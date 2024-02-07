Обзор премиального комбо-видеорегистратора Neoline DEEPSCAN с Wi-Fi, радар-детектором и GPS. Что он может

Сегодня сложно представить автомобиль без видеорегистратора. Но многим водителям необходим еще и радар-детектор – чтобы уж точно случайно не получить штраф. Прошивки и GPS-базы в таких устройствах обновляются регулярно, а делать это удобнее через Wi-Fi, со смартфона. Всеми этими особенностями может похвастаться герой обзора – свежий флагманский гибрид Neoline DEEPSCAN. Достоинств у модели предостаточно – отличная съемка, радарная платформа нового поколения, богатая комплектация. Об этом и многом другом подробнее – в нашем обзоре.

Нужно ли покупать видеорегистратор

У меня был случай, когда в 2021 году под Новый год я возвращался домой и в паре километров от него на светофоре водитель в соседнем ряду решил, что ему с почти нулевой скоростью надо срочно перестроиться передо мной, когда я ехал около 50 км/ч. Закончилось все тем, что моя машина оказалась в сугробе, по дороге повредив подвеску о бордюр, а дорогую светодиодную фару, бампер и некоторые другие компоненты — о небольшое дерево.

Благо, что у меня было КАСКО, но как только я отправил уведомление о ДТП, мне почти сразу перезвонили с уточнением деталей. Это потом я уже узнал, что сама ситуация очень сильно напоминает мошеннические схемы, которыми пользуются те, кто хочет незаконно получить деньги со страховой компании, якобы врезавшись в сугроб, уходя от столкновения. Вот тут меня и спасло наличие регистратора, который теперь всегда со мной. Скорее всего, я бы и так получил свое направление на ремонт, но я уверен, что скинутое видео существенно ускорило этот процесс, показав, что я честный человек, столкнувшийся с реальным страховым случаем.

Стоит ли покупать радар-детектор

Многие скажут, что радар-детектор провоцирует людей нарушать правила — между камерами ездить очень быстро, будучи уверенным в безнаказанности. Я отношусь к этому иначе, хотя сам резко осуждаю лихачей на дороге. Камеры, как правило, ставятся на наиболее опасных участках дороги, и снижение скорости на них только повысит безопасность. Поэтому такими приборами можно и нужно пользоваться.

Обзор гибридного радар-детектора Neoline DEEPSCAN Wi-Fi

Такая долгая подводка нужна была для того, чтобы на живом примере показать, что регистратор является очень важной вещью. А теперь давайте поговорим о конкретной модели — Neoline DEEPSCAN Wi-Fi. Тем более, что это не только видеорегистратор, но и кое-что еще.

Neoline DEEPSCAN Wi-Fi является классическим комбо-устройством с горизонтальным корпусом и рупорной антенной. Размер корпуса вполне компактный, плюс-минус стандартный для всех рупорных комбо-устройств — чуть меньше моей ладони. Что означает, что обзорности новинка мешать точно не будет — это важный элемент безопасности.

Спереди находится экран с диагональю 2 дюйма и 4 кнопки управления. Еще одна кнопка голубого цвета есть слева, и на нее можно настроить одно из четырех быстрый действий: изменение яркости дисплея, добавление/удаление опасной зоны, зоны тишины или начало экстренной записи видео.

Сверху находится крепление, спереди все рабочие органы фиксации, а справа — еще одна кнопка управления, слот для карты памяти и разъем питания.

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Как установить видеорегистратор

Для установки можно выбрать несколько вариантов. Если планируется установка для постоянного использования, стоит выбрать компактный кронштейн на скотче 3М с активным питанием, который клеится на специальную пленку. При необходимости демонтировать устройство с крепления можно очень легко, а вот само крепление переставлять не очень удобно, несмотря на запасной скотч в наборе. Если планируется систематически переставлять DEEPSCAN из одной машины в другую, то стоит выбрать небольшую присоску, которая тоже включена в комплект.

Подключение питания возможно как от «прикуривателя», так и проводом для скрытой прокладки, который можно запитать от бортовой сети. Все перечисленное входит в комплект, поэтому с выбором способа установки проблем у вас не будет. А еще в подарок к устройству идет карта памяти на 64 Гб, чтобы у вас все сразу работало из коробки.

Как и любое другое устройство перед началом использования его надо настроить. Весь процесс занимает буквально пару минут, но описать его считаю нужным. Уже хотя бы потому, как это удобно и просто.

Видеорегистратор с управлением через телефон

Какое бы ни было устройство, любой производитель в обязательном порядке рекомендует обновить его перед использованием. Для чего в комплектации вы найдете подробную инструкцию, ну либо просто дочитайте этот раздел обзора до конца.

Важной особенностью Neoline DEEPSCAN Wi-Fi является его способность работать с мобильным приложением Neoline Connect. Скачать его можно на любой смартфон в AppStore или Google Play, и, проделав небольшие манипуляции, сразу начать пользоваться.

Через приложение нужно обновить версию прошивки и базу камер и радаров — все вместе у меня заняло в районе 5 минут. Обновление базы происходит ежедневно и можно получить новые данные, пока прогреваете машину перед поездкой.

Но это не все. Коли уж мы заговорили о приложении производителя, сразу скажу, что оно позволяет еще просматривать, скачивать и делиться видеофайлами в мессенджерах. Что еще понравилось — функция нарезки видеофайла. Т.е. если последний слишком длинный для отправки, то вы просто выбираете нужный фрагмент и обрезаете его.

Пример съемки видео на Neoline DEEPSCAN Wi-Fi (оригинал можно скачать тут)

В ролике выше приведен пример съемки видео в разных условиях. Камера оснащена матрицей Sony с разрешением 1920х1080 пикселей, а объектив с просветленной оптикой настроен на захват видео с углом 135 градусов. Видео пишется с высоким битрейтом, а номера можно разглядеть на расстоянии примерно 12–15 метров. Если это встречная машина, то диапазон расстояния читаемости номера снижается. Но в случае чрезвычайной ситуации увидеть его будет можно.

Для улучшения качества картинки и устранения бликов в комплекте идет поляризационный CPL-фильтр, который надевается на линзу. Снимается он в сторону и фиксируется защелкой.

Все, устройство готово к использованию. И еще что-то?

Сложно ли настроить радар-детектор

Приятно, что вам не придется настраивать режим работы радар-детектора. Тут их всего два: сигнатурный, трассовый. Можно и вовсе выбрать режим X-COP, который автоматически меняет настройки в зависимости от скорости движения автомобиля, условий и других параметров.

Я выбирал автоматический режим, но радар в крупном городе лучше вообще отключить, так как помех очень много. За городом их значительно меньше, а значит и чувствительность можно выбирать максимальную.

Для максимальной дальнобойности Neoline оснастили новинку двойным усилителем сигнала LNA EXD 2.0 и рупорной антенной оптимизированной формы. Все вместе это увеличивает эффективность детектирования даже малошумных радаров типа Скат и Кордон Про по сравнению с конкурентами. А чтобы минимизировать количество ложных срабатываний при столь чувствительной радарной базе в устройстве есть функция фильтр Z-сигнатур, которая блокирует все ложняки и бережет нервы водителя от бесконечных оповещений.

Определение радаров производится за счет испускаемых ими волн. Эти волны называются сигнатурами, которые уникальны для каждой модели, и все они записаны в память DEEPSCAN, чтобы вы сразу могли увидеть на экране, какой именно радар находится рядом с вами. У Neoline такая библиотека сигнатур максимально полная и насчитывает всего 25 видов, в том числе модели из ближайших стран. Благодаря специальным модулям устройство определяет даже лазерные радары и Multaradar, увидеть которые детекторам всегда очень сложно. Однако, это не будет актуально для автолюбителей центральной России. Последние 2 радара распространены в Костромской области и Республике Татарстан.

Как работает радар-детектор

При использовании любого радар-детектора надо понимать, что сами измерители скорости могут ставиться «в лоб» или «в спину». Во втором случае результат получать вы будет позже. Из-за того, что волны распространяются преимущественно в противоположную от вас сторону. По ощущениям «в лоб» радары фиксируются на расстоянии около 500 метров, а «в спину» — на расстоянии 150–200 метров. И это за городом, где меньше помех. В городе автоматические двери, датчики приближения и другие подобные помехи мешают точному определению. А ведь в последнее время еще появились системы распознавания слепых зон на многих автомобилях, от которых бюджетным радар-детекторам сильно плохеет. Neoline DEEPSCAN на них почти не реагирует, благодаря фильтру Z-сигнатур.

Самый функциональный радар-детектор

Отдельно стоит отметить возможность фиксации не только камер контроля скорости и мобильных радаров, но и камеры контроля остановки. При этом система автоматически определяет с какой скоростью вы едете, делает выводы, собираетесь ли вы останавливаться и если нет, то не выдает соответствующих предупреждений. А если вы припарковались, то прибор продолжит фиксировать происходящее в автоматическом режиме съемки с записью по движению в кадре или удару. Необходимый для работы режима кабель прямого питания от бортсети – уже в комплекте. При фиксации удара видео будет сохранятся в специальный раздел защищенной памяти.

Neoline DEEPSCAN Wi-Fi стоит недешево, но он предлагает уникальные возможности, которых нет в более доступных моделях. Кроме качества картинки и точности работы, радар-детектора можно отметить богатую комплектацию и высокое качество сборки.

Особенно приятно, что для настройки прибора не надо тратить много времени. Просто подключите его, ответьте на пару вопросов и все будет работать. Такая простота использования очень сильно подкупает.

В качестве интересного бонуса, пользователей ждет пасхалка – один из четырех вариантов озвучки называется Мистер Икс и выполнен Петром Гланцем, который отвечал за официальный русский дубляж Дэдпула.

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