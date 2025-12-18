OnePlus представила недорогие часы Watch Lite с 10 днями автономности и планшет Pad Go 2

  2. Темы
  3. Гаджеты
Артем Сутягин

OnePlus расширила линейку устройств, представив новый смартфон OnePlus 15R, о котором мы уже рассказывали. Но кроме нового смартфона были показаны так же бюджетные смарт-часы Watch Lite и планшет Pad Go 2. Новинки сочетают достойные технические характеристики с привлекательной ценой, предлагая пользователям качественные решения для повседневного использования без переплаты за премиальный сегмент. Так говорили не презентации, но так ли они хороши? Давайте разбираться.

OnePlus представила недорогие часы Watch Lite с 10 днями автономности и планшет Pad Go 2. Это дейтсвительно стильный аксессуар. Изображение: iG-Store. Фото.

Это дейтсвительно стильный аксессуар. Изображение: iG-Store

Характеристики OnePlus Watch Lite

Смарт-часы OnePlus Watch Lite получили круглый AMOLED-дисплей диагональю 1,46 дюйма с разрешением 464×464 пикселя и пиковой яркостью 3000 нит. Экран защищен сапфировым стеклом и заключен в корпус из нержавеющей стали 316L. Устройство имеет толщину всего 8,9 мм, диаметр 44 мм и весит около 59 граммов. Такие габаритные характеристики должный действительно обеспечить комфортное ношение. Для большего комфорта в комплекте предлагаются черный или белый фторкаучуковый ремешок с застежкой из нержавеющей стали.

Время автономной работы достигает 10 дней на одном заряде. Часы работают под управлением OxygenOS Watch 7.1 вместо Google Wear OS, что делает систему более легкой и энергоэффективной. Поддерживается синхронизация с устройствами Android и iOS (начиная с iOS 14), включая уникальную функцию одновременного сопряжения с двумя гаджетами.

Не забывайте о нашем Дзен, где очень много всего интересного и познавательного!

Функции мониторинга здоровья и спорта

OnePlus Watch Lite оснащены датчиками для отслеживания частоты сердечных сокращений, уровня кислорода в крови, температуры кожи, уровня стресса и качества сна. Устройство поддерживает более 100 спортивных режимов и функцию обнаружения падений. Среди дополнительных особенностей — быстрая зарядка и степень защиты IP68 от воды и пыли.

Функции мониторинга здоровья и спорта. Несмотря на стильный корпус, с защитой тут все нормально. Изображение: IXBT.com. Фото.

Несмотря на стильный корпус, с защитой тут все нормально. Изображение: IXBT.com

Смарт-часы уже доступны на европейском рынке по цене 159 евро (примерно 15 000 рублей по курсу). Информация о выходе в других регионах, пока не раскрывается, но можно не сомневаться, что купить их в России не будет большой проблемой. Вопрос только в том, сколько они будут стоить, но цена точно уместится в рамки 20 000 рублей.

Вышел недорогой флагман OnePlus 15R, который будет продаваться в России с батареей 7400 мАч.

OnePlus Pad Go 2: производительный планшет среднего класса

Планшет OnePlus Pad Go 2 представлен одновременно со смарт-часами и смартфоном OnePlus 15R. Устройство нацелено на пользователей, которым нужен большой экран и долгая автономность без премиальной наценки. Модель выпускается в цветах Lavender Drift и Shadow Black, причем последний доступен только для 5G-версии.

Сердцем планшета стал процессор MediaTek Dimensity 7300-Ultra, изготовленный по 4-нм техпроцессу. Устройство комплектуется 8 ГБ оперативной памяти и накопителем UFS 3.1 объемом 128 ГБ или 256 ГБ. ЖК-экран диагональю 12,1 дюйма имеет разрешение 2,8K и адаптивную частоту обновления до 120 Гц. Яркость достигает 600 нит в ручном режиме и 900 нит в режиме HBM. Дисплей поддерживает Dolby Vision и охватывает 98% цветового пространства DCI-P3.

OnePlus Pad Go 2: производительный планшет среднего класса. Новый недорогой планшет — это всегда приятно. Изображение: gizmochina. Фото.

Новый недорогой планшет — это всегда приятно. Изображение: gizmochina

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

OnePlus Pad Go 2 работает под управлением OxygenOS 16 на базе Android 16. Система включает функцию Open Canvas для многозадачности и инструменты искусственного интеллекта AI Writer и AI Recorder. Звук воспроизводится через четыре динамика.

Аккумулятор емкостью 10050 мАч поддерживает быструю зарядку SuperVOOC мощностью 33 Вт и обратную проводную зарядку 6,5 Вт для питания мелких аксессуаров. Основная камера имеет разрешение 8 Мп, фронтальная камера для видеозвонков также 8 Мп.

Если ищите что-то интересное на AliExpress, не проходите мимо Telegram-канала "Сундук Али-Бабы"!

Стоимость базовой Wi-Fi версии 8 ГБ + 128 ГБ составляет 26 999 рупий (примерно 24 000 рублей по курсу). Модификация 8 ГБ + 256 ГБ Wi-Fi стоит 29 999 рупий (примерно 26 700 рублей), а 5G-версия с 256 ГБ — 32 999 рупий (примерно 29 300 рублей по курсу). Продажи в Индии начались 18 декабря. Отдельно предлагаются стилус Pad Go 2 Stylo за 3999 рупий (примерно 3 500 рублей по курсу) с поддержкой 4096 уровней нажатия и чехол Folio Case за 1499 рупий (примерно 1 300 рублей по курсу).

Теги
Новости по теме
Началось: Xiaomi поднимает цены на свои устройства в Китае. Что изменилось в России?
В Xiaomi посоветовали скорее закупаться смартфонами. Что рассказал президент компании?
Вышел недорогой флагман OnePlus 15R, который будет продаваться в России с батареей 7400 мАч
Лонгриды для вас
Раскрываем секреты новых беспроводных колонок Tronsmart, которые вот-вот начнут продавать в России

Бренд Tronsmart - один из немногих, кто регулярно радует россиян новинками. Но не просто выпускает их, а подробно рассказывает об их преимуществах. Вот и сейчас появились новые беспроводные колонки: с 15 октября новые модели Bang 2, T8 и T8 Mini будут доступны для покупки! Устройства подойдут для самых разных целей - от прослушивания дома до дачной вечеринки. Рассказываем, чем они отличаются.

Читать далее
Хорошие товары с AliExpress, которые могут сделать вас чуть более счастливыми

AliExpress давно перестал быть просто местом для «мелочевки» — тут можно найти вещи, способные облегчить повседневную жизнь, сэкономить время и добавить удобства. От защиты для пульта и универсальных инструментов до стильных аксессуаров и практичных гаджетов для авто, рыбалки и съемки Вот это все мы и собрали в новой части нашей традиционной подборки гаджетов с этой площадки.

Читать далее
Сколько будут стоить Pixel Watch 4, и когда они выйдут

Смарт-часы Pixel Watch 4 уже на горизонте, и теперь, похоже, мы знаем больше не только о технических характеристиках и цветовом оформлении, но и о самой волнующей теме — цене. Согласитесь, часы могут быть сколько угодно хорошими, но если они стоят существенно дороже конкурентов, то желания их купить будет очень мало. И вот утечка из Европы обещает действительно приятный поворот: цены на Pixel Watch 4, скорее всего, останутся такими же, как и у прошлогодней модели. Помните сколько они стоили?

Читать далее
Новости партнеров
Еще один способ сделать MAX безопаснее: как установить дополнительный пароль для входа в мессенджер
Еще один способ сделать MAX безопаснее: как установить дополнительный пароль для входа в мессенджер
В Нью-Йоркской фондовой бирже установили статую анонимного создателя Биткоина. Что это значит?
В Нью-Йоркской фондовой бирже установили статую анонимного создателя Биткоина. Что это значит?
Нам годами продают поддельную корицу: вот как делают настоящую
Нам годами продают поддельную корицу: вот как делают настоящую