OnePlus тихо, но уверенно стала одним из главных игроков на рынке смарт-часов на Android. И вот сегодня, 20 апреля компания выпускает OnePlus Watch 4, а продажи глобальной версии стартуют в тот же день на AliExpress. Это круто, потому что обычно между анонсом и появлением в России проходят месяцы, как было со смартфонами OnePlus. Тут же можно заказать сразу, причём цена OnePlus Watch 4 начинается от 17 599 рублей. За эти деньги вы получаете одни из лучших часов на Wear OS без ограничений по функциям, и это не преувеличение.

Характеристики OnePlus Watch 4

На рынке смарт-часов с Wear OS серьезная конкуренция. Но OnePlus Watch 4 с ходу показывают, что готовы быть в лидерах. Посмотрите, какие характеристики нам предлагает этот гаджет.

Дисплей 1,5″ LTPO AMOLED, 466×466, сапфировое стекло Процессор Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1 Аккумулятор 632 мАч Автономность до 5 дней в обычном режиме Защита IP69 ОС Wear OS 6.0 Размер корпуса 43 мм Цвета чёрный, зелёный (Evergreen Titanium)

Что тут скажешь, характеристики впечатляют. Процессор Snapdragon W5 Gen 1 уже зарекомендовал себя в Watch 3, а здесь ему в помощь идёт увеличенный аккумулятор на 632 мАч. Для сравнения: у многих конкурентов от Samsung и Google и того меньше. Экран тоже на уровне: 1,5-дюймовая LTPO AMOLED-панель с разрешением 466×466 под сапфировым стеклом. На солнце всё отлично видно, а Always-on Display не жрёт батарею благодаря LTPO-технологии.

Корпус на 43 мм смотрится солидно, но не громоздко. Доступны два цвета: классический чёрный и очень красивый зелёный. Второй вариант выглядит реально дорого, прямо как часы за 50 000 с лишним. Встроенная память позволяет закачать музыку прямо на часы и слушать без телефона на пробежке.

Автономность OnePlus Watch 4

И вот тут главная фишка. OnePlus Watch 4 работают до 5 дней без подзарядки в обычном режиме. Это реально много для часов на Wear OS, где Samsung Galaxy Watch 7 еле дотягивает до двух дней, а Pixel Watch 3 и того хуже. Секрет в двухчиповой архитектуре.

Так, основной Snapdragon W5 отвечает за Wear OS и приложения, а энергоэффективный сопроцессор берёт на себя фоновые задачи и мониторинг здоровья. Часы сами переключаются между режимами, и вы этого даже не замечаете. Классное решение, которого нет практически ни у кого из конкурентов. Это уже территория HUAWEI GT6 и Apple Watch Ultra 3, на которую гаджеты от других брендов почти не заходят.

В режиме энергосбережения автономность вырастает до 16 дней. Кроме того, отличие новинки еще и в том, что здесь полноценная Wear OS с приложениями, а не урезанная прошивка. Быстрая зарядка тоже на месте: 10 минут у провода дают сутки работы. Ого, вот это скорость! Забыли зарядить на ночь — не проблема, закинули утром на зарядку, пока завтракаете, и на весь день хватит.

Что умеют OnePlus Watch 4

Новые часы OnePlus работают на Wear OS 6, а значит, доступен полноценный Google Play с кучей приложений. Можно ставить Telegram, карты, Spotify и всё остальное. Плюс наличие нескольких стандартов (IP68 + IP69 + 5ATM

MIL-STD 810H) означает полную пыле- и водонепроницаемость, включая устойчивость к горячей воде под давлением. Можно спокойно плавать, бегать под дождём и вообще не переживать за часы, пользоваться ими с комфортом в любой обстановке.

Набор датчиков здоровья тоже серьёзный: пульсоксиметр, мониторинг сна, уровень стресса, температура тела, измерение VO2 Max. Есть двухчастотный GPS для точного отслеживания маршрутов во время пробежек. По функциональности это почти как у флагманских Garmin, только за куда меньшие деньги и с полноценной операционной системой на борту.

Где купить OnePlus Watch 4 и сколько стоят

Продажи на AliExpress стартуют 20 апреля в 10:00 по Москве. Глобальная версия OnePlus Watch 4 доступна в чёрном и зелёном цвете, цена от 17 599 рублей. Это отличный ценник, учитывая, что OnePlus Watch 3 на старте стоили около 30 000.

Есть и приятный бонус: с 20 по 24 апреля к каждому заказу прилагаются наушники OnePlus Nord Buds 3R в случайном цвете. По сути, вы получаете комплект из часов и TWS-наушников по цене одних только часов. Такие акции долго не живут, так что если давно думали, какие умные часы купить в 2026 году и не переплатить, то OnePlus Watch 4 прямо сейчас — один из лучших вариантов на рынке.

