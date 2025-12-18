OnePlus представила недорогие часы Watch Lite с 10 днями автономности и планшет Pad Go 2

OnePlus расширила линейку устройств, представив новый смартфон OnePlus 15R, о котором мы уже рассказывали. Но кроме нового смартфона были показаны так же бюджетные смарт-часы Watch Lite и планшет Pad Go 2. Новинки сочетают достойные технические характеристики с привлекательной ценой, предлагая пользователям качественные решения для повседневного использования без переплаты за премиальный сегмент. Так говорили не презентации, но так ли они хороши? Давайте разбираться.

Характеристики OnePlus Watch Lite

Смарт-часы OnePlus Watch Lite получили круглый AMOLED-дисплей диагональю 1,46 дюйма с разрешением 464×464 пикселя и пиковой яркостью 3000 нит. Экран защищен сапфировым стеклом и заключен в корпус из нержавеющей стали 316L. Устройство имеет толщину всего 8,9 мм, диаметр 44 мм и весит около 59 граммов. Такие габаритные характеристики должный действительно обеспечить комфортное ношение. Для большего комфорта в комплекте предлагаются черный или белый фторкаучуковый ремешок с застежкой из нержавеющей стали.

Время автономной работы достигает 10 дней на одном заряде. Часы работают под управлением OxygenOS Watch 7.1 вместо Google Wear OS, что делает систему более легкой и энергоэффективной. Поддерживается синхронизация с устройствами Android и iOS (начиная с iOS 14), включая уникальную функцию одновременного сопряжения с двумя гаджетами.

Не забывайте о нашем Дзен, где очень много всего интересного и познавательного!

Функции мониторинга здоровья и спорта

OnePlus Watch Lite оснащены датчиками для отслеживания частоты сердечных сокращений, уровня кислорода в крови, температуры кожи, уровня стресса и качества сна. Устройство поддерживает более 100 спортивных режимов и функцию обнаружения падений. Среди дополнительных особенностей — быстрая зарядка и степень защиты IP68 от воды и пыли.

Смарт-часы уже доступны на европейском рынке по цене 159 евро (примерно 15 000 рублей по курсу). Информация о выходе в других регионах, пока не раскрывается, но можно не сомневаться, что купить их в России не будет большой проблемой. Вопрос только в том, сколько они будут стоить, но цена точно уместится в рамки 20 000 рублей.

Вышел недорогой флагман OnePlus 15R, который будет продаваться в России с батареей 7400 мАч.

OnePlus Pad Go 2: производительный планшет среднего класса

Планшет OnePlus Pad Go 2 представлен одновременно со смарт-часами и смартфоном OnePlus 15R. Устройство нацелено на пользователей, которым нужен большой экран и долгая автономность без премиальной наценки. Модель выпускается в цветах Lavender Drift и Shadow Black, причем последний доступен только для 5G-версии.

Сердцем планшета стал процессор MediaTek Dimensity 7300-Ultra, изготовленный по 4-нм техпроцессу. Устройство комплектуется 8 ГБ оперативной памяти и накопителем UFS 3.1 объемом 128 ГБ или 256 ГБ. ЖК-экран диагональю 12,1 дюйма имеет разрешение 2,8K и адаптивную частоту обновления до 120 Гц. Яркость достигает 600 нит в ручном режиме и 900 нит в режиме HBM. Дисплей поддерживает Dolby Vision и охватывает 98% цветового пространства DCI-P3.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

OnePlus Pad Go 2 работает под управлением OxygenOS 16 на базе Android 16. Система включает функцию Open Canvas для многозадачности и инструменты искусственного интеллекта AI Writer и AI Recorder. Звук воспроизводится через четыре динамика.

Аккумулятор емкостью 10050 мАч поддерживает быструю зарядку SuperVOOC мощностью 33 Вт и обратную проводную зарядку 6,5 Вт для питания мелких аксессуаров. Основная камера имеет разрешение 8 Мп, фронтальная камера для видеозвонков также 8 Мп.

Если ищите что-то интересное на AliExpress, не проходите мимо Telegram-канала "Сундук Али-Бабы"!

Стоимость базовой Wi-Fi версии 8 ГБ + 128 ГБ составляет 26 999 рупий (примерно 24 000 рублей по курсу). Модификация 8 ГБ + 256 ГБ Wi-Fi стоит 29 999 рупий (примерно 26 700 рублей), а 5G-версия с 256 ГБ — 32 999 рупий (примерно 29 300 рублей по курсу). Продажи в Индии начались 18 декабря. Отдельно предлагаются стилус Pad Go 2 Stylo за 3999 рупий (примерно 3 500 рублей по курсу) с поддержкой 4096 уровней нажатия и чехол Folio Case за 1499 рупий (примерно 1 300 рублей по курсу).