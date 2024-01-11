Отличные товары с АлиЭкспресс дешевле 150 рублей, которые нужно купить уже сейчас

Каждую неделю мы рассказываем вам о крутых товарах с AliExpress, которые часто хочется купить сразу после того, как видишь их. Иногда мы ограничиваемся какой-то тематикой подборок, иногда выбираем товары из разных категорий, но сейчас пойдем другим путем. В этой подборке обсудим самые интересные товары из категории до 150 рублей. Даже тут можно найти вещи, которые заинтересуют каждого. Поэтому давайте познакомимся с нашей очередной подборкой лучших товаров с AliExpress.

Небольшой USB-светильник

Иногда на рабочем столе нужен просто небольшой светильник. А порой может пригодится небольшая лампочка для того, чтобы подсветить себе дорогу ночью. Этот светильничек работает от USB. Можно подключить его к порту компьютера, розетке или внешнему аккумулятору. Простая, но незаменимая вещь во многих ситуациях. На выбор есть теплый и холодный оттенки.

Цена: 50 рублей

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Компактный тюбик для парфюма

Полезные мелочи с АлиЭкспресс, которые пригодятся тебе в 2024 году.

Не всегда удобно брать с собой в дорогу или носить каждый день порцию духов или туалетной воды. Ведь для этого надо брать большой пузырек объемом 50 или даже 100 мл. Но можно купить такой пузырек, который с одной стороны заправляется через обычный дозатор, а с другой стороны работает как распылитель. Берите с собой немного парфюма так, как вам удобно.

Цена: 80 рублей

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Держатель для губки в раковину

Губка для мытья посуды всегда является странным предметом, которому сложно найти место. Одни кладут ее рядом с раковиной, а другие просто бросают в раковину. Промежуточным решением будет такой держатель. Клеите его внутри раковины, и губка быстро сохнет, но всегда остается под рукой. Можно использовать и для других задач. Крайне многофункциональная вещь получилась.

Цена: 130 рублей

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Забавная наклейка

Товары с AliExpress, которые можно и нужно купить почти каждому.

Эту наклейку можно наклеить в любом месте, если вы знаете, что такое навязчивые советы о том, как правильно делать вашу работу. На наклейке так и написан призыв — не давать лишних советов. Есть несколько размеров для того, чтобы наклеить ее можно было хоть на ноутбук, хоть на машину или на стену.

Цена: 110 рублей

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Лучший способ помыть посуду

Странная рекомендация для IT-ресурса, но посуду моют все, даже если есть посудомоечная машина. Когда надо сполоснуть один стакан, нет ничего лучше обычной губки. Тем более, она подходит под критерии нашей подборки. Вот вам набор из пяти или десяти штук, который можно купить сразу, чтобы он был дома, — хватит надолго.

Цена: 90 рублей

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Наклейка с волком и псом

Подборка недорогих товаров с AliExpress на 2024 год, которые нужно не забыть купить уже сейчас.

Еще одна забавная наклейка, которая понравится многим. На ней два известных персонажа из советского мультфильма с ободряющей надписью. Конечно, мы против алкоголя и вам его не советуем, но смысл данного стикера очень глубокий, и мимо этого проходить не стоит.

Цена: 120 рублей

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Кисточка для чистки салона автомобиля

В машине всегда много пыли и грязи. Можно время от времени проводить уборку или даже делать химчистку, но в некоторые труднодоступные места мастера все равно, скорее всего, не залезут. А вы сможете навести идеальный порядок. Кисточка имеет специальную форму, чтобы было проще прочистить любой уголок салона любимого автомобиля.

Цена: 90 рублей

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Брелок в виде штангенциркуля

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Довольно странное сочетание — собрать в одном корпусе брелок и штангенциркуль. Поэтому сам по себе аксессуар уже довольно интересен. Кроме этого, он может быть функциональным, ведь вы получаете реальный измерительный прибор, пусть и с максимальной длиной 4 сантиметра. Наверное, это самый необычный брелок.

Цена: 100 рублей

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Контейнер-брелок для витаминов или таблеток

Если надо носить с собой витамины или лекарства для того, чтобы не забывать принять их вовремя, стоит обзавестись таким брелоком. Он выпускается в нескольких размерах, чтобы можно было подобрать нужный для себя. А кроме ключей, капсулу можно повесить на рюкзак, сумку или просто положить в карман.

Цена: 150 рублей

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Шутка из детства

Не забывайте о нашем Дзен, где очень много всего интересного и познавательного!

В конце приведу довольно странный аксессуар, который многие помнят из детства, если оно проходило в 90-е. Это имитация пальца, пробитого гвоздем. Бинт в красной краске и изогнутый гвоздь, который как бы проткнул палец. Вот такая игрушка и не более того.

Цена: 50 рублей

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