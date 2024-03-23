Отличные недорогие товары с Алиэкспресс, которые сложно найти

Заметили, что на «Алиэкспресс» хорошие товары обычно встречаются только в дорогом сегменте, а среди дешевых вещей сложно найти что-то интересное? Я говорю о диапазоне примерно до 1000 рублей, где представлено много товаров, но почти нечего купить. Именно тут, если хорошо поискать, можно найти много всего интересного. Именно этим мы и занялись, чтобы найти для вас топовые товары за приемлемые деньги. Вот что у нас получилось. Выбирайте и заказывайте!

Стяжка для проводов на липучке

Когда провода валяются горой, путаются и не дают достать себя из ящика по одному, на помощь придет такая липучка. Она продается в катушках. Просто отрезаете сколько нужно, обматываете скрученные провода, и порядок наведется сам собой. Я такими пользуюсь уже несколько лет и при случае всем рекомендую.

Цена: от 100 рублей (зависит от длины катушки)

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Инструмент для чистки наушников

ТОП-6 устройств Xiaomi с AliExpress.

Каждый пользователь наушников, включая меня, знает, что такое забившаяся в них грязь. Вычистить ее без специальных средств довольно сложно. Тут вы получаете сразу несколько инструментов, которые в любой момент позволят вам привести в порядок свои наушники. В основном они предназначены для чистки TWS-моделей, но могут быть использованы и с другими типами.

Цена: 80 рублей

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Чехол для пульта от телевизора

Не знаю, как у вас, а у меня пульт на кухне всегда грязный. Он часто лежит рядом с плитой или хватается не самыми чистыми руками. Вот для этого и нужен такой чехол. Это просто набор пакетов из термоусадочного материала. Просто натягиваете их на пульт, обдуваете феном, чтобы пленка приняла его форму, и забываете о бережливом отношении.

Цена: от 50 рублей

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Умный термометр

Отличные товары с Алиэкспресс, которые можно купить для себя и в подарок.

Когда надо узнать, сколько градусов дома, сделать это проще всего с таким термометром. Сам прибор очень компактный, но имеет экран для отображения температуры и влажности. Если у вас есть умный дом и хаб с Bluetooth от Xiaomi или Aqara, несколько таких датчиков можно подключить к учетной записи и смотреть температуру из любой точки мира. Батарейка, которой хватит на год, в комплекте. Стоят они около 20–30 за штуку. Поэтому замена не будет проблемой.

Цена: 440 рублей

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Недорогой HDMI-кабель

HDMI, как универсальный кабель, нужен в каждом доме. Подключить игровую приставку, медиаплеер к телевизору или системный блок, а может быть, ноутбук к монитору — можно всё. Этот кабель стоит совсем недорого, но предлагает достаточное для домашнего использования качество. Подключайте им всё что угодно без удара по бюджету, ведь более серьезные решения стоят минимум 1000 рублей, а тут еще и длина есть — от 50 см до 2 метров.

Цена: от 90 рублей (зависит от длины)

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Удлинитель USB

Хорошие товары с АлиЭкспресс по низкой цене и с быстрой доставкой, которые хочется купить не глядя.

Когда не хватает длины кабеля, можно нарастить его при помощи такого удлинителя. Просто включаете вам кабель или устройство в один конец, а второй — в разъем на адаптере питания или в компьютере. Так можно и решить проблему доступа, и провод любого прибора увеличить.

Цена: от 260 рублей (зависит от длины)

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Беспроводная гарнитура

Если вам нужно постоянно быть на связи, особенно за рулем, такая штука вам пригодится. Сейчас есть TWS-наушники, которые выполняют ту же функцию, но такой прибор удобнее, если вам надо пользоваться им, например, только за рулем. Звук громкий, качество микрофона высокое, а быстрая доставка и русский голосовой ассистент только дополняют впечатление. На выбор есть несколько цветов.

Цена: от 1030 рублей

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Провод для подключения телефона в машине

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Подключение телефона в машине, если у вас нет Bluetooth, — большая проблема. Этот провод вставляется с одной стороны в разъем для наушников, в другой — в AUX-вход аудиосистемы. Также можно подключаться к любой другой акустике или выводить звук с компьютера на колонки. В общем, можно соединять любые два устройства, где есть mini jack.

Цена: от 120 рублей (зависит от длины)

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Крутая рация для всех

Эта рация позволит вам всегда быть на связи, если вы находитесь с друзьями в лесу, в соседних машинах во время путешествия или ушли в горы. Конечно, в городе проще позвонить по телефону, но если связи нет или вы просто на близком расстоянии и надо передать пару фраз, это решение будет отличным. Есть несколько каналов и возможность выбирать частоты. В общем, отличная штука.

Цена: 1470 рублей

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Переходник на наушники для телефона

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Современные телефоны все чаще выпускаются без разъема для наушников. Вместо этого звук подключается через USB Type-C, но возможно использование такого переходника. Он короткий, подключите его и пользуйтесь любыми наушниками с вашим смартфоном. Есть несколько версий для разных устройств.

Цена: от 320 рублей (зависит от модели)

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