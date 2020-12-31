OnePlus выпустит свой фитнес-браслет на замену Xiaomi Mi Band

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Иван Кузнецов 0

Я уже неоднократно обращал внимание читателей AndroidInsider.ru, что среди пользователей устройств на Android не очень распространены смарт-часы. Более того, я бы даже сказал, что для них это едва ли не табуированное явление. Всё-таки смарт-часы в большинстве своём стоят достаточно дорого. По крайней мере, дороже, чем фитнес-браслеты, которые при этом обладают даже более широким функциональным рядом. Они-то и становятся основным предметом спроса пользователей Android. Странно только, что не все производители уделяют внимание этой ниши, напросно игнорируя ей.

Xiaomi Mi Band

OnePlus собирается выпустить свой фитнес-браслет для конкуренции с Xiaomi Mi Band

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OnePlus решила, что пора бы и ей выпустить собственный фитнес-браслет, присоединившись к другим китайским компаниям, которые уже несколько лет снимают сливки с этого рынка. Об этом рассказал индийский инсайдер Мукул Шарма, известный точностью своих сливов. Помимо предупреждения о скором запуске первого трекера OnePlus, он опубликовал у себя в Твиттере ещё и пресс-изображения предстоящей новинки. Это значит, что до её релиза остаётся совсем немного времени, ведь обычно такого рода изображения производители заготавливают незадолго до старта маркетинговой кампании.

Что умеет OnePlus Band

Внешне OnePlus Band – будем называть его до момента появления официального названия – напоминает скорее Redmi Band или даже Huawei Band. Это заметно по небольшому выступу, опоясывающему дисплей браслета и его нижней части. Правда, у OnePlus Band там нанесён логотип, а у Huawei Band – управляющая кнопка. Но поскольку решения Redmi и Huawei не пользуются особым спросом у потребителей, то логично, что конкурировать новинке придётся с Mi Band от Xiaomi.

OnePlus Band

Именно так будет выглядеть фитнес-браслет OnePlus

Несмотря на то что функциональные возможности OnePlus Band пока не раскрываются, очевидно, что ничего сверхъестественного от них ждать не стоит. Скорее всего, это будет стандартный набор:

  • Пульсометр
  • Шагомер
  • Трекер сна
  • Сканер SpO2 (кислорода в крови)
  • Распознавание спортивных упражнений
  • Умный будильник

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Безусловно, я не могу утверждать наверняка, чем сможет похвастать OnePlus Band, но, учитывая компактные размеры форм-фактора фитнес-браслетов, я бы предлагал ориентироваться именно на стандартный перечень функциональных возможностей. В принципе, бывают совсем уж экзотические инструменты вроде встроенного термометра или сканера ЭКГ, но вряд ли инженерам OnePlus удастся разместить такого рода датчики в компактном корпусе фитнес-браслета.

Когда выйдет OnePlus Band

OnePlus Watch

Скорее всего, вместо часов OnePlus выпустит фитнес-браслет

Возможно, вы спросите, откуда взялась информация о OnePlus Band, если первоначально ходили слухи о фирменных смарт-часах OnePlus? На самом деле тут есть две версии. Первая состоит в том, что китайцы решили зайти сразу на два рынка: и часов, и спортивных трекеров. Вторая – они решили выпустить только фитнес-браслет. Мне вторая теория импонирует больше, поскольку я прекрасно понимаю, что смарт-часы на рынке Android – это очень нишевое устройство, которое не будет пользоваться особенной популярностью. В отличие от фитнес-браслета.

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Выйдет OnePlus Band, скорее всего, ещё в первом квартале 2021 года, вместе с OnePlus Nord SE. Это будет бюджетный смартфон и не менее бюджетный носимый гаджет. По моим прикидкам, чтобы браслет пользовался спросом, он должен стоить никак не больше 45 долларов. Только в этом случае на него будут обращать внимание, да и то, если OnePlus поднапряжётся и установит более разумную цену. Ведь если браслет будет стоить дорого, то у потребителей возникнет закономерный вопрос: а чем он лучше Mi Band?

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