегистратора Neoline DEEPSCAN с Wi-Fi, радар-детектором и GPS. Что он может. Видеорегистраторы тоже бывают премиальными. Фото.

Видеорегистраторы тоже бывают премиальными.

Нужно ли покупать видеорегистратор

У меня был случай, когда в 2021 году под Новый год я возвращался домой и в паре километров от него на светофоре водитель в соседнем ряду решил, что ему с почти нулевой скоростью надо срочно перестроиться передо мной, когда я ехал около 50 км/ч. Закончилось все тем, что моя машина оказалась в сугробе, по дороге повредив подвеску о бордюр, а дорогую светодиодную фару, бампер и некоторые другие компоненты — о небольшое дерево.

Благо, что у меня было КАСКО, но как только я отправил уведомление о ДТП, мне почти сразу перезвонили с уточнением деталей. Это потом я уже узнал, что сама ситуация очень сильно напоминает мошеннические схемы, которыми пользуются те, кто хочет незаконно получить деньги со страховой компании, якобы врезавшись в сугроб, уходя от столкновения. Вот тут меня и спасло наличие регистратора, который теперь всегда со мной. Скорее всего, я бы и так получил свое направление на ремонт, но я уверен, что скинутое видео существенно ускорило этот процесс, показав, что я честный человек, столкнувшийся с реальным страховым случаем.

Стоит ли покупать радар-детектор

Многие скажут, что радар-детектор провоцирует людей нарушать правила — между камерами ездить очень быстро, будучи уверенным в безнаказанности. Я отношусь к этому иначе, хотя сам резко осуждаю лихачей на дороге. Камеры, как правило, ставятся на наиболее опасных участках дороги, и снижение скорости на них только повысит безопасность. Поэтому такими приборами можно и нужно пользоваться.

Обзор гибридного радар-детектора Neoline DEEPSCAN Wi-Fi

Такая долгая подводка нужна была для того, чтобы на живом примере показать, что регистратор является очень важной вещью. А теперь давайте поговорим о конкретной модели — Neoline DEEPSCAN Wi-Fi. Тем более, что это не только видеорегистратор, но и кое-что еще.

Обзор гибридного радар-детектора Neoline DEEPSCAN Wi-Fi. В этой коробке все, что нужно для обеспечения безопасности в дороге. Фото.

В этой коробке все, что нужно для обеспечения безопасности в дороге.

Neoline DEEPSCAN Wi-Fi является классическим комбо-устройством с горизонтальным корпусом и рупорной антенной. Размер корпуса вполне компактный, плюс-минус стандартный для всех рупорных комбо-устройств — чуть меньше моей ладони. Что означает, что обзорности новинка мешать точно не будет — это важный элемент безопасности.

Обзор гибридного радар-детектора Neoline DEEPSCAN Wi-Fi. Все самое необходимое включено в комплект. Фото.

Все самое необходимое включено в комплект.

Спереди находится экран с диагональю 2 дюйма и 4 кнопки управления. Еще одна кнопка голубого цвета есть слева, и на нее можно настроить одно из четырех быстрый действий: изменение яркости дисплея, добавление/удаление опасной зоны, зоны тишины или начало экстренной записи видео.

Обзор гибридного радар-детектора Neoline DEEPSCAN Wi-Fi. Все кнопки интуитивно понятны и просты в использовании. А главное, они большие и их удобно нажимать даже на ходу. Фото.

Все кнопки интуитивно понятны и просты в использовании. А главное, они большие и их удобно нажимать даже на ходу.

Сверху находится крепление, спереди все рабочие органы фиксации, а справа — еще одна кнопка управления, слот для карты памяти и разъем питания.

Обзор гибридного радар-детектора Neoline DEEPSCAN Wi-Fi. Крепление с защелкой позволяет быстро снять прибор, если будет нужно. Фото.

Крепление с защелкой позволяет быстро снять прибор, если будет нужно.

Купить Neoline DEEPSCAN Wi-Fi

Как установить видеорегистратор

Для установки можно выбрать несколько вариантов. Если планируется установка для постоянного использования, стоит выбрать компактный кронштейн на скотче 3М с активным питанием, который клеится на специальную пленку. При необходимости демонтировать устройство с крепления можно очень легко, а вот само крепление переставлять не очень удобно, несмотря на запасной скотч в наборе. Если планируется систематически переставлять DEEPSCAN из одной машины в другую, то стоит выбрать небольшую присоску, которая тоже включена в комплект.

Подключение питания возможно как от «прикуривателя», так и проводом для скрытой прокладки, который можно запитать от бортовой сети. Все перечисленное входит в комплект, поэтому с выбором способа установки проблем у вас не будет. А еще в подарок к устройству идет карта памяти на 64 Гб, чтобы у вас все сразу работало из коробки.

Как установить видеорегистратор. Кабель для скрытой установки можно проложить под обивкой салона и подключить непосредственно к бортовой сети автомобиля. Фото.

Кабель для скрытой установки можно проложить под обивкой салона и подключить непосредственно к бортовой сети автомобиля.

Как и любое другое устройство перед началом использования его надо настроить. Весь процесс занимает буквально пару минут, но описать его считаю нужным. Уже хотя бы потому, как это удобно и просто.

Видеорегистратор с управлением через телефон

Какое бы ни было устройство, любой производитель в обязательном порядке рекомендует обновить его перед использованием. Для чего в комплектации вы найдете подробную инструкцию, ну либо просто дочитайте этот раздел обзора до конца.

Важной особенностью Neoline DEEPSCAN Wi-Fi является его способность работать с мобильным приложением Neoline Connect. Скачать его можно на любой смартфон в AppStore или Google Play, и, проделав небольшие манипуляции, сразу начать пользоваться.

Через приложение нужно обновить версию прошивки и базу камер и радаров — все вместе у меня заняло в районе 5 минут. Обновление базы происходит ежедневно и можно получить новые данные, пока прогреваете машину перед поездкой.

Видеорегистратор с управлением через телефон. Процесс обновления занимает 1-2 минуты, а его прогресс можно наблюдать на экране. Фото.

Процесс обновления занимает 1-2 минуты, а его прогресс можно наблюдать на экране.

Но это не все. Коли уж мы заговорили о приложении производителя, сразу скажу, что оно позволяет еще просматривать, скачивать и делиться видеофайлами в мессенджерах. Что еще понравилось — функция нарезки видеофайла. Т.е. если последний слишком длинный для отправки, то вы просто выбираете нужный фрагмент и обрезаете его.

Видеорегистратор с управлением через телефон. В приложении можно смотреть картинку с регистратора, просматривать видео и даже скачивать их на телефон. Фото.

В приложении можно смотреть картинку с регистратора, просматривать видео и даже скачивать их на телефон.

Пример съемки видео на Neoline DEEPSCAN Wi-Fi (оригинал можно скачать тут)

В ролике выше приведен пример съемки видео в разных условиях. Камера оснащена матрицей Sony с разрешением 1920х1080 пикселей, а объектив с просветленной оптикой настроен на захват видео с углом 135 градусов. Видео пишется с высоким битрейтом, а номера можно разглядеть на расстоянии примерно 12–15 метров. Если это встречная машина, то диапазон расстояния читаемости номера снижается. Но в случае чрезвычайной ситуации увидеть его будет можно.

Для улучшения качества картинки и устранения бликов в комплекте идет поляризационный CPL-фильтр, который надевается на линзу. Снимается он в сторону и фиксируется защелкой.

Все, устройство готово к использованию. И еще что-то?

Сложно ли настроить радар-детектор

Приятно, что вам не придется настраивать режим работы радар-детектора. Тут их всего два: сигнатурный, трассовый. Можно и вовсе выбрать режим X-COP, который автоматически меняет настройки в зависимости от скорости движения автомобиля, условий и других параметров.

Я выбирал автоматический режим, но радар в крупном городе лучше вообще отключить, так как помех очень много. За городом их значительно меньше, а значит и чувствительность можно выбирать максимальную.

Для максимальной дальнобойности Neoline оснастили новинку двойным усилителем сигнала LNA EXD 2.0 и рупорной антенной оптимизированной формы. Все вместе это увеличивает эффективность детектирования даже малошумных радаров типа Скат и Кордон Про по сравнению с конкурентами. А чтобы минимизировать количество ложных срабатываний при столь чувствительной радарной базе в устройстве есть функция фильтр Z-сигнатур, которая блокирует все ложняки и бережет нервы водителя от бесконечных оповещений.

Сложно ли настроить радар-детектор. Если не хочется отвлекаться на большое количество информации, можно вывести на экран только отображение скорости. Оно включится автоматически. Фото.

Если не хочется отвлекаться на большое количество информации, можно вывести на экран только отображение скорости. Оно включится автоматически.

Определение радаров производится за счет испускаемых ими волн. Эти волны называются сигнатурами, которые уникальны для каждой модели, и все они записаны в память DEEPSCAN, чтобы вы сразу могли увидеть на экране, какой именно радар находится рядом с вами. У Neoline такая библиотека сигнатур максимально полная и насчитывает всего 25 видов, в том числе модели из ближайших стран. Благодаря специальным модулям устройство определяет даже лазерные радары и Multaradar, увидеть которые детекторам всегда очень сложно. Однако, это не будет актуально для автолюбителей центральной России. Последние 2 радара распространены в Костромской области и Республике Татарстан.

Как работает радар-детектор

При использовании любого радар-детектора надо понимать, что сами измерители скорости могут ставиться «в лоб» или «в спину». Во втором случае результат получать вы будет позже. Из-за того, что волны распространяются преимущественно в противоположную от вас сторону. По ощущениям «в лоб» радары фиксируются на расстоянии около 500 метров, а «в спину» — на расстоянии 150–200 метров. И это за городом, где меньше помех. В городе автоматические двери, датчики приближения и другие подобные помехи мешают точному определению. А ведь в последнее время еще появились системы распознавания слепых зон на многих автомобилях, от которых бюджетным радар-детекторам сильно плохеет. Neoline DEEPSCAN на них почти не реагирует, благодаря фильтру Z-сигнатур.

Как работает радар-детектор. При необходимости карту памяти можно легко извлечь, а сама она идет в подарок. Фото.

При необходимости карту памяти можно легко извлечь, а сама она идет в подарок.

Как работает радар-детектор. Поляризационный фильтр можно снять. Фото.

Поляризационный фильтр можно снять

Самый функциональный радар-детектор

Отдельно стоит отметить возможность фиксации не только камер контроля скорости и мобильных радаров, но и камеры контроля остановки. При этом система автоматически определяет с какой скоростью вы едете, делает выводы, собираетесь ли вы останавливаться и если нет, то не выдает соответствующих предупреждений. А если вы припарковались, то прибор продолжит фиксировать происходящее в автоматическом режиме съемки с записью по движению в кадре или удару. Необходимый для работы режима кабель прямого питания от бортсети – уже в комплекте. При фиксации удара видео будет сохранятся в специальный раздел защищенной памяти.

Neoline DEEPSCAN Wi-Fi стоит недешево, но он предлагает уникальные возможности, которых нет в более доступных моделях. Кроме качества картинки и точности работы, радар-детектора можно отметить богатую комплектацию и высокое качество сборки.

Самый функциональный радар-детектор. Качество сборки на высоте. Фото.

Качество сборки на высоте

Особенно приятно, что для настройки прибора не надо тратить много времени. Просто подключите его, ответьте на пару вопросов и все будет работать. Такая простота использования очень сильно подкупает.

В качестве интересного бонуса, пользователей ждет пасхалка – один из четырех вариантов озвучки называется Мистер Икс и выполнен Петром Гланцем, который отвечал за официальный русский дубляж Дэдпула.

Самый функциональный радар-детектор. Ваш Neoline DEEPSCAN Wi-Fi может говорить его голосом. Фото.

Ваш Neoline DEEPSCAN Wi-Fi может говорить его голосом.

Купить Neoline DEEPSCAN Wi-Fi

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